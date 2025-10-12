Neakceptovatelný výkon, zlobí se Nedvěd. Po návratu do Česka chce situaci řešit

Jiří Čihák
Aktualizujeme   22:46
Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech - Za výkon českých fotbalistů v zápase na Faerských ostrovech se fanouškům omluvil. „Z mé pozice generálního manažera českých reprezentací to vnímám jako svoji povinnost,“ prohlásil Pavel Nedvěd. „Prohra 1:2 i předvedený výkon v důležitém utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa byly neakceptovatelné.“ A trenér Ivan Hašek se musí bát o svou pozici.

Manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd a trenér Ivan Hašek během tréninku áčka před kvalifikačním zápasem proti Chorvatsku. | foto: ČTK

Českým novinářům na tiskové konferenci Hašek v Torshávnu řekl: „Že je to ostuda, můžete napsat, ale nemyslím si, že by tam kluci nebojovali, že bychom něco vypustili. Vůbec ne. Já neviděl, že by se někdo na něco vyprdl.“

Nedvěd však v prohlášení, které asociace zveřejnila na svém webu, vystoupil kritičtěji: „Jsem velmi zklamaný z přístupu, nasazení i organizace hry, což vnímám jako naprostý základ pro každé reprezentační utkání.“

Znamená to Haškův konec?

„Nastalou situaci vyhodnotíme po návratu do Česka,“ řekl Nedvěd.

Z pozice generálního manažera fotbalových reprezentací může navrhnout Haškovo odvolání.

A bylo by překvapením, kdyby to po blamáži na Faerských ostrovech neučinil.

„Mrzelo by mě, kdybych nebyl u baráže, kterou si kluci vybojovali. Ale je to možné,“ uznal Hašek. I on cítí, že jeho mise u národního týmu se chýlí ke konci.

Hašek: Ostuda? Můžete to napsat, ale hráči se na nic nevyprdli. Zodpovědnost nesu já

Přitom ještě ve čtvrtek Češi odehráli důstojný zápas s Chorvatskem, bezbranková remíza byla hlavně díky slušnému výkonu povzbuzením. „I proto jsem očekával, že na to na Faerských ostrovech dokážeme navázat, což se, bohužel, absolutně nenaplnilo,“ reagoval Nedvěd.

Zpátky v českém fotbalu je od června, kdy ho do nově vzniklé funkce jmenovalo vedení asociace v čele s čerstvě zvoleným předsedou Davidem Trundou.

Byl to dosud jeho nejvýraznější tah jeho éry.

A teď se nejspíš blíží další.

Pokud Nedvěd usoudí, že by měl Hašek u reprezentace skončit, navrhne odvolání výkonnému výboru, který definitivně rozhodne. Stejné to bude s následným výběrem nového kouče.

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Hašek: Ostuda? Můžete to napsat, ale hráči se na nic nevyprdli. Zodpovědnost nesu já

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Mluvil dlouho, v klidu, rozvážně, bez emocí. Čtrnáct minut odpovídal na otázky, které se točily kolem šokujícího výsledku fotbalové kvalifikace o mistrovství světa. Reprezentační kouč Ivan Hašek po...

12. října 2025  22:40

Klidně ten gól hoďte na mě. Jak Černý odešel z televizního rozhovoru

Jeho chování před televizní kamerou kritizují fanoušci víc než výkon a ostudnou porážku národního mužstva na Faerských ostrovech (1:2). Fotbalový reprezentant Václav Černý při pozápasovém rozhovoru...

12. října 2025  21:54

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

12. října 2025  16:38,  aktualizováno  21:02

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: program, skupiny, Češi, kde sledovat?

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. Kvalifikace evropských týmů odstartovala na konci března. V přehledném článku najdete jaký je hrací systém, program českého týmu i...

4. září 2025  8:49,  aktualizováno  12.10 20:26

ZNÁMKY: Jak byste hodnotili výkon českých fotbalistů na Faerských ostrovech?

Čeští fotbalisté ve svém předposledním utkání v kvalifikaci o postup na MS podlehli na Faerských ostrovech 1:2. Po bezradném a bezzubém projevu. Jak byste hráče individuálně hodnotili?

12. října 2025  19:50

Galásek jde znovu trénovat Baník Ostrava, vrací se po třech letech

Novým trenérem fotbalistů Ostravy se stal Tomáš Galásek. Bývalý reprezentační záložník se na lavičku svého mateřského klubu vrací po třech letech. Slezané o tom informovali na klubovém webu.

12. října 2025  19:41

Hlavně outsidera nepodcenit. Čtenáři by proti Faerům nasadili nejsilnější sestavu

V zápase s fotbalovým trpaslíkem z Faerských ostrovů by neriskovali a sestavou přehnaně nemíchali. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí trenérovi českého národního týmu Ivanu Haškovi, ať vsadí na...

12. října 2025  15:19

Hašek: Na umělku se nesmíme vymlouvat. Že jsem tu dal gól? Díky za připomenutí

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Vybavil si, že na Faerských ostrovech před dvaatřiceti lety v národním dresu nastoupil. Ale že se hned ve čtvrté minutě prosadil? A ještě hlavou, což při jeho vzrůstu byla rarita? Na to už si Ivan...

12. října 2025  7:46

Chvilka v Manchesteru City a celé Faery na nohou. Z ovčích ostrovů do top ligy? Rarita!

Premium

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Jsou pouze dva. Faerští hrdinové, kteří aspoň douškem ochutnali z navoněné fotbalové číše. Dva unikátní příběhy. Dvě mimořádné cesty. Odvážní synové ovčích ostrovů, kteří se z drsných podmínek...

12. října 2025

Haaland opět řádil, Izrael zničil hattrickem. Z penalty ale dvakrát neuspěl

Norští fotbalisté v kvalifikaci na mistrovství světa deklasovali 5:0 Izrael i díky dalšímu hattricku Erlinga Haalanda a zvýšili náskok v čele skupiny I. Útočník Manchesteru City navázal na střelecký...

11. října 2025  20:39,  aktualizováno  23:30

Soupeři v ulicích, divočina i vítr dvacetkrát jinak. Jak vypadá faerská fotbalová mise?

Hapal po třech letech končí v Baníku. Přesune se do vedení olomoucké Sigmy?

