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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Pravidlové novinky z mistrovství světa v české lize. Video zkontroluje i špatné rohy

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  13:27
Rozhodčí Joao Pinheiro zkoumá u monitoru simulování Breela Embola.

Rozhodčí Joao Pinheiro zkoumá u monitoru simulování Breela Embola. | foto: Reuters

Portugalský sudí Joao Pinheiro diskutuje s Lionelem Messim.
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Až se budou fotbalisté přít, od koho že nakonec putoval míč za brankovou čáru před rohovým kopem, může je nově v nadcházející sezoně rozseknout videorozhodčí. Ten bude mít stejně jako na uplynulém mistrovství světa pravomoc zrušit nesprávně nařízený roh. A nejen to.

„Viděli jsme, že na šampionátu změny fungovaly a většina z nich zrychlila hru a zvedla průměrný čistý čas,“ pochvaloval si nový předseda komise rozhodčích Carlos Clos Gómez ze Španělska.

Na pečlivě připravené prezentaci demonstroval před novináři koncepci svého úřadování, včetně pravidlových novinek, na které se mohou fanoušci těšit.

Zmínil hlavně omezený čas pro výkopy brankářů či autová vhazování, při kterých sudí odpočítávali pětisekundový limit. Záleží však na nich, jak rychle a kdy usoudí, že je dotyčný připraven hru navázat.

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I to je na subjektivním posouzení a často záleží i na stylu, jakým rozhodčí k zápasu přistoupí.

„Zároveň jsme mnohdy vídali, že zranění hráči mnohdy až podezřele rychle naskočili zpět do zápasu, a proto i v Česku uvidíme limit jedné minuty, než budou moci po ošetření zpět,“ líčil Gómez.

Videorozhodčí budou také moci opravit nesprávně udělenou druhou žlutou kartu. „Což podle mého názoru dává velký smysl, vzhledem k tomu, že takové rozhodnutí má stejné konsekvence jako udělení přímé červené karty,“ doplnil nový šéf sudích.

Pravidlové novinky zaváděné do české ligy

  • pětisekundový limit na odkopy od brány a autová vhazování
  • kontrola nesprávně nařízených rohových kopů videorozhodčími
  • ošetřovaný hráč nesmí zpět na hřiště po dobu jedné minuty
  • videorozhodčí budou kontrolovat nesprávně nařízené druhé žluté karty
  • videorozhodčí smí kontrolovat záměnu identity hráče při žluté kartě či vyloučení
  • hráči musejí vystřídat do deseti sekund od světelné signalizace, jinak náhradník čeká minutu mimo hru

Neznamená to však, že video zasáhne do zápasu ve chvíli, kdy hráč pod žlutou kartou fauloval a sudí druhou kartu neudělí. Podobně fungují i v úvodu zmíněné rohové kopy. VAR opraví situaci jen při chybně uděleném rohu, ne při chybně nařízeném odkopu od brány.

„Premisa od pravidlové komise IFAB je taková, aby nepadaly góly ze špatně nařízených rohů,“ vysvětloval už před časem Dale Johnson, pravidlový expert BBC.

I proto se nemohou fanoušci divit, pokud z opakovaného záběru uvidí, že míč zasáhl obránce, ale rozhodčí přesto nechají odkop od brány.

Co naopak z uvedených novinek na mistrovství světa česká liga nepřevezme, je udělení přímé červené karty při zakrytí úst.

„Následujeme výklad, který prezentuje Unie evropských fotbalových asociací UEFA. Ta tuhle novinku ve svých soutěžích nezavádí,“ vysvětlil Gómez. „Je to na individuálním posouzení.“

„Také nechává v dobrovolnosti, zda národní asociace zavedou kontroly rohových kopů. My jsme se rozhodli, že stejně jako naše partnerské ligy k tomuto přistoupíme,“ dodal Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace a zároveň místopředseda nově vzniklé komise rozhodčích pro profesionální fotbal.

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Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Kompletní los
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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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