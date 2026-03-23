Lidem děkuji za zprávy, vzkazuje Šulc. Do Lyonu si na pomoc pozval lékaře z Plzně

Ještě pár hodin nazpět slavil trefu proti Monaku (1:3), na dvacet minut nastoupil ve čtvrtek v Evropské lize. Předtím však kvůli zranění stehenního svalu vynechal pět zápasů.
A v reprezentaci slyšeli jasnou podmínku. Pokud do konce týdne nastoupí, Lyon by ho měl uvolnit. „Ale pokud by minutáž neměl, stát by se to nemuselo,“ varoval před týdnem manažer Pavel Nedvěd.
Jak jste celou situaci s podmínkou vnímal?
Takhle jsem se o tom v Lyonu nebavil. Oni věděli, že už jsem zdravý a pak už bylo jen na trenérovi, jestli mě postaví. Vlastně si myslím, že kdybych nakonec neodehrál nic, tak jsem byl v tréninku naplno, takže by problém s reprezentací nebyl.
Měl jste od začátku jasno, že se to stihne?
Po třech týdnech už jsem trénoval s kondičním trenérem. Ještě jsem měl léčbu trochu vylepšenou, protože jsem si pozval fyzioterapeuta Michala Rukavičku z Plzně. Všechno jsem konzultoval s doktory a nebál jsem se.
Jak to probíhalo, že jste měl vlastní pomoc navíc?
Nemusel jsem. Věděl jsem ale, že budu mít volný víkend, takže jsem si Michala pozval. Udělal mi sono, abych věděl, s čím přesně se potýkáme. Měli jsme pak dva dny intenzivního cvičení a regenerace.
Cítíte, že jste pro Lyon cenný, když máte takové speciální zacházení?
Ne, s Michalem jsme kamarádi a on se sám nabídl, že mi pomůže. Takže jsem rád, že si na mě udělal čas a přijel. My jsme spolu už v Plzni, kde teď zase působí, trávili spoustu času a jsem rád, že to pro mě udělal.
A už jste stoprocentní?
Cítím se dobře. Teď jsem zvládl celé utkání, ale člověk to trochu v hlavě má, aby se mu nic neobnovilo. Nicméně jsem už po čtvrtku věděl, že jsem v pohodě.
Vnímal jste, že je váš zdravotní stav velkým tématem?
Opravdu hodně lidí mi psalo, za což jsem moc rád. Udělá mi to vždycky lepší den, když lidi napíšou, že doufají, ptají se, jak jsem na tom. Děkuju jim za to. Ale jde o zprávy na Instagramu, noviny jsem se snažil co nejvíc ignorovat a dělat všechno pro to, abych byl zase zdravý. Věděl jsem, že se to povede. Záleželo jen na tom, abych měl zátěž.
Jak se s tím náporem vyrovnáváte, když jste během půl roku takhle vylétl?
Snažím se zůstat pořád stejný. Vždycky mi doma říkali: Před nikým se neponižuj a nad nikým se nepovyšuj. A to mi zůstalo. Snažím se být pokorný a odevzdat maximum, aby mi nic nestouplo do hlavy, že je všechno navždycky sluníčkové. Což samozřejmě nebude.
Jak se těšíte na obnovenou spolupráci s trenérem Koubkem?
Známe se dobře, udělal jsem pod ním velký kus práce. Pomohl mi v kariéře a jsem rád, že tady je, což mi může pomoct. Rád s hráči věci konzultuje, což jsme dělali už v Plzni, jak si různé věci představujeme. On si je pak stejně udělá po svém, ale chce vědět, co si hráči myslí.
Byl za vámi ve Francii i s panem Nedvědem. Co jste řešili?
Byli za většinou kluků. Po zranění jsme hlavně řešili, jestli se stihnu vrátit, nijak jsme to neplánovali, spíš jen, abych byl zpátky co nejdřív a měl zase zápasovou zátěž. Abych tady mohl nastoupit od začátku, což se povedlo.
Nebál jste se, že se vaše forma trochu zadrhne? Nakonec jste zase skóroval.
Přemýšlel jsem nad tím, abych formu neztratil. Jsem rád, že se mi gól podařil a řekl bych, že mi to může do baráže psychicky pomoct.
Co pro vás znamená? Dosud největší možnost v kariéře?
Všichni chceme na mistrovství postoupit, pro všechny je to obrovská výzva. Jak pro celý realizák, tak pro nás. Děláme maximum, aby oba zápasy byly vítězné.
Oznámil vám kouč, kdo vás povede jako kapitán?
Zatím ještě ne.
Co se ve vás před čtvrtkem odehrává?
Upřímně se na to moc těším. Věřím, že nám bude celé Česko fandit, protože si všichni postup přejeme. Věřím, že na to tým sílu má a že se do Ameriky dostaneme.