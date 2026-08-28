S novým trenérem českého týmu Santim Deniou se zatím nesetkal. Kanonýr Bayeru se vrátil k neúspěchu na letošním mistrovství světa, kde podle něj mužstvo zcela vyčerpalo zdlouhavé cestování.
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Český fotbal musí fungovat jako rodina, říká nový kouč Denia. Schick? Chci ho
Schick oznámil konec v reprezentaci jen pár hodin po vyřazení ve skupině na šampionátu v Severní Americe. V posledním rozhovoru zopakoval, že nešlo o náhlé rozhodnutí. „Přestávalo se mi líbit, že se nic nemění. Všichni říkali, co se musí změnit a dělat jinak, ale všechno bylo pořád stejné. A to se nebavím jen o fotbalových věcech,“ řekl Schick.
Kanonýr Leverkusenu byl aktuálně nejlepším střelcem národního týmu. „Reprezentace mi spíš brala, než něco dávala. Vždycky byla jako místo, že se hráč jede z klubu ukázat ještě na světovou scénu. Měla to být odměna. My jsme ale nároďák, kam jsme se jeli znehodnotit. A to mi docela vadilo,“ uvedl pražský rodák.
Miroslava Koubka po MS nahradil Denia. Španělský kouč při uvedení do funkce řekl, že má o Schicka zájem a rád by se s ním brzy setkal. „Nevolali jsme si. Náš klubový kondičák akorát v minulosti kooperoval se Santim a chtěl si ho vzít k reprezentaci. Přes něj se ke mně dostalo, že trenér údajně chce přijet na schůzku. Zatím k žádnému kontaktu ale nedošlo,“ popsal Schick. „Upřímně si myslím, že i kdyby přijel, mé rozhodnutí nezmění,“ dodal.
Neúspěch na šampionátu byl podle něj zákonitý. „Nikdo se tomu nemůže divit. Fanoušci chodili ráno fandit do hospody a my jsme celé mistrovství pojali tak laxně, neprofesionálně. Vůči jim mě to mrzí. Nebylo to jen o tom, co jsme dělali na hřišti, ale všechno okolo. To bylo prostě špatné,“ poukázal Schick.
Zajímal se, jaké podmínky na MS měli někteří jeho spoluhráči z Leverkusenu. „Ptal jsem se na hotely, jídlo, regenerace a tak dál. Všichni říkali, že to bylo super a perfektní. A když si srovnám, jaký my jsme měli režim, tak není překvapení, jak jsme dopadli,“ uvedl útočník, který v reprezentaci debutoval v roce 2016, odehrál v ní 56 zápasů a dal 26 gólů.
Na severoamerickém turnaji mu nejvíc vadilo úmorné cestování. Jako příklad dal poslední zápas, v němž Češi podlehli domácímu Mexiku 0:3.
„Vyjeli jsme ráno a zastavili se až večer po tréninku. V osm hodin. Dali jsme si večeři, šli na pokoj a byli úplně K.O. Z cestování jsme byli úplně vyřízení, a to jsme nekopli ještě ani do balonu,“ popsal. „Problém byl, že jsme řešili pořád nadmořskou výšku, ale ne, že před zápasem cestujeme osm hodin,“ zdůraznil Schick.