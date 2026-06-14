Z hrušky tě shodím! Chaloupek o synovi a přerodu z uřvaného táty za klandrem

Teď je třiadvacetiletý rodák z Meziboří oporou českého fotbalového nároďáku, dvojnásobným mistrem ligy se Slavií a žhavým zbožím na přestupovém tržišti. Stejně jako jeho sestra Anna se dostal na mistrovství světa, ona se však chystá na juniorské a házenkářské. „Jejich sen je Arsenal a Györ, můj, ať jsou šťastní,“ tvrdí táta úspěšných sportovců stejně skromně jako jeho syn.
Během let zjistil, jak se jako rodič talentů nechovat. „V jednu dobu jsem byl uřvaný táta za klandrem a Štěpán za mnou přišel: Ještě jednou, skončím. Byla to chyba. Rodičům bych doporučil, nechte to na dětech a trenérech,“ radí jim mistr chemického provozu v litvínovském Orlenu. „Ale pořád mu říkám: Pokud vylezeš na hrušku, budu první, kdo tě shodí.“
Jste se Štěpánem dva hecíři?
I když je znamením ryba, chováním je spíš beran. Takže jsme dva berani. V některých věcech se neshodneme, tudíž spolu diskutujeme. Bavíme se hodně o fotbale, rád se poradí a zeptá. A já zase na něj sázím – na gól, na výhru.
Musíš vydržet rok dva, a když to nepůjde, budeš hledat cestu jinam. Pokud budeš po prvním neúspěchu utíkat, tak budeš utíkat pokaždé.