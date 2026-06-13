Jak využít maskoty šampionátu? V Peru třeba k razii proti překupníkům drog

Video zveřejněné na oficiálním účtu policie na TikToku ukazuje policisty oblečené za orla Clutche a losa Maplea, jak prorážejí bránu beranidlem a poté zatýkají muže v bílé bundě.
„Režim mistrovství světa: Operace končí pádem Pichichiho,“ stojí v titulku videa, které zachytilo balíčky s bílým práškem i střelnou zbraň.
„Díky sledování a zpravodajské práci jsme zjistili, že člověk, kterého jsme se chystali zatknout, byl skalním fotbalovým fanouškem. Mistrovstvím světa doslova žil,“ řekl agentuře AP plukovník Carlos Fredy Alcántara Obregón, šéf policejní Zelené jednotky.
„Tak jsme převlékli členy Zelené jednotky za maskoty mistrovství světa, abychom se k němu mohli přiblížit, aniž bychom vzbudili podezření, a provedli zatčení.“
Národní mužstvo Peru v jihoamerické kvalifikaci na světový šampionát propadlo. Se sparťanskými fotbalisty Grimaldem a Sonnem obsadilo devátou příčku z deseti.
Přímo na mistrovství přitom ze skupiny postoupilo šest zemí, sedmá Bolívie neuspěla v mezikontinentální baráži proti Iráku.