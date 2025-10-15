Pan nestárnoucí má další rekord. Moje kariéra se chýlí ke konci, ví Ronaldo

Autor:
  17:31
Nezdá se, že by zpomaloval. Spíš naopak. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý večer dvěma góly opět přiblížil k tisícovce kariérních branek - už mu jich schází jen 52. A jako by mimochodem se zároveň posunul do čela historického žebříčku kvalifikace o mistrovství světa. To všechno ve 40 letech.
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo se raduje z gólu do sítě Maďarska.

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo se raduje z gólu do sítě Maďarska. | foto: Reuters

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo se raduje z gólu do sítě Maďarska.
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po gólu do sítě Maďarska.
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po výhře nad Maďarskem.
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo slaví gól do sítě Maďarska.
11 fotografií

Portugalci sice nakonec doma jen remizovali s Maďarskem 2:2, takže definitivní jistotu postupu na závěrečný turnaj ještě nemají, ale to je zvlášť mrzet nemusí.

Navíc, i kdyby postoupili, stejně by se nejvíc řešil Cristiano. Pan kanonýr. Pan nestárnoucí.

„Není žádným tajemstvím, že hrát za národní tým pro mě hodně znamená. Proto jsem velmi hrdý, že jsem dosáhl této jedinečné mety,“ vyťukal několik hodin po zápase na sociální sítě.

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo slaví gól do sítě Maďarska.
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo slaví gól do sítě Maďarska.

Dosud byl na čele střelců kvalifikace o MS někdejší guatemalský reprezentant Carlos Ruiz, na jehož 39 branek se Ronaldo dotáhl v září shodou okolností také proti Maďarsku (3:2). A teď se díky gólům do sítě stejného soupeře osamostatnil na čele.

Ve 22. minutě nejprve zblízka doklepl do odkryté brány prudký centr krajního obránce Semeda, v nastavení první půle mu pak jiný bek Mendes zleva poslal nadýchaný balon, jenž Ronaldo z voleje poslal do sítě.

V probíhající kvalifikaci už má na kontě pět branek ve čtyřech utkáních, v červnu navíc gólem v semifinále i následném finále dopomohl Portugalcům k triumfu v Lize národů.

„Děkuji všem, kteří mi pomohli se sem dostat. Uvidíme se v listopadu, abychom dokončili cestu na světový šampionát,“ vzkázal fanouškům.

K jistotě prvního místa chybí Portugalcům dva body ze zbývajících dvou utkání za předpokladu, že druzí Maďaři už neztratí. Postup je v podstatě jistota. A stejně tak je jistota, že se Ronaldo za několik měsíců předvede na závěrečném turnaji. Svém šestém v kariéře, což se dosud nikomu nepovedlo.

A jeho další cíl je také jasný – pokořit metu tisíc branek.

Jenže co pak?

Když si minulý týden na galavečeru portugalské fotbalové asociace převzal zbrusu nové ocenění, žertoval: „Už pár trofejí doma mám, ale tahle je výjimečná. A musím se přiznat, že když jsem si odpoledne psal řeč, byl jsem trochu nervózní, jestli to náhodou není trofej na rozloučení s kariérou.“

Ronaldo stanovil rekord kvalifikace. V Itálii se protestovalo, Angličané slaví postup

Vzápětí však všechny v sále ujistil: „Ale jsem na ni pyšný a rozhodně ji tak nevnímám. Naopak, beru to zkrátka jako další krok na mé cestě.“

Jenže čas nezastavíš. V saúdskoarabském an-Nasru, kam přestoupil po šampionátu v Kataru, mu teď běží smlouva do roku 2027. Tou dobou mu bude 42 let. Individuálních i týmových trofejí má tolik, že by je možná z hlavy ani všechny nevyjmenoval. A k tomu 948 kariérních branek.

