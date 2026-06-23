ONLINE: Portugalsko - Uzbekistán, probere se favorit? Od začátku Ronaldo i Joao Félix

Portugalci ve svém úvodním utkání remizovali s Demokratickou republikou Kongo (1:1) a rozhodně nebyli lepším týmem, soupeř byl dokonce nebezpečnější.
Mají sice spoustu individualit, ale všichni hrají na sebe, chybí týmová zodpovědnost a jedenačtyřicetiletý hroťák Ronaldo dostane dva míče za zápas. Na velkém turnaji, tedy mistrovství světa a Evropy, nedal gól už deset zápasů po sobě.
Uzbekistán vstoupil na světovou scénu, kde letos debutuje jako jedna ze čtyř zemí, prohrou 1:3 s Kolumbií. „Hráčům jsem řekl, že byli příliš nervózní. Proto se tak moc soustředili na bránění. Máme dost kvality na to, abychom byli špičkovým asijským týmem“ prohlásil trenér Fabio Cannavaro.