Chystá se obří show. Poločasová přestávka finále mistrovství světa potrvá až 25 minut

Očekává se, že poločasová přestávka v nedělním finále potrvá mezi 20 a 25 minutami.
Zatímco zdroje z řad organizátorů mistrovství světa, organizace FIFA, naznačují, že pauza bude trvat přibližně 20 minut, zdá se, že jednou z možností je standardní 15minutová přestávka v poločase a následně plánovaná 11minutová show, píše například BBC Sport.
Pravidla hry, která stanovuje IFAB (Mezinárodní rada fotbalových asociací), přitom uvádějí, že přestávka mezi polovinami trvá maximálně 15 minut.
Poločas loňského finále mistrovství světa klubů, které rovněž organizovala FIFA a konalo se v New Jersey, trval celkem 24 minut. Na stadionu s kapacitou přes 82 tisíc lidí měli koncert Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems a Emmanuel Kelly.
Těsně před výkopem pak italský tenorista Andrea Bocelli představil hymnu letošního šampionátu. (11. června 2026)
Do nedělního programu se minulý týden zařadil Justin Bieber. Kromě hlavních hvězd vystoupí také Burna Boy, Gustavo Dudamel a sbor PS22 s Coldplay. Zpěvák a kytarista britské kapely Chris Martin celou show připravuje.
Mezinárodní federace FIFA si od novinky slibuje zisk až 100 milionů dolarů (2,12 miliardy korun), které hodlá využít na fotbalové a vzdělávací projekty.
Finále mistrovství světa začne ve 21 hodin českého času (15 hodin místního), závěrečný ceremoniál před utkáním pak už v 19:30 SEČ.
Při něm vystoupí herec Tom Cruise, zpěváci Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger a youtuber IShowSpeed. Národní hymnu Spojených států zazpívá Jennifer Hudson.
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Francie - Španělsko 0:2, penalta a gól obránce. Do finále jdou evropští šampioni
Účast ve finále si v úterý večer zajistilo Španělsko, když v prvním semifinále v Dallasu porazilo Francii 2:0.
Ve finále se utká buď s Anglií, nebo Argentinou. Ti se střetnou ve středu večer od 21:00 SEČ v Atlantě.