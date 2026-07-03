ONLINE: Portugalsko - Chorvatsko, další evropský souboj o osmifinále MS

Zápas mezi uchazeči o cenný kov nabízí i souboj dvou hvězd. V roli kapitánů proti sobě nastupují bývalí spoluhráči z Realu Madrid – jedenačtyřicetiletý portugalský rekordman Cristiano Ronaldo a o půl roku mladší chorvatská legenda Luka Modrič.
Ke šlágru dojde dříve, než se očekávalo. Portugalci byli jasným favoritem skupiny K, po rozpačitých výkonech ale museli přepustit první místo Kolumbii.
S jihoamerickým soupeřem jen remizovali bez branek a nerozhodný výsledek si připsali i v úvodním utkání s Demokratickou republikou Kongo (1:1). Mezitím rozdrtili Uzbekistán 5:0, dvakrát se trefil Ronaldo a jako první v historii skóroval na šestém světovém šampionátu po sobě.
Také Chorvati obsadili ve své skupině druhé místo. Na úvod v přestřelce podlehli Anglii 2:4, následně si ale připsali výhry 1:0 nad Panamou a 2:1 nad Ghanou. Ve vyřazovacích bojích se jim tradičně daří, na šampionátu před čtyřmi lety v Kataru získali bronz a v roce 2018 v Rusku dokonce došli až do finále, v němž nestačili na Francii.
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Soupeři se naposledy utkali třikrát v roce 2024. Nejprve v přípravě v Oeiras zvítězili Chorvaté, následně v Lize národů Portugalci a odveta na Balkáně skončila nerozhodně.
Na velké akci na sebe týmy naposledy narazily před 10 lety na evropském šampionátu, výběr okolo Ronalda tehdy v osmifinále zvítězil 1:0 po prodloužení a později získal historické zlato.
Postupující v osmifinále narazí na Španělsko, jeden z hlavních favoritů turnaje si poradil s Rakouskem 3:0.