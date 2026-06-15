ONLINE: Pobřeží slonoviny - Ekvádor, jak dopadne první vzájemný duel v historii?

Pobřeží slonoviny se na vrcholnou scénu vracejí po dvanácti letech, při předchozích třech účastech pokaždé vypadli ve skupině.
Navíc vždy podlehli některé jihoamerické zemi. Ale před cestou na turnaj se pozitivně naladili výhrou 2:1 ve Francii.
Ekvádor od předloňského září neprohrál devatenáct zápasů za sebou. Na šampionátu je podruhé za sebou, ze skupiny ale z dosavadních čtyř startů postoupil jen jednou. V jeho kádru nechybí ani bývalý sparťan Ángelo Preciado.
Y. Fofana - G. Doué, W. Singo, E. Agbadou, G. Konan - Y. Diomande, S. Fofana, F. Kessié, B. Touré - N. Pépé, E. Wahi
H. Galíndez - J. Ordóñez, W. Pacho, P. Hincapié - A. Minda, A. Franco, M. Caicedo, P. Vite - G. Plata, E. Valencia, J. Yeboah
E. Ndicka, S. Adingra, O. Diomande, M. Koné, A. Bonny, E. Guessand, P. Guiagon, C. Oulai, J. Seri, A. Lafont, I. Sangaré, C. Operi, O. Diakité, O. Kossounou, A. Diallo
J. Alcívar, J. Arévalo, K. Páez, Y. Medina, G. Valle, A. Valencia, D. Castillo, J. Caicedo, M. Ramírez, P. Estupiňán, Á. Preciado, J. Porozo, F. Torres, K. Rodríguez, N. Angulo