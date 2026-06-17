Reprezentace Portugalska stvrdila postup na mistrovství světa až závěrečnou kanonádou proti Arménii (9:1), do té doby ale nešlo o nijak suverénní představení.
Po remíze s Maďarskem (2:2) a prohře proti Irsku (0:2), ve kterém se nechal vyloučit hvězdný Cristiano Ronaldo, totiž byla ve hře stále také baráž – té se ale nakonec Portugalci vyhnuli. Poslali do ní Iry, kteří následně vypadli s českým týmem na penalty.
Program fotbalistů Portugalska na MS 2026
Portugalci jsou jasnými favority skupiny K, v které postupně narazí na DR Kongo, Uzbekistán a Kolumbii. Nejtěžším zápasem by podle papírových předpokladů měl být ten závěrečný.
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|Výsledek
|1
|17.06.
|19:00
|Portugalsko – DR Kongo
|Houston (USA)
|2
|23.06.
|19:00
|Portugalsko – Uzbekistán
|Houston (USA)
|3
|28.06.
|01:30
|Kolumbie – Portugalsko
|Miami (USA)
Soupiska Portugalska na MS 2026
Trenér Roberto Martínez vsadil na velmi podobnou sestavu, kterou vzal na poslední Euro – hned 20 hráčů v nominaci si zopakuje účast na velké akci. Zároveň se ale na několik očekávaných jmen nedostalo, jako jsou například João Palhinha, António Silva nebo Mateus Fernandes.
Hlavní hvězdou je pochopitelně Cristiano Ronaldo, který zažije už šestý světový šampionát.
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Počet startů
|Branky
|Brankáři
|Diogo Costa
|FC Porto
|43
|0
|José Sá
|Wolves
|5
|0
|Rui Silva
|Sporting CP
|3
|0
|Obránci
|Rúben Dias
|Manchester City
|76
|3
|João Cancelo
|Barcelona
|68
|12
|Nélson Semedo
|Fenerbahçe
|50
|0
|Nuno Mendes
|Paris Saint-Germain
|44
|1
|Diogo Dalot
|Manchester United
|35
|3
|Gonçalo Inácio
|Sporting CP
|22
|2
|Renato Veiga
|Villarreal
|13
|1
|Samú Costa
|Mallorca
|6
|0
|Tomás Araújo
|Benfica
|5
|0
|Záložníci
|Bernardo Silva
|Manchester City
|109
|14
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|89
|29
|Rúben Neves
|Al-Hilal
|67
|1
|Vitinha
|Paris Saint-Germain
|38
|0
|João Neves
|Paris Saint-Germain
|22
|3
|Matheus Nunes
|Manchester City
|20
|2
|Útočníci
|Cristiano Ronaldo
|Al-Nassr
|228
|143
|João Félix
|Al-Nassr
|54
|12
|Rafael Leão
|AC Milán
|44
|5
|Gonçalo Guedes
|Real Sociedad
|34
|8
|Gonçalo Ramos
|Paris Saint-Germain
|25
|10
|Pedro Neto
|Chelsea
|25
|3
|Francisco Trincão
|Sporting CP
|18
|3
|Francisco Conceição
|Juventus
|17
|4
Opory portugalské reprezentace
Kostrou týmu jsou zkušení hráči, kterých je dostatek na každém postu. Martínez má k dispozici řadu fotbalistů, kteří září v předních evropských klubech.
Brankář Diogo Costa
Měl by být jasnou jedničkou. Chytá už řadu let v Portu, v reprezentačním dresu stihl už přes 40 zápasů. Je schopný ustát tlak a vyniká přesnou rozehrávkou.
Obrana Rúben Dias
Stoper Manchesteru City, který do Premier League přišel z Benficy, by měl být dirigentem celé defenzivy. V letošním kalendářním roce se potýkal se zraněními, pro MS už by měl být v pořádku.
Záloha Bruno Fernandes
Jeden z lídrů týmu. Kapitán Manchesteru United je mistrem přihrávek, v uplynulé sezoně se stal s 21 asistencemi rekordmanem Premier League. Umí ale také střílet góly, často zahrává penalty.
Útok Cristiano Ronaldo
Už 41letý útočník zažije pravděpodobně poslední šampionát, právě titul mistra světa mu ve sbírce stále chybí. S přehledem má na kontě historicky nejvíce startů (228) i gólů (143) a pokud dostane důvěru, určitě bude chtít přepisovat další rekordy. Dle svých slov se před MS cítí dobře.
Příprava fotbalistů Portugalska před MS
Po úspěšné kvalifikaci stihli Portugalci celkem čtyři přípravné duely, se kterými mohou být spokojeni. V březnu remizovali s Mexikem (0:0) a porazili USA (2:0), už přímo v Americe si poradili s Chile (2:1) i Nigérií (2:1).
|Datum
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|10. června
|Portugalsko
|Nigérie
|2:1
|6. června
|Portugalsko
|Chile
|2:1
|1. dubna
|USA
|Portugalsko
|0:2
|29. března
|Mexiko
|Portugalsko
|0:0
Bilance se soupeři ve skupině K (H2H)
Zcela neznámí soupeři. Portugalci se dosud neutkali ani s jedním z protivníků ve skupině, a to ani v rámci přípravy. Proti Demokratické republice Kongo, Uzbekistánu i Kolumbii tedy půjde o první vzájemné zápasy.
Historie účastí Portugalska na MS ve fotbale
Portugalci se poprvé probojovali na MS 1966 a hned z toho byla bronzová medaile, od té doby ale na další cenný kov čekají.
Nejblíže k němu byli v roce 2006, v souboji o třetí místo ale podlehli domácím Němcům. Na posledním šampionátu se dostali do čtvrtfinále, nestačili však na Maroko (0:1).
|Turnaj
|Místo konání
|Umístění
|MS 1966
|Anglie
|Bronzová medaile
|MS 1986
|Mexiko
|4. místo v základní skupině
|MS 2002
|Jižní Korea a Japonsko
|3. místo v základní skupině
|MS 2006
|Německo
|4. místo
|MS 2010
|JAR
|osmifinále
|MS 2014
|Brazílie
|3. místo v základní skupině
|MS 2018
|Rusko
|osmifinále
|MS 2022
|Katar
|čtvrtfinále
|MS 2026
|Kanada, Mexiko a USA
|Postup z kvalifikace