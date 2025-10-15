Nedvěd: Co se týče baráže, nejsem klidný. Trenéra potřebujeme co nejrychleji

Miloslav Novák
  16:30
Z jeho vystoupení byste poznali, že v říjnu si změnu u národního mužstva fotbalistů rozhodně nepředstavoval. „Omlouvám, ale dnes ještě nejsem připravený na to, abych vám mohl říct, kdo mužstvo povede v listopadu,“ říká Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací.
Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné...

Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné tiskové konferenci k odvolání trenéra národního týmu Ivana Haška. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Předseda FAČR David Trunda (vpravo) a manažer reprezentací Pavel Nedvěd na...
Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné...
Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné...
Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné...
7 fotografií

Bylo krátce poté, kdy vedení asociace rozhodlo, že vypoví smlouvu s trenérem Ivan Haškem.

A na Nedvědovi bylo, aby veřejnosti objasnil, jak to s týmem bude dál. „Není to pro nás příjemný den,“ pronesl před novináři.

Byla nedělní porážka na Faerských ostrovech poslední kapkou?
To nevím, jestli poslední kapka, ale jen na Faery jsem se nedíval. V létě jsme měli složité období, s trenérem jsme si prošli určitou fází konfrontace. Byla fajn, byla pozitivní, všechno mělo stoupající tendenci, ale říjen se nám vůbec nepovedl. Udělali jsme jeden bod ze dvou utkání, to prostě nejde. Teď jsme ve fázi, že se musíme dívat dopředu.

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Jak daleko dopředu?
Nemáme jistotu druhého koše. Pro nás je zásadní, abychom semifinále baráže hráli doma. Co se týče play off, necítím se komfortně, nejsem klidný.

Už máte jasno, kdo by měl v listopadové přípravě proti San Marinu a v závěrečném duelu kvalifikace proti Gibraltaru mužstvo vést?
Poslední dvě utkání mě zaskočila, takže dnes ještě na tuhle otázku nejsem připravený. Přitom s Chorvatskem jsme byli na dobré vlně. Myslel jsem si, že se to někam posouvá. S tím zápasem jsem byl v pohodě. A pak najednou bum.

Proč tým na Faerských ostrovech vyhořel? Sám jste po zápase zmínil špatnou organizaci.
Když vidíte, že něco nefunguje... Organizace naší hry úplně perfektní nebyla. Ale nechci, aby to vyznělo, že kritizuju trenéra. Ten zápas jsme měli vzít úplně jinak. Z hlediska bojovnosti to utkání v pořádku nebylo.

Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné tiskové konferenci k odvolání trenéra národního týmu Ivana Haška.

Proč to bylo jinak? O bojovnosti, emocích jste mluvil po vašem červnovém nástupu.
Byl jsem spokojený s přístupem proti Chorvatsku. Tým měl ducha, bojoval, jak měl. Proto mě nepříjemně překvapilo druhé utkání. Ale nemůžeme všechno házet na trenéra, na hřišti jsou přece hráči. Musíme s nimi co nejdřív mluvit a ptát se, co se tam stalo. I oni jsou zodpovědní.

Už jste s některými mluvil? Při čekání na odlet jste měli času dost.
Jo, mluvil. Pár kluků jsem obešel a ptal se na důvody a další věci. Byli zklamaní, sami dost dobře vysvětlit nedokázali, proč to nešlo. Na hlubší analýzu teď budeme mít čas. Sám si to chci znovu projít a zjistit skutečné důvody porážky. Pár jich bude.

Hašek po odvolání: Rozhodnutí respektuji, fanouškům se omlouvám za zklamání

Nyní hledáte k týmu dočasného kouče, poté přijde na řadu koncepční a dlouhodobé řešení. Kdy budete mít trenéra pro listopad?
Potřebujeme ho co nejrychleji, za tři týdny je nominace, za čtyři hrajeme. Pozicí trenéra se budeme věnovat intenzivně. Obě utkání jsou důležitá. Musíme se k nim postavit s plnou odpovědností.

