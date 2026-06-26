Trenéra zklamala slova německé hvězdy o Afričanech: Můžeme to nazvat rasismem

S čím přesně? S hodnocením herního stylu Pobřeží slonoviny ve vysílání televizní stanice ARD před zápasem s Německem, které v sobotu po gólu Denize Undava v nastavení zvítězilo 2:1.
„Předvádí typický africký fotbal,“ pronesl ve studiu bývalý vynikající záložník, na šampionátu pracující v roli experta. „Trochu divoký, neortodoxní, méně podřízený taktice.“
Za své vyjádření schytal kritiku i doma, třeba novinář Philipp Awounou z týdeníku Spiegel napsal: „Takový popis má koloniální kořeny, protože lidé afrického původu bývají často stigmatizovaní jako necivilizovaní, odlišní a potenciálně nebezpeční.“
Schweinsteigerovy komentáře podle něj odráží názor mnoha německých fanoušků.
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„Ano, můžete to nazvat rasismem,“ poznamenal Faé po stvrzení postupu mezi dvaatřicet nejlepších celků na turnaji, který dvěma góly proti Curacau řídil Nicolas Pépé.
Dvaačtyřicetiletý kouč několikrát zdůraznil, že jej vítěz mistrovství světa z roku 2014 a osminásobný šampion bundesligy s Bayernem Mnichov lidsky velice zklamal.
„Mohu jen doufat, že šlo pouze o nešikovnou formulaci, nikoliv o to, co si skutečně myslí. A pokud ano, je to jeho věc,“ pokrčil rameny někdejší záložník Pobřeží slonoviny.
A posléze dodal: „Můžeme mu jen ukázat, že nemá pravdu. Že africké týmy nejsou na hřišti jen fyzicky silné, ale také technicky zdatné a takticky vyspělé.“
ARD ani Schweinsteiger se k situaci zatím nevyjádřili, ale v německých médiích jde o diskutované téma.
😱 Jürgen Klopp walked out of an interview after DW asked about comments by Bastian Schweinsteiger, a fellow World Cup pundit.— DW Sports (@dw_sports) June 24, 2026
Schweinsteiger was accused of using racist stereotypes during his analysis of Germany's opponents Ivory Coast 🇨🇮 pic.twitter.com/BOcG3aANmk
Veřejnoprávní televize Deutsche Welle požádala přímo v jednom z dějišť mistrovství o komentář uznávanou trenérskou kapacitu Jürgena Kloppa, který na šampionátu rovněž zastává roli experta.
Krajanova slova ale vůbec rozebírat nechtěl. „Pro Afričany je to nějak, pro ostatní zase jinak... Nemohu vám odpovědět. Je to vážné, ale není to moje věc. Ani nevím, co je vhodné k tomu říct, takže mě do té pozice nedostávejte,“ uvedl a posléze z rozhovoru odešel.
Podobný případ se v dosavadním průběhu turnaje už řešil. Rafael van der Vaart ve vysíláni nizozemské stanice NOS TV prohlásil na adresu Japonců, že „všichni vypadají stejně“. Pak se omlouval s tím, že šlo o vtip.
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„Všichni víme, že spousta bývalých fotbalistů teď dělá experty a snaží se vyvolat kontroverzi,“ řekl Faé. „Schweinsteiger býval kdysi velkou hvězdou, možná si myslel, že na něj lidé zapomněli. My se budeme dívat dopředu a pokusíme se na to zapomenout.“
Pobřeží slonoviny zatím na mistrovství zaujalo. Tým kolem Pépého, kapitána Kessiého či talentovaného mladíka Diomandeho prošel skupinou s bilancí dvou výher a jedné porážky, v tabulce skončil druhý za Německem.
A teď má před sebou velký test.
První kolo play off odehraje v úterý v 19 hodin SELČ na stadionu v Dallasu, proti sobě bude mít druhý celek skupiny I, tedy poraženého z večerního souboje mezi Francií a Norskem.