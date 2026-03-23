Lidem děkuji za zprávy, vzkazuje Šulc. Do Lyonu si na pomoc pozval lékaře z Plzně

Autor:
  14:22
Ani nepochyboval, že by snad na reprezentační sraz nakonec nepřijel. „Prognóza byla sice původně jen patnáct dnů, což nakonec nevyšlo, ale jakmile jsem ve čtvrtek nastoupil, věděl jsem, že jsem v pohodě,“ líčil český fotbalista Pavel Šulc poté, co dorazil z Lyonu do Prahy na baráž o mistrovství světa.
Fotogalerie3

Český reprezentant Pavel Šulc na tiskové konferenci před baráží o mistrovství světa. | foto: ČTK / Deml OndřejČTK

Ještě pár hodin nazpět slavil trefu proti Monaku (1:3), na dvacet minut nastoupil ve čtvrtek v Evropské lize. Předtím však kvůli zranění stehenního svalu vynechal pět zápasů.

A v reprezentaci slyšeli jasnou podmínku. Pokud do konce týdne nastoupí, Lyon by ho měl uvolnit. „Ale pokud by minutáž neměl, stát by se to nemuselo,“ varoval před týdnem manažer Pavel Nedvěd.

Šulc už trénuje a Koubek věří, že za Lyon i nastoupí. Jinak ho klub nemusí uvolnit

Jak jste celou situaci s podmínkou vnímal?
Takhle jsem se o tom v Lyonu nebavil. Oni věděli, že už jsem zdravý a pak už bylo jen na trenérovi, jestli mě postaví. Vlastně si myslím, že kdybych nakonec neodehrál nic, tak jsem byl v tréninku naplno, takže by problém s reprezentací nebyl.

Měl jste od začátku jasno, že se to stihne?
Po třech týdnech už jsem trénoval s kondičním trenérem. Ještě jsem měl léčbu trochu vylepšenou, protože jsem si pozval fyzioterapeuta Michala Rukavičku z Plzně. Všechno jsem konzultoval s doktory a nebál jsem se.

Jak to probíhalo, že jste měl vlastní pomoc navíc?
Nemusel jsem. Věděl jsem ale, že budu mít volný víkend, takže jsem si Michala pozval. Udělal mi sono, abych věděl, s čím přesně se potýkáme. Měli jsme pak dva dny intenzivního cvičení a regenerace.

Český reprezentant Pavel Šulc slaví gól proti Monaku.

Cítíte, že jste pro Lyon cenný, když máte takové speciální zacházení?
Ne, s Michalem jsme kamarádi a on se sám nabídl, že mi pomůže. Takže jsem rád, že si na mě udělal čas a přijel. My jsme spolu už v Plzni, kde teď zase působí, trávili spoustu času a jsem rád, že to pro mě udělal.

A už jste stoprocentní?
Cítím se dobře. Teď jsem zvládl celé utkání, ale člověk to trochu v hlavě má, aby se mu nic neobnovilo. Nicméně jsem už po čtvrtku věděl, že jsem v pohodě.

Vnímal jste, že je váš zdravotní stav velkým tématem?
Opravdu hodně lidí mi psalo, za což jsem moc rád. Udělá mi to vždycky lepší den, když lidi napíšou, že doufají, ptají se, jak jsem na tom. Děkuju jim za to. Ale jde o zprávy na Instagramu, noviny jsem se snažil co nejvíc ignorovat a dělat všechno pro to, abych byl zase zdravý. Věděl jsem, že se to povede. Záleželo jen na tom, abych měl zátěž.

Šulc se naladil na baráž, při návratu do sestavy dal gól. Lyon však s Monakem padl

Jak se s tím náporem vyrovnáváte, když jste během půl roku takhle vylétl?
Snažím se zůstat pořád stejný. Vždycky mi doma říkali: Před nikým se neponižuj a nad nikým se nepovyšuj. A to mi zůstalo. Snažím se být pokorný a odevzdat maximum, aby mi nic nestouplo do hlavy, že je všechno navždycky sluníčkové. Což samozřejmě nebude.

