Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Portugalsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

  10:24
Portugalsko se na Mistrovství světa ve fotbale 2026 řadí do širšího okruhu favoritů. Hraje skupinu K, podívejte se na jeho program, výsledky a soupisku.

Fotbalisté Portugalska slaví trefu Cristiana Ronalda. | foto: Reuters

Reprezentace Portugalska stvrdila postup na mistrovství světa až závěrečnou kanonádou proti Arménii (9:1), do té doby ale nešlo o nijak suverénní představení.

Po remíze s Maďarskem (2:2) a prohře proti Irsku (0:2), ve kterém se nechal vyloučit hvězdný Cristiano Ronaldo, totiž byla ve hře stále také baráž – té se ale nakonec Portugalci vyhnuli. Poslali do ní Iry, kteří následně vypadli s českým týmem na penalty.

Program fotbalistů Portugalska na MS 2026

Portugalci jsou jasnými favority skupiny K, v které postupně narazí na DR Kongo, Uzbekistán a Kolumbii. Nejtěžším zápasem by podle papírových předpokladů měl být ten závěrečný.

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
117.06.19:00Portugalsko – DR KongoHouston (USA)
223.06.19:00Portugalsko – UzbekistánHouston (USA)
328.06.01:30Kolumbie – PortugalskoMiami (USA)

Soupiska Portugalska na MS 2026

Trenér Roberto Martínez vsadil na velmi podobnou sestavu, kterou vzal na poslední Euro – hned 20 hráčů v nominaci si zopakuje účast na velké akci. Zároveň se ale na několik očekávaných jmen nedostalo, jako jsou například João Palhinha, António Silva nebo Mateus Fernandes.

Hlavní hvězdou je pochopitelně Cristiano Ronaldo, který zažije už šestý světový šampionát.

PoziceJméno a příjmeníKlubPočet startůBranky
BrankářiDiogo CostaFC Porto430
José SáWolves50
Rui SilvaSporting CP30
ObránciRúben DiasManchester City763
João CanceloBarcelona6812
Nélson SemedoFenerbahçe500
Nuno MendesParis Saint-Germain441
Diogo DalotManchester United353
Gonçalo InácioSporting CP222
Renato VeigaVillarreal131
Samú CostaMallorca60
Tomás AraújoBenfica50
ZáložníciBernardo SilvaManchester City10914
Bruno FernandesManchester United8929
Rúben NevesAl-Hilal671
VitinhaParis Saint-Germain380
João NevesParis Saint-Germain223
Matheus NunesManchester City202
ÚtočníciCristiano RonaldoAl-Nassr228143
João FélixAl-Nassr5412
Rafael LeãoAC Milán445
Gonçalo GuedesReal Sociedad348
Gonçalo RamosParis Saint-Germain2510
Pedro NetoChelsea253
Francisco TrincãoSporting CP183
Francisco ConceiçãoJuventus174

Opory portugalské reprezentace

Kostrou týmu jsou zkušení hráči, kterých je dostatek na každém postu. Martínez má k dispozici řadu fotbalistů, kteří září v předních evropských klubech.

Brankář Diogo Costa

Měl by být jasnou jedničkou. Chytá už řadu let v Portu, v reprezentačním dresu stihl už přes 40 zápasů. Je schopný ustát tlak a vyniká přesnou rozehrávkou.

Portugalský brankář Diogo Costa likviduje penaltu Slovinců.

Obrana Rúben Dias

Stoper Manchesteru City, který do Premier League přišel z Benficy, by měl být dirigentem celé defenzivy. V letošním kalendářním roce se potýkal se zraněními, pro MS už by měl být v pořádku.

Stoper Manchesteru City Rúben Dias s trofejí

Záloha Bruno Fernandes

Jeden z lídrů týmu. Kapitán Manchesteru United je mistrem přihrávek, v uplynulé sezoně se stal s 21 asistencemi rekordmanem Premier League. Umí ale také střílet góly, často zahrává penalty.

Bruno Fernandes z Manchesteru United během utkání se Southamptonem.

Útok Cristiano Ronaldo

Už 41letý útočník zažije pravděpodobně poslední šampionát, právě titul mistra světa mu ve sbírce stále chybí. S přehledem má na kontě historicky nejvíce startů (228) i gólů (143) a pokud dostane důvěru, určitě bude chtít přepisovat další rekordy. Dle svých slov se před MS cítí dobře.

Cristiano Ronaldo sleduje dění na trávníku.

Příprava fotbalistů Portugalska před MS

Po úspěšné kvalifikaci stihli Portugalci celkem čtyři přípravné duely, se kterými mohou být spokojeni. V březnu remizovali s Mexikem (0:0) a porazili USA (2:0), už přímo v Americe si poradili s Chile (2:1) i Nigérií (2:1).

Příprava Portugalska před MS ve fotbale 2026
DatumDomácíHostéSkóre
10. červnaPortugalskoNigérie2:1
6. červnaPortugalskoChile2:1
1. dubnaUSAPortugalsko0:2
29. březnaMexikoPortugalsko0:0

Bilance se soupeři ve skupině K (H2H)

Zcela neznámí soupeři. Portugalci se dosud neutkali ani s jedním z protivníků ve skupině, a to ani v rámci přípravy. Proti Demokratické republice Kongo, Uzbekistánu i Kolumbii tedy půjde o první vzájemné zápasy.

Historie účastí Portugalska na MS ve fotbale

Portugalci se poprvé probojovali na MS 1966 a hned z toho byla bronzová medaile, od té doby ale na další cenný kov čekají.

Nejblíže k němu byli v roce 2006, v souboji o třetí místo ale podlehli domácím Němcům. Na posledním šampionátu se dostali do čtvrtfinále, nestačili však na Maroko (0:1).

