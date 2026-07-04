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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Netrhá obranu. Jen stojí ve vápně a čeká. Portugalci se přou o Cristiana Ronalda

Jiří Čihák
  7:58
Cristiano Ronaldo po vystřídání s trenérem Martínezem.

Cristiano Ronaldo po vystřídání s trenérem Martínezem. | foto: Reuters

Luka Modrič (vlevo) a Cristiano Ronaldo po zápase v prvním kole play off...
Cristiano Ronaldo po vystřídání v zápase s Chorvatskem.
Cristiano Ronaldo se prosazuje z pokutového kopu v zápase s Chorvatskem.
Radost Cristiana Ronaldo po proměněné penaltě.
17 fotografií
Protáhl obličej a snad si chtěl i promnout oči. Dvakrát se otočil, jako by nemohl uvěřit. Z ruky stáhnul kapitánskou pásku a až po několika sekundách zdánlivě sebejistým pokývnutím směrem ke střídačce konečně naznačil: „Jdu!“ Ne, nechtělo se mu.

Když zhruba dvacet minut před koncem napínavého šestnáctifinále s Chorvatskem na tabuli čtvrtého rozhodčího zablikala červená sedmička, hučelo to i na tribunách v Torontu.

Cristiano Ronaldo vrtěl hlavou, špulil rty a nepřítomně hleděl do země. Z řeči jeho těla šlo snadno vyčíst, co si o rozhodnutí trenéra Roberta Martíneze myslí. Nebo si zkrátka uvědomil, že to klidně může být naposledy?

Posadil se na schůdky vedle lavičky a spoluhráč Vitinha ho kamarádsky varoval, že jeho tvář září na velkoplošné obrazovce.

Je zvyklý, že ho sleduje celý svět.

Když před čtyřmi lety se slzami v očích opouštěl scénu po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa v Kataru, horlivý kameraman ho doprovázel téměř až do kabiny. Tenkrát byl jeden z fotbalových supermanů současnosti zlomený.

Téměř na dně.

Zhrzený z toho, že ho tehdejší kouč Santos v klíčové fázi turnaje posadil na lavičku. Média řešila každé jeho gesto. Experti mluvili o hořkém loučení se světovými šampionáty. Nebo vy jste snad čekali, že o čtyři roky později bude hrát Ronaldo na největším fotbalovém pódiu pořád jednu z důležitých rolí?

Vyhráli jsme pro Jotu! Ronaldo přepsal tabulky, pak poprvé na turnaji střídal

Začátkem února mu bylo jedenačtyřicet, přesto ve skupině zvládl všechny minuty, jako první hráč historie se trefil na šesti MS a poprvé na turnaji střídal právě až za stavu 1:1 s Chorvatskem.

Vypjatý finiš včetně postupové hlavičky náhradníka Ramose i přísně odvolaného vyrovnání Gvardiola sledoval za lajnou. Ostatně i Ronaldovi předtím kvůli titěrnému ofsajdu vzali první gól, ale protože se trefil aspoň z penalty (jeho jediný dotyk s míčem v šestnáctce soupeře), stejně převzal trofej pro muže zápasu.

Po něm ještě na sociální sítě pověsil video, jak mává fanouškům z hotelového balkonu, což byla scéna, jako když britský král zdraví davy z okna Buckinghamského paláce. A hlavně důkaz, že značka CR7 má mezi portugalskými příznivci stále výsadní postavení.

Ale jak dlouho ještě?

Vždyť i mezi experty sílí hlasy, že Ronaldo národnímu týmu víc bere, než dává. Třeba bývalý brazilský reprezentant a populární fotbalový glosátor Walter Casagrande si portugalského kapitána před pár dny dobíral: „Nehýbe se, netrhá obranu, nevytváří prostor pro spoluhráče. Jen stojí ve vápně a čeká.“

Luka Modrič (vlevo) a Cristiano Ronaldo po zápase v prvním kole play off mistrovství světa.
Cristiano Ronaldo po vystřídání s trenérem Martínezem.
Cristiano Ronaldo po vystřídání v zápase s Chorvatskem.
Cristiano Ronaldo se prosazuje z pokutového kopu v zápase s Chorvatskem.
17 fotografií

„Mám dojem, že mu víc záleží na vlastních gólech než na týmovém úspěchu,“ připojil se během letošního šampionátu i bývalý vynikající střelec Thierry Henry.

Podobně hovořili po Euru před dvěma lety i Jamie Carragher a Gary Neville, dva výrazné hlasy anglického fotbalu: „Na téhle úrovni už zkrátka nestačí.“

Přitom ani jeho věčný konkurent Lionel Messi se při zápasech Argentiny nepředře. Toulá se, chodí, spoléhá na deset dravců, kteří pracují i za něj, zatímco čeká na šanci, z níž udeří.

V Kataru takhle dokráčel až ke zlatu a Ronaldo by si tuze přál, aby se s Portugalskem argentinskému prckovi vyrovnal.

Ví, že další možnost už mít nebude. A že každé další utkání na turnaji může být jeho poslední.

Cristiano Ronaldo po vystřídání v zápase s Chorvatskem.

Konec v reprezentaci naznačila i jeho sestra Kátia, což Ronaldo naoko odmítl: „Cristianova budoucnost teď není důležitá. Všechno teprve proberu se svou rodinou, až pak se rozhodnu.“

V pondělním osmifinále na Portugalce číhají rozjetí Španělé, což bude opravdový test jejich aktuálních schopností i možností.

Platit to bude i pro Ronalda, jenž se pomalu chystá na své reprezentační sbohem. Ze hřiště, nebo z lavičky?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1/32 finále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Portugalsko
Španělsko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Argentina
Egypt
Švýcarsko
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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