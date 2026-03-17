Čekání na Šulce: Koubek věří, že v týdnu už naskočí. Jinak by ho Lyon nemusel pustit

  17:54
V nominaci českých fotbalistů nechybí, ale to ještě neznamená, že bude za devět dnů v baráži o mistrovství světa připraven nastoupit. Pavel Šulc, klíčový záložník z francouzského Lyonu, pořád není stoprocentní fit. „Ale situace je příznivá,“ věří kouč národního týmu Miroslav Koubek.
Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

„Jsme v kontaktu a tento týden rozhodne,“ navázal.

Pokud Šulc za Lyon po necelém měsíci léčení nastoupí ve čtvrtek v Evropské lize proti Celtě Vigo, nebo potom v neděli proti Monaku, jeho cestě na reprezentační sraz zřejmě nic bránit nebude. „Ale pokud by minutáž neměl, Lyon by nám ho nemusel uvolnit,“ podotkl manažer Pavel Nedvěd.

Šulc je mimo od konce února, dohromady zatím vynechal pět zápasů. V týdnu už ale začal s lehkou přípravou. Klub zveřejnil video, na němž český fotbalista trénuje s míčem. Zatím individuálně. Trápí ho zranění zadního stehenního svalu.

„Jsme v kontaktu, léčení dospělo do finální fáze a Pavel by měl být na nejbližší zápasy připravený, ale uvidíme, jaké bude rozhodnutí klubu a celková reakce,“ vysvětlil Koubek, který na Šulcovi v minulých letech postavil úspěšnou Plzeň.

Do základní sestavy by u něj jistě patřil i v reprezentaci. Ale musí být fit.

„Neřešili jsme zatím s Lyonem, co by bylo kdyby,“ doplnil Nedvěd. „Věříme, že prostor v týdnu dostane. Já osobně bych preferoval až nedělní zápas v lize, protože ve čtvrtek by mohlo být riziko obnovení zranění ještě velké, ale to samozřejmě neovlivníme. Čekáme na rozhodnutí Lyonu.“

Kdyby klub Šulce v zápase do konce týdne nevyužil, reprezentace by se s Lyonem spojila. „Dopředu jsme ale tuhle variantu neřešili,“ řekl Nedvěd.

Březnový program

národního týmu

Česko – Irsko, semifinále baráže (čtvrtek 26. března v Edenu)

Česko – Dánsko/Severní Makedonie, finále baráže/přípravné utkání (úterý 31. března na Letné)

Opakuje se čekání z roku 2022, kdy národní tým před baráží o mistrovství světa řešil pro změnu zdravotní stav Patrika Schicka, který měl tehdy problém z lýtkem. I on se před stěžejním zápasem proti Švédsku objevil v nominaci tehdejšího kouče Jaroslava Šilhavého: „Ve čtvrtek hrají Evropskou ligu, v neděli bundesligu. Když Páťa aspoň do jednoho zápasů půjde, věřím, že bude i s námi.“

Ale nestalo se.

„Věřili jsme, že Patrik bude k dispozici. Před týdnem začal trénovat, ale do plného tréninku s týmem se nakonec zapojí až teď,“ krčil rameny Šilhavý a dodal: „Je to pro nás velká ztráta.“

Tou by byl pro současný tým i Šulc, před zraněním suverénně nejvýraznější český fotbalista v zahraničí. Jen ve francouzské lize nastřílel za Lyon po svém letním přestupu z Plzně deset branek, čtyři další přidal v ostatních soutěžích a k tomu posbíral už čtrnáct asistencí.

V Lyonu jsou z něj paf.

Všeuměl Šulc k vašim službám. Ve Francii velebí střelce, který nezapadá do škatulek

Ostatně to, jak důležitý pro svůj tým, dokládají i následující čísla: před Šulcovým výpadkem Lyon táhl šňůru třinácti vítězství v řadě, po něm pětkrát za sebou nezvítězil.

Koubek kvůli nejistým vyhlídkám okolo pětadvacetiletého tahouna z francouzské ligy povolal třeba i nováčka Pavla Buchu ze zámořského Cincinnati: „Máme řadu variant, jak Šulce případně nahradit, a Bucha může být jednou z nich. Je to ofenzivní hráč, který má vynikající předfinální i finální přihrávku, z hlediska typologie, náběhovosti i rychlosti je možná trochu jiný než Šulc, ale společné prvky, hlavně v tvořivosti, tam vidím.“

V nominaci jsou také Denis Višinský s Tomášem Ladrou, kteří měli Šulce zastoupit v Plzni. „Oba stabilně podávají velmi dobré výkony, celou sezonu hráli pravidelně evropské poháry, mají dobrou sportovní formu,“ vyjmenovával Koubek.

Přesto by se mu s Šulcem na place jistě dýchalo lépe.

Když svého bývalého svěřence chválil před novináři začátkem února, prohodil: „Jen se modlím, aby se nám nezranil.“

Teď se musí celá reprezentace pro změnu modlit, aby byl zdravý. Šance v baráži by s Šulcem jistě stouply.