Jak se těšíte na obnovenou spolupráci s trenérem Koubkem?
Známe se dobře, udělal jsem pod ním velký kus práce. Pomohl mi v kariéře a jsem rád, že tady je, což mi může pomoct. Rád s hráči věci konzultuje, což jsme dělali už v Plzni, jak si různé věci představujeme. On si je pak stejně udělá po svém, ale chce vědět, co si hráči myslí.

Byl za vámi ve Francii i s panem Nedvědem. Co jste řešili?
Byli za většinou kluků. Po zranění jsme hlavně řešili, jestli se stihnu vrátit, nijak jsme to neplánovali, spíš jen, abych byl zpátky co nejdřív a měl zase zápasovou zátěž. Abych tady mohl nastoupit od začátku, což se povedlo.

Nebál jste se, že se vaše forma trochu zadrhne? Nakonec jste zase skóroval.
Přemýšlel jsem nad tím, abych formu neztratil. Jsem rád, že se mi gól podařil a řekl bych, že mi to může do baráže psychicky pomoct.

Pavel Šulc a jeho oslava desátého gólu ve francouzské lize za Lyon.

Co pro vás znamená? Dosud největší možnost v kariéře?
Všichni chceme na mistrovství postoupit, pro všechny je to obrovská výzva. Jak pro celý realizák, tak pro nás. Děláme maximum, aby oba zápasy byly vítězné.

Oznámil vám kouč, kdo vás povede jako kapitán?
Zatím ještě ne.

Co se ve vás před čtvrtkem odehrává?
Upřímně se na to moc těším. Věřím, že nám bude celé Česko fandit, protože si všichni postup přejeme. Věřím, že na to tým sílu má a že se do Ameriky dostaneme.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Turecko vs. RumunskoFotbal - - 26. 3. 2026:Turecko vs. Rumunsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 18:00
  • 1.40
  • 4.69
  • 7.25
Česko vs. IrskoFotbal - - 26. 3. 2026:Česko vs. Irsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.99
  • 3.37
  • 4.09
Dánsko vs. S. MakedonieFotbal - - 26. 3. 2026:Dánsko vs. S. Makedonie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.30
  • 5.21
  • 9.60
Polsko vs. AlbánieFotbal - - 26. 3. 2026:Polsko vs. Albánie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 4.29
  • 3.02
  • 2.09
Ukrajina vs. ŠvédskoFotbal - - 26. 3. 2026:Ukrajina vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 2.86
  • 3.12
  • 2.52
Wales vs. BosnaFotbal - - 26. 3. 2026:Wales vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.89
  • 3.28
  • 4.34
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

Liverpool v Lize mistrů dominoval, Bayern jistil postup. Barcelona zničila Newcastle

Dominik Szoboszlai z Liverpoolu se raduje z gólu při zápase Ligy mistrů s...

Fotbalová Liga mistrů se dozvěděla zbylé čtyři čtvrtfinalisty. Liverpool odčinil úvodní zaváhání a v domácí odvetě porazil Galatasaray 4:0. Barcelona nasázela Newcastlu sedm branek a postupuje po...

Lidem děkuji za zprávy, vzkazuje Šulc. Do Lyonu si na pomoc pozval lékaře z Plzně

Český reprezentant Pavel Šulc na tiskové konferenci před baráží o mistrovství...

Ani nepochyboval, že by snad na reprezentační sraz nakonec nepřijel. „Prognóza byla sice původně jen patnáct dnů, což nakonec nevyšlo, ale jakmile jsem ve čtvrtek nastoupil, věděl jsem, že jsem v...

23. března 2026  14:22

Krizi po zimní pauze trenér Chytrý neustál, na lavičce Artisu Brno končí i s asistenty

Trené Artisu Brno Jiří Chytrý.

U fotbalistů Artisu Brno skončil hlavní trenér Jiří Chytrý i jeho asistenti Ivan Kopecký s Ondřejem Kušnírem. Čtvrtý tým druholigové tabulky to oznámil na klubovém webu. „Změnou na lavičce bychom...

23. března 2026  12:50,  aktualizováno  14:02

Rošáda v ženských reprezentacích. Kolomazník si vymění pozici se Zbořilem

Michal Kolomazník (vlevo) u české reprezentace žen končí a míří k výběru do 17...

