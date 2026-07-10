Portugalci mají nového kouče. Tým přebírá Jesus, Ronaldův trenér z an-Nasru

Trenér Martínez oznámil konec na lavičce Portugalska v pondělí jen krátce po porážce 0:1 se svým rodným Španělskem v osmifinále mistrovství světa. Tým vedl od ledna 2023 a nyní mu vypršel kontrakt.
Podle médií byl Jesus okamžitě hlavním kandidátem na uvolněné místo. „Nová cesta dnes začíná. Vítejte u národního týmu, pane Jorge Jesusi,“ uvedl svaz na sociálních sítích.
Jesus by měl vést Portugalsko v celém čtyřletém cyklu s vrcholem na MS 2030, které bude země hostit společně se Španělskem a Marokem. Rodák z Amadory letos dovedl k titulu v saúdskoarabské lize tým an-Nasr s kapitánem portugalské reprezentace Cristianem Ronaldem, jenž pod jeho vedením v sezoně nastřílel ve 33 zápasech 29 gólů.
|
Střídání Ronalda by nedávalo smysl, potřebujeme ho, tvrdí kouč Portugalska
Zatím není jasné, zda budou ve spolupráci pokračovat. Jednačtyřicetiletý Ronaldo potvrdil, že jeho šesté mistrovství světa bylo poslední, o dalším působení v národním týmu se chce ale rozhodnout bez emocí později.
Bývalý profesionální fotbalista Jesus zahájil trenérskou kariéru v roce 1990. Vedl mimo jiné lisabonské velkokluby Benficu a Sporting, turecké Fenerbahce a brazilské Flamengo.