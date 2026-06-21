Nedvěd kritiku vnímá: Těžkosti jsme čekali, ale některé výkony jsou za očekáváním

Porážka 1:2 s Jižní Koreou.
Remíza 1:1 s Jihoafrickou republikou.
A to i přesto, že šli Češi v obou zápasech do vedení.
„Myslím, že kritika byla zasloužená,“ kývl Nedvěd. „Ale zároveň chci říct, že mě na turnaji zatím překvapilo jen málo věcí. Počítal jsem s tímhle průběhem.“
Opravdu?
Všichni víte, jak jsme se na mistrovství světa probojovali a jak složitě jsme se prokousávali přes baráž, i proto jsme těžkosti předpokládali. Vzali jsme šestadvacet nejlepších hráčů v Česku a nemáme žádné alibi, připravovali jsme se svědomitě, byť uznávám, že výkony zatím zůstávají za očekáváním.
Jenže?
Přál jsem si, abychom měli v posledním zápase o co hrát. Třeba na Euru 2000 jsem zažil opačnou situaci a vůbec to nebylo příjemné. Teď budeme na jednom z nejkrásnějších stadionů čelit Mexiku, fantastickému týmu se zkušeným trenérem a výbornými hráči, což je pro všechny kluky i pro fanoušky, kteří nás provází a jsou skvělí, velká příležitost. Přál bych si, abychom jim po porážce a remíze udělali trochu větší radost.
Radost rozhodně neměli z posledního utkání. Nelibě nesli i vyjádření trenéra Koubka z televizního rozhovoru. Vyznělo to, jako by byl s výkonem proti Jihoafričanům spokojený. Co vy?
Tuhle otázku jsem čekal. Upřímně, já tyhle pozápasové rozhovory trenérů nemám rád, hrají roli emoce, nemáš ještě ujasněný pohled na celý zápas. Nechci ho omlouvat, jen vysvětlit, co jsme si pak řekli spolu: Měl na mysli pozitivní fáze zápasu, což bylo zejména prvních patnáct minut, začátek druhého poločasu i množství šancí, které jsme měli. Vlastně bylo až nezvyklé, kolik jsme si jich vytvořili. Ale já to až tak pozitivně hodnotit nemůžu. Kdybychom vyhráli, máme postup. Místo toho si už podruhé na turnaji říkáme, jaká je to škoda. Dvakrát jsme vedli a nedotáhli to. Jenže chyby se na světovém šampionátu neodpouští, tady je ta nejvyšší možná kvalita.
Ihned po svém nástupu mluvil trenér o tom, že musí u hráčů zažehnout oheň. V baráži se mu to podařilo, jenže na mistrovství světa plamínek postupně vyhasíná. Nezdá se vám?
Nemyslím si. A řeknu vám jeden příklad ohledně týmového ducha: David Jurásek si udělal svalové zranění, ale chce zůstat a podpořit kluky, i když na hřiště už nemůže. Takže já vidím, že má tým ducha i oheň.
Stačí to?
Je pravda, že některé individuální výkony zůstávají za očekáváním, ale nechci být konkrétní ani kritický, to by v tomhle momentu nebylo správné, protože nás pořád čeká ten rozhodující zápas. Všichni hráči, kteří dostali od trenéra Koubka šanci, mají jeho důvěru a jsou připravení odevzdat maximum.
Kapitán Krejčí naznačil, že se možná nepovedlo správně nastavit tréninkový cyklus. Třeba i proto hráčům v zápasech docházejí síly. Bavíte se o tom?
Debaty se vedou vždycky. V týmu, mezi hráči, mezi hráči a trenérem nebo mezi trenérem a mnou. S Láďou jsme se bavili, jak to myslel a jaké si pokládá otázky, protože si dost možná pokládáme úplně stejné. Snažíme se najít správnou cestu, měli jsme určitou vizi, kterou jsme konzultovali s lékaři i kondičními trenéry, nechtěli jsme zanedbat vůbec nic, snažili jsme se o to nejlepší pro tým.
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Ale?
Žádné ale. Program byl hodně náročný, ať už jde o cestování, mediální aktivity nebo třeba focení. Bylo toho dost, ovšem to je na tak velkých turnajích normální. Trenér i hráči to zažívají poprvé, takže věřím, že na příštím turnaji budeme lepší.
Vy vnímáte, že je mužstvo unavené?
Takový pocit můžete mít zvenčí. Ale já vidím kluky v poločase, po zápase a i když tam určitá únava je, není to nic, co by mi dělalo starosti. Celkově jsme naběhali o šest kilometrů víc než Jihoafričané, což je výrazný rozdíl. Na druhou stranu jsme zaostávali ve sprinterských datech, která jsou v dnešním fotbale rozhodující.
Co s tím?
