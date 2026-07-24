Pravidlové novinky z mistrovství světa v české lize. Video zkontroluje i špatné rohy

„Viděli jsme, že na šampionátu změny fungovaly a většina z nich zrychlila hru a zvedla průměrný čistý čas,“ pochvaloval si nový předseda komise rozhodčích Carlos Clos Gómez ze Španělska.
Na pečlivě připravené prezentaci demonstroval před novináři koncepci svého úřadování, včetně pravidlových novinek, na které se mohou fanoušci těšit.
Zmínil hlavně omezený čas pro výkopy brankářů či autová vhazování, při kterých sudí odpočítávali pětisekundový limit. Záleží však na nich, jak rychle a kdy usoudí, že je dotyčný připraven hru navázat.
|
34 otázek pro 34. ročník. Startuje první liga, co se v nové sezoně bude řešit?
I to je na subjektivním posouzení a často záleží i na stylu, jakým rozhodčí k zápasu přistoupí.
„Zároveň jsme mnohdy vídali, že zranění hráči mnohdy až podezřele rychle naskočili zpět do zápasu, a proto i v Česku uvidíme limit jedné minuty, než budou moci po ošetření zpět,“ líčil Gómez.
Videorozhodčí budou také moci opravit nesprávně udělenou druhou žlutou kartu. „Což podle mého názoru dává velký smysl, vzhledem k tomu, že takové rozhodnutí má stejné konsekvence jako udělení přímé červené karty,“ doplnil nový šéf sudích.
Pravidlové novinky zaváděné do české ligy
Neznamená to však, že video zasáhne do zápasu ve chvíli, kdy hráč pod žlutou kartou fauloval a sudí druhou kartu neudělí. Podobně fungují i v úvodu zmíněné rohové kopy. VAR opraví situaci jen při chybně uděleném rohu, ne při chybně nařízeném odkopu od brány.
„Premisa od pravidlové komise IFAB je taková, aby nepadaly góly ze špatně nařízených rohů,“ vysvětloval už před časem Dale Johnson, pravidlový expert BBC.
I proto se nemohou fanoušci divit, pokud z opakovaného záběru uvidí, že míč zasáhl obránce, ale rozhodčí přesto nechají odkop od brány.
Co naopak z uvedených novinek na mistrovství světa česká liga nepřevezme, je udělení přímé červené karty při zakrytí úst.
„Následujeme výklad, který prezentuje Unie evropských fotbalových asociací UEFA. Ta tuhle novinku ve svých soutěžích nezavádí,“ vysvětlil Gómez. „Je to na individuálním posouzení.“
„Také nechává v dobrovolnosti, zda národní asociace zavedou kontroly rohových kopů. My jsme se rozhodli, že stejně jako naše partnerské ligy k tomuto přistoupíme,“ dodal Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace a zároveň místopředseda nově vzniklé komise rozhodčích pro profesionální fotbal.