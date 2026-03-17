Čekání na Šulce: Koubek věří, že v týdnu už naskočí. Jinak by ho Lyon nemusel pustit

„Jsme v kontaktu a tento týden rozhodne,“ navázal.
Pokud Šulc za Lyon po necelém měsíci léčení nastoupí ve čtvrtek v Evropské lize proti Celtě Vigo, nebo potom v neděli proti Monaku, jeho cestě na reprezentační sraz zřejmě nic bránit nebude. „Ale pokud by minutáž neměl, Lyon by nám ho nemusel uvolnit,“ podotkl manažer Pavel Nedvěd.
Šulc je mimo od konce února, dohromady zatím vynechal pět zápasů. V týdnu už ale začal s lehkou přípravou. Klub zveřejnil video, na němž český fotbalista trénuje s míčem. Zatím individuálně. Trápí ho zranění zadního stehenního svalu.
„Jsme v kontaktu, léčení dospělo do finální fáze a Pavel by měl být na nejbližší zápasy připravený, ale uvidíme, jaké bude rozhodnutí klubu a celková reakce,“ vysvětlil Koubek, který na Šulcovi v minulých letech postavil úspěšnou Plzeň.
Do základní sestavy by u něj jistě patřil i v reprezentaci. Ale musí být fit.
„Neřešili jsme zatím s Lyonem, co by bylo kdyby,“ doplnil Nedvěd. „Věříme, že prostor v týdnu dostane. Já osobně bych preferoval až nedělní zápas v lize, protože ve čtvrtek by mohlo být riziko obnovení zranění ještě velké, ale to samozřejmě neovlivníme. Čekáme na rozhodnutí Lyonu.“
Kdyby klub Šulce v zápase do konce týdne nevyužil, reprezentace by se s Lyonem spojila. „Dopředu jsme ale tuhle variantu neřešili,“ řekl Nedvěd.
Březnový program
národního týmu
Česko – Irsko, semifinále baráže (čtvrtek 26. března v Edenu)
Česko – Dánsko/Severní Makedonie, finále baráže/přípravné utkání (úterý 31. března na Letné)
Opakuje se čekání z roku 2022, kdy národní tým před baráží o mistrovství světa řešil pro změnu zdravotní stav Patrika Schicka, který měl tehdy problém z lýtkem. I on se před stěžejním zápasem proti Švédsku objevil v nominaci tehdejšího kouče Jaroslava Šilhavého: „Ve čtvrtek hrají Evropskou ligu, v neděli bundesligu. Když Páťa aspoň do jednoho zápasů půjde, věřím, že bude i s námi.“
Ale nestalo se.
„Věřili jsme, že Patrik bude k dispozici. Před týdnem začal trénovat, ale do plného tréninku s týmem se nakonec zapojí až teď,“ krčil rameny Šilhavý a dodal: „Je to pro nás velká ztráta.“
Tou by byl pro současný tým i Šulc, před zraněním suverénně nejvýraznější český fotbalista v zahraničí. Jen ve francouzské lize nastřílel za Lyon po svém letním přestupu z Plzně deset branek, čtyři další přidal v ostatních soutěžích a k tomu posbíral už čtrnáct asistencí.
V Lyonu jsou z něj paf.
Ostatně to, jak důležitý pro svůj tým, dokládají i následující čísla: před Šulcovým výpadkem Lyon táhl šňůru třinácti vítězství v řadě, po něm pětkrát za sebou nezvítězil.
Koubek kvůli nejistým vyhlídkám okolo pětadvacetiletého tahouna z francouzské ligy povolal třeba i nováčka Pavla Buchu ze zámořského Cincinnati: „Máme řadu variant, jak Šulce případně nahradit, a Bucha může být jednou z nich. Je to ofenzivní hráč, který má vynikající předfinální i finální přihrávku, z hlediska typologie, náběhovosti i rychlosti je možná trochu jiný než Šulc, ale společné prvky, hlavně v tvořivosti, tam vidím.“
V nominaci jsou také Denis Višinský s Tomášem Ladrou, kteří měli Šulce zastoupit v Plzni. „Oba stabilně podávají velmi dobré výkony, celou sezonu hráli pravidelně evropské poháry, mají dobrou sportovní formu,“ vyjmenovával Koubek.
Přesto by se mu s Šulcem na place jistě dýchalo lépe.
Když svého bývalého svěřence chválil před novináři začátkem února, prohodil: „Jen se modlím, aby se nám nezranil.“
Teď se musí celá reprezentace pro změnu modlit, aby byl zdravý. Šance v baráži by s Šulcem jistě stouply.