Tipsport - partner programu
Sporting Lisabon vs. Bodo/GlimtFotbal - - 17. 3. 2026:Sporting Lisabon vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
17. 3. 18:45
  • 1.52
  • 5.23
  • 5.44
Arsenal vs. LeverkusenFotbal - - 17. 3. 2026:Arsenal vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
17. 3. 21:00
  • 1.31
  • 5.62
  • 10.70
Manchester City vs. Real MadridFotbal - - 17. 3. 2026:Manchester City vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
17. 3. 21:00
  • 1.46
  • 5.37
  • 5.73
Chelsea vs. PSGFotbal - - 17. 3. 2026:Chelsea vs. PSG //www.idnes.cz/sport
17. 3. 21:00
  • 2.15
  • 4.33
  • 3.01
Braga vs. FerencvárosFotbal - - 18. 3. 2026:Braga vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
18. 3. 16:30
  • 1.49
  • 4.55
  • 6.42
Barcelona vs. NewcastleFotbal - - 18. 3. 2026:Barcelona vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
18. 3. 18:45
  • 1.57
  • 4.84
  • 5.03
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen. Na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek podle očekávání i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani...

17. března 2026  15:39,  aktualizováno  15:49

Komplikace expresu Sigmy. Vlak je skoro bez zásuvek, nebude ani slíbený catering

Prezentace olomouckých fanoušků v utkání play off Konferenční ligy.

Má jít o jeden z největších výjezdů fanoušků fotbalové Sigmy v rámci evropských pohárů. Jenže cesta „Modro-bílým expresem“ se komplikuje už před samotným začátkem. Vlak má do německé Mohuče, kde...

17. března 2026  15:12

Wolverhampton už se chystá na sestup. Ale dokud můžeme, bojujeme, hlásí Krejčí

Na oslavy není čas. Ladislav Krejčí (vpravo) nabádá spoluhráče, aby rychle...

Co se na začátku zdálo jako jasná věc, může mít do konce anglické ligy ještě zajímavou zápletku. Nebo je to jen marné a hlavně pozdní vzepětí posledního Wolverhamptonu? „Dokud máme naději byť jen...

17. března 2026  11:45

U laviček dítě stálo... Fotbal baví příběhy teenagerů. Kdo hrál ligu už ve dvanácti?

Záložník Max Dowman z Arsenalu oslavuje svůj gól proti Evertonu.

Pod nosem mu už raší knír, ale tím se nenechte zmást. Pořád se musí převlékat v oddělené kabině. Ještě ani nemá dokončenou povinnou školní docházku. A jeho rodiče musí podle regulí dávat před každým...

17. března 2026  9:19

Zvlčte! Ústí se zadrhlo, brzdí ho i hřiště. Kouč: Jen fotbalovostí to neuhrajeme

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Za maskota mají vlka, ale ústečtí fotbalisté zvlčí, až když jim teče do bot. Doma jsou na jaře nuloví: dva zápasy, žádný gól, žádný bod. Trenér Svatopluk Habanec žádá od hráčů víc bojovnosti,...

17. března 2026  7:21

Uvidí ještě rodinu? A co je čeká? Fatima Rahimi o protestujících Íránkách

Fatima Rahimi, psychoterapeutka a novinářka, která se věnuje tématům z Íránu a...

Z rodného Afghánistánu uprchla s rodiči před válkou v roce 2000. „Od té doby jsem v zemi nebyla. Dostali jsme politický azyl. Zemřely mi babičky a já se s nimi nemohla rozloučit,“ vzpomíná Fatima...

17. března 2026  6:33

Wolverhampton s Krejčím obrat nedotáhl. Na Brentfordu remizoval, záchrana uniká

Bod je málo. Wolverhampton s Ladislavem Krejčím (vlevo) v sestavě remizoval na...

Dvougólové manko smazali, třetí výhru v řadě ale fotbalisté Wolverhamptonu nepřidali. V dohrávce 30. kola Premier League remizovali na hřišti Brentfordu 2:2 i proto, že krátce po vyrovnání nastřelil...

16. března 2026  20:50,  aktualizováno  23:16

Má nečeský tah na bránu, chválili hrdinu derby Vorlického. Breite se vyloučení divil

Fanoušci Zbrojovky chystají choreo při derby s Artisem.

Sice neútulný, ale do posledního místa vyprodaný stadion na Srbské viděl druhé derby v novodobé éře brněnských fotbalových celků s miliardáři v zádech. A na rozdíl od srpna i s vítězem. Tentokrát...

16. března 2026  22:02

Zima si poranil kotník, Slavii bude chybět několik týdnů. Šulc pracuje na návratu

Stoper Slavie David Zima na tiskové konferenci před zápasem proti Atalantě...

Fotbalistům pražské Slavie bude několik týdnů chybět obránce David Zima, který si v sobotním ligovém utkání ve Zlíně poranil kotník. Úřadující mistr, který vede tabulku o deset bodů před Spartou, to...

16. března 2026  19:51,  aktualizováno  20:49

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zbrojovka zvládla derby, rozhodla v závěru. Breite viděl před pauzou červenou

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky.

Fotbalisté Zbrojovky míří za postupem do první ligy. V brněnském derby porazili v pondělí městské rivaly z Artisu 2:0. Rozhodují okamžik přišel už v první půli, kdy po druhé žluté kartě viděl...

16. března 2026  20:17,  aktualizováno  20:32

Chelsea porušila finanční pravidla. Dostala pokutu a roční podmíněný zákaz přestupů

Hráči Chelsea oslavují gól v utkání Anglického poháru proti Wrexhamu.

Fotbalová Chelsea dostala pokutu 10,75 milionu liber (304 milionů korun) a roční podmíněný zákaz přestupů za porušení finančních pravidel. Londýnský klub se přestupků proti regulím dopustil ještě za...

16. března 2026  16:04