Může být dočasným trenérem Miroslav Koubek?
Může to být trenér, který je z asociace, nebo mimo. Obě varianty jsou otevřené.

Co změní nový trenér, když bude mít k dispozici stejné hráče?
Dobrá otázka. To teprve uvidíme. My se soustředíme jen na listopad, abychom pro los baráže zůstali v druhém koši.

Fiasko na Faerech může zkomplikovat baráž. Čechům se hodí i neúspěch Slováků

Neodpověděl jste. Co dočasný trenér v týmu změní?
Já nevím, co bude v týmu měnit. Vždyť ještě trenéra nemáme. Uvidíme, až ho oznámíme.

Zkusili jste oslovit Jindřicha Trpišovského? Může se od jedenadvacítky posunout Michal Bílek?
Michal se u jedenadvacítky cítí dobře, dosud měli dobré výsledky, jen poslední utkání nevyšlo. To se během kvalifikace stává.

A Trpišovský?
Ten je pod smlouvou ve Slavii. Je to velmi kvalitní trenér, který by nám určitě pomohl. Ty nejlepší trenéři mají smlouvy v nejlepších klubech v Česku, takže jsou pro nás těžko dostupní.

Kdo by měl podle vás převzít fotbalovou reprezentaci po Ivanu Haškovi?

celkem hlasů: 4752
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Vítkovice vs. Olomouc BFotbal - 11. kolo - 15. 10. 2025:Vítkovice vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 3.63
  • 3.79
  • 1.60
Jihlava vs. Č. BudějoviceFotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Jihlava vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
17. 10. 17:30
  • 1.98
  • 3.42
  • 3.48
Opava vs. Ústí n. L.Fotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Opava vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
17. 10. 17:30
  • 1.72
  • 3.78
  • 4.18
Příbram vs. Artis BrnoFotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Příbram vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
17. 10. 18:00
  • 4.52
  • 3.88
  • 1.65
Prostějov vs. Sparta BFotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Prostějov vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
17. 10. 18:00
  • 1.83
  • 3.70
  • 3.74
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 4 3 0 1 8:3 9
2. SlovenskoSlovensko 4 3 0 1 5:2 9
3. Severní IrskoSev. Irsko 4 2 0 2 6:5 6
4. LucemburskoLucembursko 4 0 0 4 1:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. KosovoKosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. SlovinskoSlovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. ŠvédskoŠvédsko 4 0 1 3 2:7 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 4 3 1 0 9:3 10
2. UkrajinaUkrajina 4 2 1 1 8:7 7
3. IslandIsland 4 1 1 2 11:9 4
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 4 0 1 3 2:11 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 4 4 0 0 15:0 12
2. TureckoTurecko 4 3 0 1 13:10 9
3. GruzieGruzie 4 1 0 3 6:9 3
4. BulharskoBulharsko 4 0 0 4 1:16 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 4 3 1 0 11:4 10
2. MaďarskoMaďarsko 4 1 2 1 8:7 5
3. IrskoIrsko 4 1 1 2 4:5 4
4. ArménieArménie 4 1 0 3 2:9 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 6 5 1 0 22:3 16
2. PolskoPolsko 6 4 1 1 10:4 13
3. FinskoFinsko 7 3 1 3 8:13 10
4. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 6 5 0 1 19:3 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 6 6 0 0 29:3 18
2. ItálieItálie 6 5 0 1 18:8 15
3. IzraelIzrael 7 3 0 4 15:19 9
4. EstonskoEstonsko 7 1 1 5 7:17 4
5. MoldavskoMoldavsko 6 0 1 5 4:26 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 6 4 2 0 21:6 14
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 6 3 1 2 13:10 10
4. KazachstánKazachstán 7 2 1 4 8:12 7
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 6 6 0 0 18:0 18
2. AlbánieAlbánie 6 3 2 1 6:3 11
3. SrbskoSrbsko 6 3 1 2 7:7 10
4. LotyšskoLotyšsko 7 1 2 4 4:13 5
5. AndorraAndorra 7 0 1 6 3:15 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 6 5 1 0 20:1 16
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 7 4 0 3 10:6 12
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 6 0 0 6 2:20 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Nedvěd: Co se týče baráže, nejsem klidný. Trenéra potřebujeme co nejrychleji

Z jeho vystoupení byste poznali, že v říjnu si změnu u národního mužstva fotbalistů rozhodně nepředstavoval. „Omlouvám, ale dnes ještě nejsem připravený na to, abych vám mohl říct, kdo mužstvo povede...