Máme způsob hry, s kterým jsme se na mistrovství dostali, a je těžké ho jen tak změnit. Jaká je myšlenka trenérského štábu, jste mohli vidět v prvních patnácti minutách druhého zápasu. Bylo to super, ale pořád si pokládáme otázku, proč tak málo? Proč jen patnáct minut a ne déle?
No právě. Proč?
Zatím odpověď nemáme, ale budeme se snažit, aby to příště bylo rovnou devadesát minut.
Herní obraz fotbalové reprezentace už roky zůstává dost podobný - upracovaný a neatraktivní. Je vůbec možné, aby se něco změnilo?
Abychom mohli konkurovat, musíme být solidní dozadu, to je naše doména a právě v defenzivě máme dobré hráče. Posledních dvacet let nám dělá největší problém přechodová fáze a ofenzivní činnost. Aby hráči podrželi balon, aby si ho rozehráli, aby udělali pár akcí navíc. Když si vezmete, kolik dobrých ofenzivních věcí jsme udělali v baráži a porovnáte to s mistrovstvím světa, tak - ač je to možná divné - tady jsme si vytvořili víc.
Jenže pořád málo.
Souhlasím. Na světový fotbal určitě. Bohužel ne všechno jde hned. V budoucnu budeme muset zapracovat mladší hráče a následovat trend, jinak se ztratíme úplně a nebudeme konkurenceschopní vůbec.
Osmnáctiletý sparťan Sochůrek zatím na turnaji na svou šanci čeká.
Z našeho pohledu patří mezi šestadvaceti nejlepších hráčů v Česku a myslíme si, že týmu může pomoct. Proto je tady. Samozřejmě, že zkušenosti nemá, ale sbírá je tady. Věřím, že bude nedílnou součástí příštích srazů.
Může dostat šanci už proti Mexiku?
Před každým zápasem trenér uvažuje, že ho nasadí, kvalitu má, dokazuje ji na tréninku. Ale nemyslím si, že by tak mladého kluka hodil zrovna do takové jámy, jakou je Aztécký stadion. Možná by to ani nebylo správné. Pár věcí ještě potřebuje zlepšit, mám v plánu si s ním o tom popovídat, ale určitě je to skvělý kluk, který nám ještě určitě pomůže.
Nesouvisí náhodou trápení v ofenzivní činnosti s nižším sebevědomím hráčů? A lze s tím něco udělat?
To bych se zase vracel zpátky. Kluci zažívají poprvé na vlastní kůži takhle velký turnaj. Vždyť tohle mistrovství je největší, jaké kdy bylo. Tlak cítíš, aniž bys chtěl. Může se ti to stát v prvním zápase, ale ve druhém už bys měl vědět, do do čeho jdeš. Měl bys být uvolněný. Věřím, že totéž bude platit i ve třetím zápase. Nejdůležitější však bude, abychom předvedli daleko lepší výkon, než v prvních dvou zápasech.
Mimochodem, mezi náhradníky, kteří se v sobotu objevili na tréninku, byli také Souček, Šulc a Provod, na nichž přitom národní tým v posledních měsících a letech stál. Není to zvláštní?
Přesně vím, kam míříte. Měli jsme nějakou osu, s kterou jsme odjeli baráž, a měli jsme myšlenku, jak pokračovat. V průběhu soustředění však posbíráte různé pocity, hráči mají různou momentální formu. Myslím, že i vy jste viděli, že změny, které jsme po prvním utkání udělali, byly správné. Trenér chtěl sestavu oživit, poslal na hřiště nejlepší ofenzivní hráče, abychom vyhráli, což se bohužel nepovedlo. Nebyli jsme vzadu tak solidní, postupně jsme spadli strašně nízko.
A jsme zase u toho: zdálo se, že hráčům schází síly a jsou unavení.
Mohlo to tak vypadat, ale ani Jihoafričané nebyli úplně čerství. Klimatické podmínky jsou tady vážně extrémní, všechny týmy jedou na doraz. A to ještě nevíme, co nás čeká v Mexiku.
Co bude podle vás rozhodující?
Potřebujeme maximální momentální formu. Aby nám vyšel den. Nebojím se, že by trenér Mexičany nepřečetl a neudělal dobrou taktiku, která týmu bude sedět. Důležité bude trefit sestavu.
Co dál?
Víme, že nás čeká těžký soupeř. Mexičané jsou vyzrálí a umí všechno. Dobře brání, dobře útočí, když chtějí, podrží balon. Trenér Aguirre je hodně zkušený, sledoval jsem ho už pár let zpátky. Daří se jim, jsou doma, před krásnou kulisou budou chtít vyhrát. Ale já klukům už po zápase v Atlantě říkal: Hlavy nahoru, dokud žijeme, hraje se do poslední vteřiny.