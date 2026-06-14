Kolik tacos sní průměrný Mexičan? Česko tam mají rádi i díky Procházkovi v MMA

Podle statistik spořádá průměrný Mexičan asi 500 tacos ročně. Zařadili by se mezi ně po třech dnech v Guadalajaře i naši reportéři?
„Kdybychom tady žili, pět set tacos ročně bychom asi dali,“ smějí se. „Mají je fakt výborné. S tím, co známe třeba z Česka, se to srovnat fakt nedá.“
Do Guadalajary se vydali z Dallasu kvůli úvodnímu zápasu českých fotbalistů na mistrovství světa. O porážce 1:2 s Jižní Koreou už řeč nebude. V podcastu mluví hlavně o zážitcích, které oba prožili především ve městě s místními i na stadionu.
Fanatismus je první slovo, které je v souvislosti s Mexikem a fotbalem napadne. „Město bylo totálně poblázněné, když domácí reprezentace vstupovala do turnaje. A to se v Guadalajaře ani nehrálo. Na to do smrti nezapomenu,“ líčí David Čermák a přidává další postřehy.
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Me-chi-ko! Příběhy zeleného šílenství z Guadalajary s českým fandou z Guatemaly
O tom, jak fanoušci sprintovali do fanouškovské zóny. Že jim nevadí, když si je chcete vyfotit. Že jim stačí fandit, aniž by vůbec viděli přenos. Řeč je ovšem i o Mexičanech, kteří si vytvořili vztah k Česku například díky bojovníkovi MMA Jiřímu Procházkovi.
Nebo o tom, jak byly babičky v místních krojích nadšené, když potkaly Čechy. Proč? To všechno uslyšíte v druhé epizodě podcastu.