„Lidé, a zvlášť moje rodina, mi říkají, ať skončím. Že jsem dokázal všechno, tak k čemu mi bude tisícovka gólů. Ale já to vnímám jinak. Dokud zvládám pomáhat klubu i národnímu týmu, tak proč nepokračovat,“ hájil se. „A až skončím, odejdu s pocitem zadostiučinění, že jsem tomu dal všechno.“

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po výhře nad Maďarskem.

Nenajdete fotbalistu, který je k sobě přísnější. Nabízí se použít klišé, jak by ho trenéři měli dávat za vzor, jenže to není tak jednoduché. Ne každý je totiž Cristiano Ronaldo. Nebo ještě lépe – nikdo není jako Cristiano Ronaldo.

On sám si ale také uvědomuje: „Vím, že už před sebou nemám moc příliš let aktivní kariéry, takže si těch pár zbývajících chci užít. S věkem na věci koukáte jinak. Snažím se žít ze dne na den. Nemá smysl si vymýšlet dlouhodobé plány. Jdu od tréninku k tréninku, zápas od zápasu. A co mě čeká v budoucnu? To se uvidí.“

Jak dlouho se ještě bude prohánět po fotbalových trávnících?

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Jihlava vs. Č. BudějoviceFotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Jihlava vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
17. 10. 17:30
  • 1.98
  • 3.42
  • 3.48
Opava vs. Ústí n. L.Fotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Opava vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
17. 10. 17:30
  • 1.72
  • 3.78
  • 4.18
Příbram vs. Artis BrnoFotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Příbram vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
17. 10. 18:00
  • 4.52
  • 3.88
  • 1.65
Prostějov vs. Sparta BFotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Prostějov vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
17. 10. 18:00
  • 1.83
  • 3.70
  • 3.74
Union Berlín vs. MönchengladbachFotbal - 7. kolo - 17. 10. 2025:Union Berlín vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
17. 10. 20:30
  • 2.23
  • 3.54
  • 3.18
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 4 3 0 1 8:3 9
2. SlovenskoSlovensko 4 3 0 1 5:2 9
3. Severní IrskoSev. Irsko 4 2 0 2 6:5 6
4. LucemburskoLucembursko 4 0 0 4 1:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. KosovoKosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. SlovinskoSlovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. ŠvédskoŠvédsko 4 0 1 3 2:7 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 4 3 1 0 9:3 10
2. UkrajinaUkrajina 4 2 1 1 8:7 7
3. IslandIsland 4 1 1 2 11:9 4
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 4 0 1 3 2:11 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 4 4 0 0 15:0 12
2. TureckoTurecko 4 3 0 1 13:10 9
3. GruzieGruzie 4 1 0 3 6:9 3
4. BulharskoBulharsko 4 0 0 4 1:16 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 4 3 1 0 11:4 10
2. MaďarskoMaďarsko 4 1 2 1 8:7 5
3. IrskoIrsko 4 1 1 2 4:5 4
4. ArménieArménie 4 1 0 3 2:9 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 6 5 1 0 22:3 16
2. PolskoPolsko 6 4 1 1 10:4 13
3. FinskoFinsko 7 3 1 3 8:13 10
4. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 6 5 0 1 19:3 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 6 6 0 0 29:3 18
2. ItálieItálie 6 5 0 1 18:8 15
3. IzraelIzrael 7 3 0 4 15:19 9
4. EstonskoEstonsko 7 1 1 5 7:17 4
5. MoldavskoMoldavsko 6 0 1 5 4:26 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 6 4 2 0 21:6 14
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 6 3 1 2 13:10 10
4. KazachstánKazachstán 7 2 1 4 8:12 7
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 6 6 0 0 18:0 18
2. AlbánieAlbánie 6 3 2 1 6:3 11
3. SrbskoSrbsko 6 3 1 2 7:7 10
4. LotyšskoLotyšsko 7 1 2 4 4:13 5
5. AndorraAndorra 7 0 1 6 3:15 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 6 5 1 0 20:1 16
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 7 4 0 3 10:6 12
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 6 0 0 6 2:20 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Pan nestárnoucí má další rekord. Moje kariéra se chýlí ke konci, ví Ronaldo

Nezdá se, že by zpomaloval. Spíš naopak. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý večer dvěma góly opět přiblížil k tisícovce kariérních branek - už mu jich schází jen 52. A jako by...

