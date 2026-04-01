Na MS i s Frantou? V Mexiku ještě nebyla. A já taky ne, smál se Šulc. Děkoval Koubkovi

Jeho nádherný gól rozproudil tribuny a vlastně i celý zápas. „Důležitější branku jsem asi v životě nedal,“ oddechoval Pavel Šulc, jeden z mnoha českých hrdinů po vítězné baráži s Dány. Reprezentace je po dvaceti letech na fotbalovém mistrovství světa.
Pavel Šulc se raduje z gólu.

„Jestli mi už došlo, co jsme dokázali? Asi ještě ne,“ chechtal se Šulc.

Češi po remíze 2:2 postoupili na šampionát do Spojených států, Kanady a Mexika po penaltovém rozstřelu. Zvládli ho stejně jako ve čtvrtek proti Irsku.

„Je to nádherný pocit a jsem strašně rád. Nejen za nás, ale i za trenéra Koubka. Zvládli jsme to společně.“

Vy jste dramatický závěr opět sledoval ze střídačky.
Při penaltách už jsem byl v pohodě, ale když jsem šel ve sto desáté minutě dolů, bylo to hrozný. V té chvíli nás obrovsky mačkali, ale kluci to na hřišti skvěle ubránili. A rozstřel? Ten zvládli s bravurou.

Nedochází mi to. V těle proudí adrenalin, euforie, říkal Kovář po postupu na MS

Dokázali jste během obou barážových zápasů, jak velká je v týmu morální síla?
Určitě. Když jsme dvakrát vedli a vedli jsme pak i v prodloužení, mohlo pro nás být psychicky složitější jít do penalt. Dalo se to dotáhnout už před nimi. Ale zase jsme měli výhodu v tom, že jsme rozstřel zvládli už s Irskem. Vyzkoušeli jsme si to. Dánové ne.

Co vám řekl trenér Koubek?
V kabině mluvil hodně obecně, ocenil výkon. Věděli jsme, že zápas může vypadat právě takhle. Že to bude hodně o bojovnosti, že Dánové budou lepší na balonu, protože mají obrovskou kvalitu, ale... Co může říct, no. Postoupili jsme na mistrovství světa, tak nás pochválil. (úsměv)

Klíčová otázka pro čerstvého Fotbalistu roku: Vezme Pavel Šulc na MS za velkou louží i populární kočku Frantu?

Dominik Duffek, iDNES.cz

1. dubna 2026 v 0:26, příspěvek archivován: 1. dubna 2026 v 1:09
Jak reagoval, když jste mu dávali hobla?
Řekl si o to sám. Že se chce proletět. Já osobně u toho nebyl, ale určitě je nadšený. Pro něj je to něco úžasného. Pro nás všechny je to něco úžasného.

Vy navíc s trenérem Koubkem máte silné pouto ještě z Plzně.
Prožil jsem pod ním zatím nejlepší část kariéry. Hrozně mi pomohl. A teď jsem nadšený i za něj.

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Prožíváte životní týdny? Poprvé Fotbalistou roku, poprvé na mistrovství světa.
Nad tím jsem nepřemýšlel. Důležité bylo, abychom zvládli oba barážové zápasy, a zvládli jsme je. Je to úžasný.

Vezmete do Mexika i kočku Frantu, vaší čtyřnohou fanynku?
Ty jo. Nevím, jestli by zvládla ten let. Snad jo. Poletí i rodina, tak nevím, kam bych ji jinam dal. Navíc v Mexiku ještě nebyla. Já teda taky ne. Ale bylo by to pro ni určitě taky hezký! (úsměv)

Tipsport - partner programu
Velké Hamry vs. BrozanyFotbal - 14. kolo - 1. 4. 2026:Velké Hamry vs. Brozany //www.idnes.cz/sport
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

