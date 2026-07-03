Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Portugalsko - Chorvatsko, další evropský souboj o osmifinále MS

Autor: ,
Sledujeme online   0:02

MS 2026. Cristiano Ronaldovi mává fanouškům po zápase proti Uzbekistánu, v němž dvěma góly přispěk k výhře 5:0. | foto: AP

Největší šlágr úvodního kola vyřazovací fáze? Portugalští fotbalisté hrají o místo v osmifinále mistrovství světa s Chorvatskem. Zápas v kanadském Torontu sledujte v podrobné online reportáži od jedné hodiny ranní.

Zápas mezi uchazeči o cenný kov nabízí i souboj dvou hvězd. V roli kapitánů proti sobě nastupují bývalí spoluhráči z Realu Madrid – jedenačtyřicetiletý portugalský rekordman Cristiano Ronaldo a o půl roku mladší chorvatská legenda Luka Modrič.

Ke šlágru dojde dříve, než se očekávalo. Portugalci byli jasným favoritem skupiny K, po rozpačitých výkonech ale museli přepustit první místo Kolumbii.

S jihoamerickým soupeřem jen remizovali bez branek a nerozhodný výsledek si připsali i v úvodním utkání s Demokratickou republikou Kongo (1:1). Mezitím rozdrtili Uzbekistán 5:0, dvakrát se trefil Ronaldo a jako první v historii skóroval na šestém světovém šampionátu po sobě.

Také Chorvati obsadili ve své skupině druhé místo. Na úvod v přestřelce podlehli Anglii 2:4, následně si ale připsali výhry 1:0 nad Panamou a 2:1 nad Ghanou. Ve vyřazovacích bojích se jim tradičně daří, na šampionátu před čtyřmi lety v Kataru získali bronz a v roce 2018 v Rusku dokonce došli až do finále, v němž nestačili na Francii.

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Portugalští fanoušci uctí zesnulého Jotu

Soupeři se naposledy utkali třikrát v roce 2024. Nejprve v přípravě v Oeiras zvítězili Chorvaté, následně v Lize národů Portugalci a odveta na Balkáně skončila nerozhodně.

Na velké akci na sebe týmy naposledy narazily před 10 lety na evropském šampionátu, výběr okolo Ronalda tehdy v osmifinále zvítězil 1:0 po prodloužení a později získal historické zlato.

Postupující v osmifinále narazí na Španělsko, jeden z hlavních favoritů turnaje si poradil s Rakouskem 3:0.

MS ve fotbale 2026
3. 7. 2026 1:00
Portugalsko : Chorvatsko
()
Sestavy:
Sestavy:
Náhradníci:
Náhradníci:
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1/32 finále

Osmifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

1/32 finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

Nejdražší přestupy v lize: dva rekordy Slavie v řadě. Kdo se vyplatil nejméně?

Toumani Diakité a Ange N’Guessan

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod dvou...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Portugalští fanoušci uctí zesnulého Jotu

Sledujeme online
Fanoušci se chystají na zápas mezi Portugalskem a DR Kongo na mistrovství světa.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Španělsko - Rakousko 3:0, mistři Evropy v osmifinále. Dvakrát se trefil Oyarzabal

Mikel Oyarzabal slaví vleže třetí španělský gól proti Rakousku.

Pohodová práce. Španělští fotbalisté opět na mistrovství světa neinkasovali a po vítězství 3:0 nad Rakouskem postupují do osmifinále. V něm se evropští šampioni střetnou s vítězem souboje mezi...

2. července 2026,  aktualizováno  23:17

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

2. července 2026  23:03

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se hraje 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

2. července 2026  23:03

Za Hyským míří i Boháč. Plzeň si v Karviné ukázala na nadějného záložníka

Karvinský záložník Sebastian Boháč se po pádu snaží zasáhnout míč.

Sebastian Boháč přestoupil z fotbalové Karviné do plzeňské Viktorie. Třiadvacetiletý záložník podepsal v novém působišti tříletou smlouvu. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

2. července 2026  19:54

Česko nepřijde o tým v pohárech. UEFA škrtla Karvinou, do předkol jde Jablonec

Fanoušci Jablonce ve finále MOL Cupu proti Karviné.

Dva si polepší, třetí se raduje. Kvůli korupční aféře vyřadila Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) ze svých soutěží Karvinou, vítěze českého poháru. Do předkol se tak podívá Jablonec, který...

2. července 2026  17:20,  aktualizováno  18:54

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Portugalští fanoušci uctí zesnulého Jotu

Sledujeme online
Fanoušci se chystají na zápas mezi Portugalskem a DR Kongo na mistrovství světa.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

2. července 2026  18:38

Fotbalové přestupy ONLINE: Milla míří ze Sparty na hostování bez opce do Jablonce

Sledujeme online
Sparťanský útočník Kevin-Prince Milla se drží za hlavu po neproměněné šanci...

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

2. července 2026  17:53

Nejdražší přestup Brita v historii. City kupují Andersona za tři a čtvrt miliardy

Elliot Anderson se prosazuje proti Manchesteru City.

Nejdražším britským fotbalistou v historii se stává záložník Elliot Anderson. Manchester City za něj podle médií Nottinghamu zaplatil 116 milionů liber (3,27 miliardy korun).

2. července 2026  16:16

Rrahmani má blízko do Benátek, píší v Itálii. Sparta by na něm slušně vydělala

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se raduje z gólu.

Nejdřív německý obránce Armel Bella Kotchap z Hellasu Verona. Po něm islandský záložník Thórir Jóhann Helgason z Lecce. A jako útočníka si nováček italské ligy z Benátek hodlá pořídit sparťana...

2. července 2026  16:09

Španělským brankářům pomáhá revoluční technologie, trénují se speciálními brýlemi

Španělský brankář Unai Simón se se spoluhráči zapojil do baga a skončil...

Španělská fotbalová reprezentace se připravuje na úvodní duel vyřazovací fáze proti Rakousku. K úspěchu na mistrovství světa jí mají dopomoct moderní metody, které v kempu v Tennessee trenéři...

2. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mluvčí na MS zaskočil trenéra. Při tiskové konferenci oznámil, že mu zemřel otec

Francouzský trenér Sébastien Desabre, který vede fotbalisty Demokratické...

Byl to hodně zvláštní moment. Fotbalisté Demokratické republiky Kongo zrovna vypadli z mistrovství světa a jejich trenér, Sébastien Desabre, zamířil na tiskovou konferenci. Zde s úsměvy odpovídal na...

2. července 2026  14:54

Byznys jsou peníze, fotbal srdce. Miliardář Fait o Artisu Brno i investičním impériu

Miliardář Igor Fait ve Fait Gallery v Brně. (únor 2026)

Stejně jako roste investiční skupina kolem brněnského miliardáře Igora Faita, „vykvetlo“ nedávno i nové sídlo jeho společnosti Jet Investment na Strážném kopci nad Pisáreckým tunelem. Stojí na místě...

2. července 2026  14:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.