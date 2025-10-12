Neakceptovatelný výkon, zlobí se Nedvěd. Po návratu do Česka chce situaci řešit

Českým novinářům na tiskové konferenci Hašek v Torshávnu řekl: „Že je to ostuda, můžete napsat, ale nemyslím si, že by tam kluci nebojovali, že bychom něco vypustili. Vůbec ne. Já neviděl, že by se někdo na něco vyprdl.“
Nedvěd však v prohlášení, které asociace zveřejnila na svém webu, vystoupil kritičtěji: „Jsem velmi zklamaný z přístupu, nasazení i organizace hry, což vnímám jako naprostý základ pro každé reprezentační utkání.“
Znamená to Haškův konec?
„Nastalou situaci vyhodnotíme po návratu do Česka,“ řekl Nedvěd.
Z pozice generálního manažera fotbalových reprezentací může navrhnout Haškovo odvolání.
A bylo by překvapením, kdyby to po blamáži na Faerských ostrovech neučinil.
„Mrzelo by mě, kdybych nebyl u baráže, kterou si kluci vybojovali. Ale je to možné,“ uznal Hašek. I on cítí, že jeho mise u národního týmu se chýlí ke konci.
Hašek: Ostuda? Můžete to napsat, ale hráči se na nic nevyprdli. Zodpovědnost nesu já
Přitom ještě ve čtvrtek Češi odehráli důstojný zápas s Chorvatskem, bezbranková remíza byla hlavně díky slušnému výkonu povzbuzením. „I proto jsem očekával, že na to na Faerských ostrovech dokážeme navázat, což se, bohužel, absolutně nenaplnilo,“ reagoval Nedvěd.
Zpátky v českém fotbalu je od června, kdy ho do nově vzniklé funkce jmenovalo vedení asociace v čele s čerstvě zvoleným předsedou Davidem Trundou.
Byl to dosud jeho nejvýraznější tah jeho éry.
A teď se nejspíš blíží další.
Pokud Nedvěd usoudí, že by měl Hašek u reprezentace skončit, navrhne odvolání výkonnému výboru, který definitivně rozhodne. Stejné to bude s následným výběrem nového kouče.