15. října 2025  17:31

Paratici se po trestu vrací. V Tottenhamu bude opět působit jako sportovní ředitel

Fabio Paratici se po odpykání dva a půl roku dlouhého zákazu působení ve fotbale vrátil na pozici sportovního ředitele Tottenhamu Hotspur. Funkci má nově vykonávat společně s Johanem Langem....

15. října 2025  16:36

Nedvěd: Co se týče baráže, nejsem klidný. Trenéra potřebujeme co nejrychleji

Z jeho vystoupení byste poznali, že v říjnu si změnu u národního mužstva fotbalistů rozhodně nepředstavoval. „Omlouvám se, ale dnes ještě nejsem připravený na to, abych vám mohl říct, kdo mužstvo...

15. října 2025  16:30

Hašek po odvolání: Rozhodnutí respektuji, fanouškům se omlouvám za zklamání

Ve středu dopoledne se od vedení fotbalové asociace dozvěděl, že ve funkci skončí. Propadák s Faerskými ostrovy (1:2) v kvalifikaci o mistrovství světa už reprezentační trenér Ivan Hašek nepřečkal....

15. října 2025  15:10

Potvrzeno. Po odchodu Hyského přebírá karvinské fotbalisty Marek Jarolím

Šéfové MFK Karviná potvrdili, že mužstvo po odchodu Martina Hyského do Plzně nově povede trenér Marek Jarolím. Ten přichází z druholigové Jihlavy.

15. října 2025  13:06,  aktualizováno  13:50

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

15. října 2025  11:51,  aktualizováno  13:46

Výprasky, bod na Euru i triumf v Lize národů. Jaké byly dva roky pod Haškem?

Během necelých dvou let na lavičce vyhrál skupinu Ligy národů B, ale také horko těžko ustál několik krizí i výprasků. Po ostudné porážce 1:2 na Faerských ostrovech už se ale vedení českého fotbalu...

15. října 2025  13:30

A co když Lužánky nevyjdou? Brno prověří další varianty, kde postavit fotbalový stadion

Pokud se brněnští fotbaloví fanoušci nedočkají vysněného stadionu za Lužánkami, mohl by vzniknout na výstavišti nebo u Technologického parku v Králově Poli. Vyplývá to ze zprávy pracovní skupiny...

15. října 2025  12:17

Chvátal po konci v Sigmě: Trenér se k nám nechoval s respektem. Za co vděčí Spartě?

Premium

Někdy to tak holt bývá. Že hezké životní období olemuje hořký konec. Ne zrovna příjemný rozchod prožil i fotbalový obránce Juraj Chvátal, který po téměř šesti letech opustil olomouckou Sigmu. Vztah...

15. října 2025

Hyský oficiálně trenérem Plzně, má smlouvu na tři roky. Obrovská výzva, říká

Jednání dotažena. Novým trenérem plzeňských fotbalistů se stává padesátiletý Martin Hyský. Ve Viktorii podepsal tříletý kontrakt, spolu s ním přichází z Karviné i asistent Radim Grussmann.

15. října 2025  10:06,  aktualizováno  10:19

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

JAR míří na fotbalové MS i přes kontumaci. Uspěly také další výběry. Koho čeká baráž?

Fotbalisté Jižní Afriky se po 16 letech představí na mistrovství světa. V kvalifikaci uspěli navzdory nedávné kontumaci březnového zápasu proti Lesothu kvůli neoprávněnému startu hráče. Postup na...

14. října 2025  20:41,  aktualizováno  23:34

Ronaldo stanovil rekord kvalifikace. V Itálii se protestovalo, Angličané slaví postup

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se stal nejlepším střelcem kvalifikace mistrovství světa v historii. Už v prvním poločase zápasu s Maďarskem (2:2) v Lisabonu skóroval čtyřicetiletý kanonýr...

14. října 2025  23:24

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.