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Mistrovství světa 2026

Mistrovství světa 2026

V Americe chci potvrdit povedenou sezonu, hlásí Šulc. Proč nenapsal Karabcovi?

Jiří Čihák
  7:17
Od našeho zpravodaje v USA - Kočku Frantu, svého slavného mazlíčka, nakonec za oceán nepřivezl. „Zůstala na hlídání v Plzni. Ale její jméno budu mít aspoň na kopačce,“ pochlubí se Pavel Šulc. Devět dnů před startem fotbalového mistrovství je jedna z českých hvězd ve výborné náladě: „Cítím se dobře, vrátil jsem se po zranění, což nebylo příjemné. Ale teď už jsem připravený. I díky Plzni.“
Český reprezentant Pavel Šulc na tiskové konferenci před baráží o mistrovství...

Český reprezentant Pavel Šulc na tiskové konferenci před baráží o mistrovství světa. | foto: ČTK / Deml OndřejČTK

Útočník Patrik Schick se seznamuje s oficiálním míčem šampionátu.
Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí během prvního tréninku v New Yorku.
Pavel Šulc během tréninku reprezentace v New Yorku.
Český tým nastoupený k prvnímu tréninku ve Spojených státech před začátkem...
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V bývalém klubu se po konci ligové sezony v Lyonu v posledních dnech připravoval.

„Byl jsem už vyléčený, ale do srazu zbývalo pořád deset dnů. Využil jsem na přípravu a fyzio stadion v Plzni, pan Šádek s trenérem mi dovolili, že tam mohu docházet a individuálně se připravovat. Kluci, které dobře znám, mi pomohli, abych se finálně doladil,“ řekl na hotelu v New Jersey.

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Právě tady čeká reprezentaci generálka na šampionát proti Guatemale (v pátek v 02.00 českého času). Tady si také fotbalisté v úterý poprvé zatrénovali, když je do areálu doprovodila početná policejní eskorta.

„Asi je to trochu přehnané, ale chtějí mít všechno pod kontrolou, aby se nic nestalo,“ říkal Šulc. „V Mexiku to bude zřejmě ještě větší. Tam nás budou na tréninky a zápasy eskortovat i vojáci, ale i ve Francii je to občas divoké.“

Opravdu?
Třeba v Marseille. Kluci říkali, že to byl masakr. Asi deset policejních aut plus motorky. Musely být zatažené i závěsy, aby nás nikdo neviděl. Neměli jsme ani náš lyonský autobus.

Mají hráči strach?
Neřekl bych. Věříme lidem kolem sebe. Na hotelu je třicet policistů a není možné, aby se sem někdo dostal. Nebo možná je, ale asi by to musel dlouho připravovat. Navíc tady máme naše kluky, kterým stoprocentně důvěřujeme. Staráme se jen a pouze o fotbal.

Pavel Šulc a Vladimír Coufal slaví postup na fotbalové mistrovství světa.

Přitom bezpečnostní manažer reprezentace Jakub Schoř mluvil o tom, že jste měli kvůli opatřením na turnaji zvláštní mítink.
To je pravda. Řešili jsme, abychom v Dallasu nenastupovali do výtahu sami, když v něm někdo bude. Abychom byli minimálně ve dvou. A v Mexiku abychom radši ani nevycházeli ven.

Probírali jste prý i hrozbu zemětřesení.
Prý je to tam běžné, člověk si má v případě poplachu vlézt pod stůl a počkat, co se bude dít. Ale říkali nám, že to nikdy nepřesáhlo rizikovou stupnici.

To je spousta nefotbalových témat.
Ale všichni víme, proč jsme tady. Mistrovství světa je turnaj, kde se můžeme ukázat. Bere to tak každý. Pro mě je určitě výhoda, že mám za sebou dobrou sezonu a mohu ji teď potvrdit.

Každý si na vás na mistrovství světa bude dávat pozor. Vnímáte to?
Přemýšlel jsem nad tím, ale nevím. Myslím, že z naší ofenzivy se budou soupeři nejvíc zaměřovat na Páťu Schicka. Až potom třeba na mě a další kluky. Ale uvidíme, jaká bude realita.

Český reprezentant Pavel Šulc slaví gól proti Monaku.

Jak se za prvním rokem ve Francii vlastně ohlížíte?
Jsem rád, že se mi to povedlo a nezklamal jsem. Bohužel mi ji trochu překazila zranění. I to však k fotbalu patří.

Celou sezonu jste v Lyonu strávil s Adamem Karabcem, který se do závěrečné nominace na šampionát nedostal.
Mrzelo mě to. Trenér to má těžké a pro Adama to bylo ještě těžší. Já to také věděl až po nominaci. Je to nešťastné, ale víc jsme to řešili. Co mu má člověk v takové chvíli říct nebo napsat? Přemýšlel jsem, že to udělám, ale ať by to bylo cokoli, ničemu bych nepomohl.

Je šance, že spolu budete hrát i v příští sezoně? Řeší se jeho návrat z hostování do Sparty.
Bavili jsme se, ale nechci říct něco, co není jisté. Takže řeknu, že nevím. (smích)

Doléhá na vás vůbec, že se blíží možná životní turnaj?
Zatím ne. Ještě ani nejsme na základně, tam bude asi atmosféra trochu jiná. Třeba i během otevřených tréninků.

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Působíte bezstarostně.
Rád bych, aby se na mně nervozita nepodepsala ani před zápasem. Ale uvidíme. Je to sice turnaj, který řada hráčů zažije třeba jen jednou za život, ale budu se snažit si ho také užít. Zároveň chci samozřejmě podat takový výkon, abychom se dostali ze skupiny a udělali třeba i další úspěch.

I v těžkých podmínkách, které vás čekají?
Snažíme se na všechno připravit. Absolvujeme například takzvané heat tréninky, které by nám měly pomoct s adaptací na nadmořskou výšku. Máme zahřátou místnost na pětatřicet stupňů, jedeme čtyřicet minut na kole, aby tepovka nepřesáhla padesát procent naší maximálky.

Vy s fyzičkou problémy rozhodně nemíváte. Obáváte se?
Ne. Na heat tréninku jsem byl zatím čtyřikrát, možná nejčastěji z celého týmu. Chci udělat všechno pro to, aby mě pak na hřišti nic nepřekvapilo. Snad to bude v pohodě pro všechny.

Mimochodem, neplánoval jste před mistrovstvím speciální účes?
Přemýšlel jsem o tom. Ale nakonec ne. Řekl jsem si, že by to asi bylo moc, tak jsme se na to vykašlal. (smích)

Prozradíte, jaký byl plán?
Klidně, měl jsem hned tři varianty. Že si nechám uplést copánky, nebo si nechám narůst dlouhé vlasy. A nebo se úplně oholím. Ale nechci, aby si lidi říkali, že jsem se přijel ukazovat a ne hrát fotbal. Radši jsem to nechal, jak to je.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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