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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Schick do českého dresu nadále nechce: Reprezentace mi spíš brala, než dávala

Autor: ,
  16:47
Český útočník Patrik Schick během utkání s Jihoafrickou republikou.

Český útočník Patrik Schick během utkání s Jihoafrickou republikou. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Patrik Schick dostal před zápasem se Saudskou Arábií ocenění za 100 ligových...
Útočník Patrik Schick z Leverkusenu skóruje v utkání Německého poháru proti...
Útočník Patrik Schick z Leverkusenu během utkání Německého poháru proti týmu...
Patrik Schick se fotí s fanouškem po příletu z mistrovství světa.
88 fotografií
Patrik Schick zatím neplánuje přehodnotit své rozhodnutí ukončit reprezentační kariéru. Podle jeho názoru se hráči jezdili do národního týmu znehodnotit, což mu vadilo, uvedl třicetiletý útočník Leverkusenu v podcastu sázkové společnosti Fortuna.

S novým trenérem českého týmu Santim Deniou se zatím nesetkal. Kanonýr Bayeru se vrátil k neúspěchu na letošním mistrovství světa, kde podle něj mužstvo zcela vyčerpalo zdlouhavé cestování.

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Schick oznámil konec v reprezentaci jen pár hodin po vyřazení ve skupině na šampionátu v Severní Americe. V posledním rozhovoru zopakoval, že nešlo o náhlé rozhodnutí. „Přestávalo se mi líbit, že se nic nemění. Všichni říkali, co se musí změnit a dělat jinak, ale všechno bylo pořád stejné. A to se nebavím jen o fotbalových věcech,“ řekl Schick.

Kanonýr Leverkusenu byl aktuálně nejlepším střelcem národního týmu. „Reprezentace mi spíš brala, než něco dávala. Vždycky byla jako místo, že se hráč jede z klubu ukázat ještě na světovou scénu. Měla to být odměna. My jsme ale nároďák, kam jsme se jeli znehodnotit. A to mi docela vadilo,“ uvedl pražský rodák.

Patrik Schick dostal před zápasem se Saudskou Arábií ocenění za 100 ligových gólů.
Útočník Patrik Schick z Leverkusenu skóruje v utkání Německého poháru proti týmu Wehen Wiesbaden.
Útočník Patrik Schick z Leverkusenu během utkání Německého poháru proti týmu Wehen Wiesbaden
Patrik Schick se fotí s fanouškem po příletu z mistrovství světa.
Český útočník Patrik Schick v přípravném utkání proti Maltě.
88 fotografií

Miroslava Koubka po MS nahradil Denia. Španělský kouč při uvedení do funkce řekl, že má o Schicka zájem a rád by se s ním brzy setkal. „Nevolali jsme si. Náš klubový kondičák akorát v minulosti kooperoval se Santim a chtěl si ho vzít k reprezentaci. Přes něj se ke mně dostalo, že trenér údajně chce přijet na schůzku. Zatím k žádnému kontaktu ale nedošlo,“ popsal Schick. „Upřímně si myslím, že i kdyby přijel, mé rozhodnutí nezmění,“ dodal.

Neúspěch na šampionátu byl podle něj zákonitý. „Nikdo se tomu nemůže divit. Fanoušci chodili ráno fandit do hospody a my jsme celé mistrovství pojali tak laxně, neprofesionálně. Vůči jim mě to mrzí. Nebylo to jen o tom, co jsme dělali na hřišti, ale všechno okolo. To bylo prostě špatné,“ poukázal Schick.

ifortunacz

Na nároďák jsme se jezdili znehodnotit!

Exkluzivní rozhovor s Patrikem Schickem o Mistrovství, nadcházející sezóně Bundesligy a nebo návratu do české reprezentace najdeš už teď na YouTube a všech podcastových platformách.

28. srpna 2026 v 14:09, příspěvek archivován: 28. srpna 2026 v 16:45
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Zajímal se, jaké podmínky na MS měli někteří jeho spoluhráči z Leverkusenu. „Ptal jsem se na hotely, jídlo, regenerace a tak dál. Všichni říkali, že to bylo super a perfektní. A když si srovnám, jaký my jsme měli režim, tak není překvapení, jak jsme dopadli,“ uvedl útočník, který v reprezentaci debutoval v roce 2016, odehrál v ní 56 zápasů a dal 26 gólů.

Na severoamerickém turnaji mu nejvíc vadilo úmorné cestování. Jako příklad dal poslední zápas, v němž Češi podlehli domácímu Mexiku 0:3.

„Vyjeli jsme ráno a zastavili se až večer po tréninku. V osm hodin. Dali jsme si večeři, šli na pokoj a byli úplně K.O. Z cestování jsme byli úplně vyřízení, a to jsme nekopli ještě ani do balonu,“ popsal. „Problém byl, že jsme řešili pořád nadmořskou výšku, ale ne, že před zápasem cestujeme osm hodin,“ zdůraznil Schick.

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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