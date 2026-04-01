Na MS i s Frantou? V Mexiku ještě nebyla. A já taky ne, smál se Šulc. Děkoval Koubkovi

„Jestli mi už došlo, co jsme dokázali? Asi ještě ne,“ chechtal se Šulc.
Češi po remíze 2:2 postoupili na šampionát do Spojených států, Kanady a Mexika po penaltovém rozstřelu. Zvládli ho stejně jako ve čtvrtek proti Irsku.
„Je to nádherný pocit a jsem strašně rád. Nejen za nás, ale i za trenéra Koubka. Zvládli jsme to společně.“
Vy jste dramatický závěr opět sledoval ze střídačky.
Při penaltách už jsem byl v pohodě, ale když jsem šel ve sto desáté minutě dolů, bylo to hrozný. V té chvíli nás obrovsky mačkali, ale kluci to na hřišti skvěle ubránili. A rozstřel? Ten zvládli s bravurou.
Nedochází mi to. V těle proudí adrenalin, euforie, říkal Kovář po postupu na MS
Dokázali jste během obou barážových zápasů, jak velká je v týmu morální síla?
Určitě. Když jsme dvakrát vedli a vedli jsme pak i v prodloužení, mohlo pro nás být psychicky složitější jít do penalt. Dalo se to dotáhnout už před nimi. Ale zase jsme měli výhodu v tom, že jsme rozstřel zvládli už s Irskem. Vyzkoušeli jsme si to. Dánové ne.
Co vám řekl trenér Koubek?
V kabině mluvil hodně obecně, ocenil výkon. Věděli jsme, že zápas může vypadat právě takhle. Že to bude hodně o bojovnosti, že Dánové budou lepší na balonu, protože mají obrovskou kvalitu, ale... Co může říct, no. Postoupili jsme na mistrovství světa, tak nás pochválil. (úsměv)
Jak reagoval, když jste mu dávali hobla?
Řekl si o to sám. Že se chce proletět. Já osobně u toho nebyl, ale určitě je nadšený. Pro něj je to něco úžasného. Pro nás všechny je to něco úžasného.
Vy navíc s trenérem Koubkem máte silné pouto ještě z Plzně.
Prožil jsem pod ním zatím nejlepší část kariéry. Hrozně mi pomohl. A teď jsem nadšený i za něj.
Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!
Prožíváte životní týdny? Poprvé Fotbalistou roku, poprvé na mistrovství světa.
Nad tím jsem nepřemýšlel. Důležité bylo, abychom zvládli oba barážové zápasy, a zvládli jsme je. Je to úžasný.
Vezmete do Mexika i kočku Frantu, vaší čtyřnohou fanynku?
Ty jo. Nevím, jestli by zvládla ten let. Snad jo. Poletí i rodina, tak nevím, kam bych ji jinam dal. Navíc v Mexiku ještě nebyla. Já teda taky ne. Ale bylo by to pro ni určitě taky hezký! (úsměv)