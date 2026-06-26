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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Trenéra zklamala slova německé hvězdy o Afričanech: Můžeme to nazvat rasismem

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  10:20
Emerse Faé mezi hráči Pobřeží slonoviny během utkání s Curacaem.

Emerse Faé mezi hráči Pobřeží slonoviny během utkání s Curacaem. | foto: Peter CziborraReuters

Emerse Faé, trenér Pobřeží slonoviny, před zápasem s Německem na mistrovství...
Emerse Faé hovoří s novináři na tiskové konferenci před zápasem s Německem.
Emerse Faé na tréninku fotbalistů Pobřeží slonoviny na mistrovství světa.
Bastian Schweinsteiger pracuje na světovém šampionátu jako televizní expert.
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Měl pořádný důvod k radosti. Vždyť jeho tým si triumfem nad Curacaem (2:0) pojistil účast ve vyřazovací fázi mistrovství světa. Když se ale na tiskové konferenci po zápase stočila řeč ke slovům Bastiana Schweinsteigera, Emerse Faé, trenér Pobřeží slonoviny, zvážněl: „Je to velice smutné. Jako fotbalistu jsem ho obdivoval, ale teď s ním nesouhlasím.“

S čím přesně? S hodnocením herního stylu Pobřeží slonoviny ve vysílání televizní stanice ARD před zápasem s Německem, které v sobotu po gólu Denize Undava v nastavení zvítězilo 2:1.

„Předvádí typický africký fotbal,“ pronesl ve studiu bývalý vynikající záložník, na šampionátu pracující v roli experta. „Trochu divoký, neortodoxní, méně podřízený taktice.“

Bastian Schweinsteiger pracuje na světovém šampionátu jako televizní expert.

Za své vyjádření schytal kritiku i doma, třeba novinář Philipp Awounou z týdeníku Spiegel napsal: „Takový popis má koloniální kořeny, protože lidé afrického původu bývají často stigmatizovaní jako necivilizovaní, odlišní a potenciálně nebezpeční.“

Schweinsteigerovy komentáře podle něj odráží názor mnoha německých fanoušků.

Curacao - Pobřeží slonoviny 0:2, oba góly vsítil Pepé, karibská země na turnaji končí

„Ano, můžete to nazvat rasismem,“ poznamenal Faé po stvrzení postupu mezi dvaatřicet nejlepších celků na turnaji, který dvěma góly proti Curacau řídil Nicolas Pépé.

Dvaačtyřicetiletý kouč několikrát zdůraznil, že jej vítěz mistrovství světa z roku 2014 a osminásobný šampion bundesligy s Bayernem Mnichov lidsky velice zklamal.

Emerse Faé hovoří s novináři na tiskové konferenci před zápasem s Německem.

„Mohu jen doufat, že šlo pouze o nešikovnou formulaci, nikoliv o to, co si skutečně myslí. A pokud ano, je to jeho věc,“ pokrčil rameny někdejší záložník Pobřeží slonoviny.

A posléze dodal: „Můžeme mu jen ukázat, že nemá pravdu. Že africké týmy nejsou na hřišti jen fyzicky silné, ale také technicky zdatné a takticky vyspělé.“

ARD ani Schweinsteiger se k situaci zatím nevyjádřili, ale v německých médiích jde o diskutované téma.

Veřejnoprávní televize Deutsche Welle požádala přímo v jednom z dějišť mistrovství o komentář uznávanou trenérskou kapacitu Jürgena Kloppa, který na šampionátu rovněž zastává roli experta.

Krajanova slova ale vůbec rozebírat nechtěl. „Pro Afričany je to nějak, pro ostatní zase jinak... Nemohu vám odpovědět. Je to vážné, ale není to moje věc. Ani nevím, co je vhodné k tomu říct, takže mě do té pozice nedostávejte,“ uvedl a posléze z rozhovoru odešel.

Podobný případ se v dosavadním průběhu turnaje už řešil. Rafael van der Vaart ve vysíláni nizozemské stanice NOS TV prohlásil na adresu Japonců, že „všichni vypadají stejně“. Pak se omlouval s tím, že šlo o vtip.

Japonci? Všichni vypadají stejně. Bývalá hvězda šokovala výrokem, teď se omlouvá

„Všichni víme, že spousta bývalých fotbalistů teď dělá experty a snaží se vyvolat kontroverzi,“ řekl Faé. „Schweinsteiger býval kdysi velkou hvězdou, možná si myslel, že na něj lidé zapomněli. My se budeme dívat dopředu a pokusíme se na to zapomenout.“

Pobřeží slonoviny zatím na mistrovství zaujalo. Tým kolem Pépého, kapitána Kessiého či talentovaného mladíka Diomandeho prošel skupinou s bilancí dvou výher a jedné porážky, v tabulce skončil druhý za Německem.

A teď má před sebou velký test.

První kolo play off odehraje v úterý v 19 hodin SELČ na stadionu v Dallasu, proti sobě bude mít druhý celek skupiny I, tedy poraženého z večerního souboje mezi Francií a Norskem.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina I

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina D

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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