Portugalsko na mistrovství světa ve fotbale
TurnajMísto konáníUmístění
MS 1966AnglieBronzová medaile
MS 1986Mexiko4. místo v základní skupině
MS 2002Jižní Korea a Japonsko3. místo v základní skupině
MS 2006Německo4. místo
MS 2010JARosmifinále
MS 2014Brazílie3. místo v základní skupině
MS 2018Ruskoosmifinále
MS 2022Katarčtvrtfinále
MS 2026Kanada, Mexiko a USAPostup z kvalifikace
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Informace nevíc

Tipsport - partner programu

Skupina K

Skupina L

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina H

Skupina G

Skupina I

Skupina J

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

Mexickou část MS odstartovala Shakira, hymnu turnaje zazpívali Bocelli a EJAE

Kolumbijská zpěvačka Shakira během zahajovacího ceremoniálu na mexickém...

Patří ke každému turnaji a ten letošní není výjimkou. Ještě než se v Mexiku rozehrál první zápas letošního mistrovství světa mezi domácím týmem a Jihoafrickou republikou, čekal fanoušky slavnostní...

Portugalsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Fotbalisté Portugalska slaví trefu Cristiana Ronalda.

Portugalsko se na Mistrovství světa ve fotbale 2026 řadí do širšího okruhu favoritů. Hraje skupinu K, podívejte se na jeho program, výsledky a soupisku.

17. června 2026  10:24

Okruh soupeřů pro Hradec: může jít na týmy z Balkánu, z Andorry či Británie

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií.

Do jihovýchodní Evropy, nebo také do Andorry, na Britské ostrovy či na Island. Fotbalisté Hradce Králové před středečním losem znají okruh soupeřů, s kterými se utkají v druhém předkole Konferenční...

17. června 2026  10:19

Besiktas, Twente, Tromsö či vicemistr Švédska. Plzeň se dozví los Evropské ligy

Karel Spáčil (Plzeň) slaví se spoluhráči vyrovnávací gól proti Panathinaikosu.

Při pohledu na výběr soupeřů se zástupcům fotbalistů Viktorie Plzeň na středeční los 2. předkola Evropské ligy do Švýcarska nemuselo cestovat zvesela. Besiktas Istanbul, Twente Enshede, Tromsö,...

17. června 2026  9:37

Nechodil na vojnu, haha! Korejci bojkotují na MS média, novináři se posmívali Sonovi

Korejec Son Heung-min hlavičkuje na českou bránu, brání jo Robin Hranáč

Fotbalisté Koreje před druhým utkáním na mistrovství světa proti Mexiku bojkotují domácí média. Důvodem roztržky jsou posměšné výroky na adresu kapitána Son Hung-mina ze strany jihokorejských...

17. června 2026

Rakousko - Jordánsko 3:1, rozhodl vlastní gól v závěru, pak nováčka dorazila penalta

Rakouští fotbalisté slaví druhý gól do sítě Jordánska.

Nádherná trefa, pak vlastní gól a nakonec penalta. Rakouští fotbalisté na úvod mistrovství světa porazili Jordánsko 3:1, byť soupeř byl především v prvním poločase nebezpečnější. Rozhodl rohový kop v...

17. června 2026  7:42,  aktualizováno  8:14

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

17. června 2026  8:09

7. den MS ve fotbale 2026: Anglie vyzve Chorvatsko, Portugalsko jde na DR Kongo

Kouč fotbalistů Anglie Thomas Tuchel hovoří na tréninku ke svým svěřencům.

Na mistrovství světa vstoupí do turnaje další dva favorité. Anglii ve skupině L čeká atraktivní souboj s Chorvatskem, Portugalsko se ve skupině K utká s Demokratickou republikou Kongo. Program...

17. června 2026  7:59

Oslavovaný Messi: O čísla mi nejde, fotbal už si jen užívám. Ale neměl být vyloučený?

Lionel Messi slaví v 17. minutě gól proti Alžírsku na mistrovství světa.

Exceloval, zápas si zase ukradl pro sebe. Lionel Messi, oslavovaný kapitán argentinských fotbalistů, ale nemusel v úvodním utkání obhájců trofeje na mistrovství světa dohrát ani poločas. Nebýt...

17. června 2026  7:37

Los 2. předkola Konferenční ligy: Účastníci, Češi, soupeři, kde sledovat

Momentka z finále MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou.

Ještě před startem domácí nejvyšší soutěže se rozjedou předkola evropských fotbalových pohárů. A do akce půjdou i české týmy. Los druhého předkola Konferenční ligy se bude týkat buď Hradce Králové,...

17. června 2026  6:24

Los 2. předkola Evropské ligy: Účastníci, Češi, soupeři, kde sledovat

Hradecký útočník Ondřej Mihálik (vlevo) se snaží s míčem uniknout Sampsonu...

Záleží ještě na Karviné zapletené do korupční kauzy. Pokud ji UEFA vyloučí z evropských fotbalových pohárů, do druhého předkola Evropské ligy zamíří Hradec Králové. Pokud ne, bude tam ještě před...

17. června 2026  6:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové si na fotbalovém mistrovství světa zahrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

17. června 2026  6:16

Jasná penalta? Ne! Sudí odmítl doporučení VAR a vysvětloval: Mbappé si šel pro faul

Penalta, či ne? Mané se skluzem přiřítil pod nohy Mbappého, sudí ani po poradě...

Stadion hřměl ještě předtím, než íránsko-australský sudí Faghání promluvil do mikrofonu. „Útočník inicioval kontakt a pád sám, proto se o penaltu nejednalo,“ překvapil záhy vysvětlením nejen diváky...

17. června 2026  6:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.