Fotbalová reprezentace žen obměňuje realizační tým. Podle informací iDNES.cz skončí u trenérky Jitky Klimkové asistent Michal Kolomazník. Nahradí ho Miroslav Zbořil, dosavadní trenér ženského...

23. března 2026  12:46

Sestoupí Tottenham? V Anglii řeší trenéra, Kinský nechytal ani přes operaci Vicaria

Igor Tudor, kouč Tottenhamu, během utkání s Nottinghamem. V pozadí český...

Když se objevily zprávy o plánované operaci kýly Guglielma Vicaria, italské jedničky fotbalistů Tottenhamu, někteří fanoušci napnutě očekávali: Znamená to šanci pro Antonína Kinského? Ne. V nedělním...

23. března 2026  12:12,  aktualizováno  12:18

Ptáčkův pozoruhodný příběh: přes esport a fotbal v Irsku až po koučink finančníků

Premium
Vojtěch Ptáček, Treaty United (2025)

Na to, že je Vojtěchu Ptáčkovi teprve pětadvacet, toho už stihl požehnaně. Vystudoval psychologii. Stal se profíkem v hraní počítačových her. Jako mentální kouč radí špičkovým obchodníkům s akciemi....

23. března 2026

POHLED: Sluncem zalitá Sigma, klub dostal tvář. Ale nejtěžší část přichází teď

Hráči Sigmy slaví s fanoušky ve Švýcarsku postup do osmifinále Konferenční ligy.

To porovnání působí až úsměvně. Když před rokem hrála fotbalová Sigma čtvrtfinále domácího poháru na hřišti pražské Slavie, v sektoru hostí ji podporovalo 25 fanoušků. Minulý týden se jich do 830...

23. března 2026  11:21

Zklamání, křeč a nejistota. Chytrý: Jestli mě odvolají, pochopím to

Trenér Artisu Chytrý během derby se Zbrojovkou

Po neúspěchu v derby se Zbrojovkou přišla pro Artis další studená sprcha. V domácím utkání druhé nejvyšší fotbalové soutěže podlehl ústeckému Viagemu 1:3 a barážová příčka se mu vzdálila na tři body.

23. března 2026  9:38

Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. V kvalifikaci evropských týmů skončili ve skupině L na druhém místě a čeká je baráž, kterou odstartují domácím duelem s Irskem...

23. března 2026  9:07

Real v madridském derby porazil Atlético, triumf dvěma góly režíroval Vinícius

Vinícius Júnior z Realu Madrid slaví gól v derby proti Atlétiku.

Fotbalisté Realu Madrid ve 29. kole španělské ligy vyhráli městské derby s Atlétikem 3:2 a zůstali čtyři body za vedoucí Barcelonou, která dnes porazila Vallecano 1:0. Real uspěl i díky dvěma trefám...

22. března 2026  23:34

City podeváté získalo Ligový pohár. V souboji kolosů vynulovalo Arsenal

Hráči Manchesteru City slaví s trofejí triumf v Ligovém poháru.

Fotbalisté Manchesteru City ve finále anglického Ligového poháru porazili Arsenal 2:0. Trofej získali po pěti letech a podeváté v historii. Svěřencům Mikela Artety se tak rozplynul sen o zisku všech...

22. března 2026  20:02

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Tottenham prohloubil krizi, ani West Ham nestíhal. Sunderland otočil derby

Hráči Aston Villy slaví gól Johna McGinna proti West Hamu.

Trápení fotbalistů Tottenhamu pokračuje. Ve 31. kole Premier League nestačil v důležitém zápase na Nottingham (0:3). Další tým ze spodku West Ham i s Tomášem Součkem v sestavě padl na Aston Ville...

22. března 2026  17:44

Šulc se naladil na baráž, při návratu do sestavy dal gól. Lyon však s Monakem padl

Pavel Šulc po své první trefě za Lyon v Evropské lize.

Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc při návratu do sestavy skóroval, Lyon však v 27. kole francouzské ligy ztratil vedení a podlehl doma Monaku 1:2. Olympique čeká na ligové vítězství už pět...

22. března 2026  17:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.