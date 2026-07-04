Netrhá obranu. Jen stojí ve vápně a čeká. Portugalci se přou o Cristiana Ronalda

Když zhruba dvacet minut před koncem napínavého šestnáctifinále s Chorvatskem na tabuli čtvrtého rozhodčího zablikala červená sedmička, hučelo to i na tribunách v Torontu.
Cristiano Ronaldo vrtěl hlavou, špulil rty a nepřítomně hleděl do země. Z řeči jeho těla šlo snadno vyčíst, co si o rozhodnutí trenéra Roberta Martíneze myslí. Nebo si zkrátka uvědomil, že to klidně může být naposledy?
Posadil se na schůdky vedle lavičky a spoluhráč Vitinha ho kamarádsky varoval, že jeho tvář září na velkoplošné obrazovce.
Je zvyklý, že ho sleduje celý svět.
Když před čtyřmi lety se slzami v očích opouštěl scénu po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa v Kataru, horlivý kameraman ho doprovázel téměř až do kabiny. Tenkrát byl jeden z fotbalových supermanů současnosti zlomený.
Téměř na dně.
Zhrzený z toho, že ho tehdejší kouč Santos v klíčové fázi turnaje posadil na lavičku. Média řešila každé jeho gesto. Experti mluvili o hořkém loučení se světovými šampionáty. Nebo vy jste snad čekali, že o čtyři roky později bude hrát Ronaldo na největším fotbalovém pódiu pořád jednu z důležitých rolí?
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Vyhráli jsme pro Jotu! Ronaldo přepsal tabulky, pak poprvé na turnaji střídal
Začátkem února mu bylo jedenačtyřicet, přesto ve skupině zvládl všechny minuty, jako první hráč historie se trefil na šesti MS a poprvé na turnaji střídal právě až za stavu 1:1 s Chorvatskem.
Vypjatý finiš včetně postupové hlavičky náhradníka Ramose i přísně odvolaného vyrovnání Gvardiola sledoval za lajnou. Ostatně i Ronaldovi předtím kvůli titěrnému ofsajdu vzali první gól, ale protože se trefil aspoň z penalty (jeho jediný dotyk s míčem v šestnáctce soupeře), stejně převzal trofej pro muže zápasu.
Po něm ještě na sociální sítě pověsil video, jak mává fanouškům z hotelového balkonu, což byla scéna, jako když britský král zdraví davy z okna Buckinghamského paláce. A hlavně důkaz, že značka CR7 má mezi portugalskými příznivci stále výsadní postavení.
Ale jak dlouho ještě?
Vždyť i mezi experty sílí hlasy, že Ronaldo národnímu týmu víc bere, než dává. Třeba bývalý brazilský reprezentant a populární fotbalový glosátor Walter Casagrande si portugalského kapitána před pár dny dobíral: „Nehýbe se, netrhá obranu, nevytváří prostor pro spoluhráče. Jen stojí ve vápně a čeká.“
„Mám dojem, že mu víc záleží na vlastních gólech než na týmovém úspěchu,“ připojil se během letošního šampionátu i bývalý vynikající střelec Thierry Henry.
Podobně hovořili po Euru před dvěma lety i Jamie Carragher a Gary Neville, dva výrazné hlasy anglického fotbalu: „Na téhle úrovni už zkrátka nestačí.“
Přitom ani jeho věčný konkurent Lionel Messi se při zápasech Argentiny nepředře. Toulá se, chodí, spoléhá na deset dravců, kteří pracují i za něj, zatímco čeká na šanci, z níž udeří.
V Kataru takhle dokráčel až ke zlatu a Ronaldo by si tuze přál, aby se s Portugalskem argentinskému prckovi vyrovnal.
Ví, že další možnost už mít nebude. A že každé další utkání na turnaji může být jeho poslední.
Konec v reprezentaci naznačila i jeho sestra Kátia, což Ronaldo naoko odmítl: „Cristianova budoucnost teď není důležitá. Všechno teprve proberu se svou rodinou, až pak se rozhodnu.“
V pondělním osmifinále na Portugalce číhají rozjetí Španělé, což bude opravdový test jejich aktuálních schopností i možností.
Platit to bude i pro Ronalda, jenž se pomalu chystá na své reprezentační sbohem. Ze hřiště, nebo z lavičky?