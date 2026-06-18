Wahi z Pobřeží slonoviny má problém. Prý ovlivnil zápas, vyslýchali ho už před MS

Wahi byl podle zdrojů serveru The Athletic už dva týdny před startem mistrovství světa zadržen. Policie případ vyšetřuje jako organizovaný podvod, sportovní korupci a praní špinavých peněz.
„Stalo se tak chvíli poté, co dvěma góly pomohl Nice k udržení v ligové baráži,“ popisuje citovaný server. V úvodním barážovém utkání si odseděl trest za pátou žlutou kartu v sezoně.
„Můžeme potvrdit, že třiadvacetiletý fotbalista z francouzské ligy byl zadržen a že není členem francouzského národního týmu,“ oznámil mluvčí prokuratury v Marseille.
Ihned po výslechu byl propuštěn a aktuálně se připravuje na druhý zápas na turnaji proti Německu. V úvodním utkání s Ekvádorem byl v základní sestavě a ve druhé půli trefil břevno.
Francouzská fotbalová asociace, která vyšetřování podle agentur zahájila poté, co obdržela několik varování na podezřelé sázky, se k případu zatím konkrétněji nevyjádřila, stejně tak sám Wahi.
Národní tým Pobřeží slonoviny navíc uvedl, že o probíhajícím vyšetřování nemá žádné informace.
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Čeká ho soud kvůli znásilnění, nedostal víza a přijde o úvod MS. Ghana protestuje
Wahi je přitom podle reportérů z The Athletic jedním ze dvou vyšetřovaných z korupce, kteří se na letošním mistrovstvím světa objevují. Druhé jméno však zatím známé není.
FIFA na dotazy ohledně Wahiho případu nereagovala, Pobřeží slonoviny brzy odcestuje na nedělní zápas do Kanady, která už dříve zamítla víza Thomasi Parteymu z Ghany, jenž je v Británii obviněn z vícenásobného znásilnění, přičemž soud zatím neproběhl.