15. října 2025  16:30

Hašek po odvolání: Rozhodnutí respektuji, fanouškům se omlouvám za zklamání

Ve středu dopoledne se od vedení fotbalové asociace dozvěděl, že ve funkci skončí. Propadák s Faerskými ostrovy (1:2) v kvalifikaci o mistrovství světa už reprezentační trenér Ivan Hašek nepřečkal....

15. října 2025  15:10

Potvrzeno. Po odchodu Hyského přebírá karvinské fotbalisty Marek Jarolím

Šéfové MFK Karviná potvrdili, že mužstvo po odchodu Martina Hyského do Plzně nově povede trenér Marek Jarolím. Ten přichází z druholigové Jihlavy.

15. října 2025  13:06,  aktualizováno  13:50

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

15. října 2025  11:51,  aktualizováno  13:46

Výprasky, bod na Euru i triumf v Lize národů. Jaké byly dva roky pod Haškem?

Během necelých dvou let na lavičce vyhrál skupinu Ligy národů B, ale také horko těžko ustál několik krizí i výprasků. Po ostudné porážce 1:2 na Faerských ostrovech už se ale vedení českého fotbalu...

15. října 2025  13:30

A co když Lužánky nevyjdou? Brno prověří další varianty, kde postavit fotbalový stadion

Pokud se brněnští fotbaloví fanoušci nedočkají vysněného stadionu za Lužánkami, mohl by vzniknout na výstavišti nebo u Technologického parku v Králově Poli. Vyplývá to ze zprávy pracovní skupiny...

15. října 2025  12:17

Chvátal po konci v Sigmě: Trenér se k nám nechoval s respektem. Za co vděčí Spartě?

Premium

Někdy to tak holt bývá. Že hezké životní období olemuje hořký konec. Ne zrovna příjemný rozchod prožil i fotbalový obránce Juraj Chvátal, který po téměř šesti letech opustil olomouckou Sigmu. Vztah...

15. října 2025

Hyský oficiálně trenérem Plzně, má smlouvu na tři roky. Obrovská výzva, říká

Jednání dotažena. Novým trenérem plzeňských fotbalistů se stává padesátiletý Martin Hyský. Ve Viktorii podepsal tříletý kontrakt, spolu s ním přichází z Karviné i asistent Radim Grussmann.

15. října 2025  10:06,  aktualizováno  10:19

JAR míří na fotbalové MS i přes kontumaci. Uspěly také další výběry. Koho čeká baráž?

Fotbalisté Jižní Afriky se po 16 letech představí na mistrovství světa. V kvalifikaci uspěli navzdory nedávné kontumaci březnového zápasu proti Lesothu kvůli neoprávněnému startu hráče. Postup na...

14. října 2025  20:41,  aktualizováno  23:34

Ronaldo stanovil rekord kvalifikace. V Itálii se protestovalo, Angličané slaví postup

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se stal nejlepším střelcem kvalifikace mistrovství světa v historii. Už v prvním poločase zápasu s Maďarskem (2:2) v Lisabonu skóroval čtyřicetiletý kanonýr...

14. října 2025  23:24

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. října 2025  20:14,  aktualizováno  14.10 21:16

Bílek u jedenadvacítky poprvé prohrál. Česko navzdory vedení padlo v Bulharsku

Čeští fotbalisté do 21 let navzdory vedení prohráli v Bulharsku 1:2 a ve čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství Evropy v roce 2027 poprvé nebodovali. Česká jedenadvacítka vedla po gólu Matěje Šína,...

14. října 2025  20:22

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.