Nedvěd: Co se týče baráže, nejsem klidný. Trenéra potřebujeme co nejrychleji

Bylo krátce poté, kdy vedení asociace rozhodlo, že vypoví smlouvu s trenérem Ivan Haškem.
A na Nedvědovi bylo, aby veřejnosti objasnil, jak to s týmem bude dál. „Není to pro nás příjemný den,“ pronesl před novináři.
Byla nedělní porážka na Faerských ostrovech poslední kapkou?
To nevím, jestli poslední kapka, ale jen na Faery jsem se nedíval. V létě jsme měli složité období, s trenérem jsme si prošli určitou fází konfrontace. Byla fajn, byla pozitivní, všechno mělo stoupající tendenci, ale říjen se nám vůbec nepovedl. Udělali jsme jeden bod ze dvou utkání, to prostě nejde. Teď jsme ve fázi, že se musíme dívat dopředu.
Jak daleko dopředu?
Nemáme jistotu druhého koše. Pro nás je zásadní, abychom semifinále baráže hráli doma. Co se týče play off, necítím se komfortně, nejsem klidný.
Už máte jasno, kdo by měl v listopadové přípravě proti San Marinu a v závěrečném duelu kvalifikace proti Gibraltaru mužstvo vést?
Poslední dvě utkání mě zaskočila, takže dnes ještě na tuhle otázku nejsem připravený. Přitom s Chorvatskem jsme byli na dobré vlně. Myslel jsem si, že se to někam posouvá. S tím zápasem jsem byl v pohodě. A pak najednou bum.
Proč tým na Faerských ostrovech vyhořel? Sám jste po zápase zmínil špatnou organizaci.
Když vidíte, že něco nefunguje... Organizace naší hry úplně perfektní nebyla. Ale nechci, aby to vyznělo, že kritizuju trenéra. Ten zápas jsme měli vzít úplně jinak. Z hlediska bojovnosti to utkání v pořádku nebylo.
Proč to bylo jinak? O bojovnosti, emocích jste mluvil po vašem červnovém nástupu.
Byl jsem spokojený s přístupem proti Chorvatsku. Tým měl ducha, bojoval, jak měl. Proto mě nepříjemně překvapilo druhé utkání. Ale nemůžeme všechno házet na trenéra, na hřišti jsou přece hráči. Musíme s nimi co nejdřív mluvit a ptát se, co se tam stalo. I oni jsou zodpovědní.
Už jste s některými mluvil? Při čekání na odlet jste měli času dost.
Jo, mluvil. Pár kluků jsem obešel a ptal se na důvody a další věci. Byli zklamaní, sami dost dobře vysvětlit nedokázali, proč to nešlo. Na hlubší analýzu teď budeme mít čas. Sám si to chci znovu projít a zjistit skutečné důvody porážky. Pár jich bude.
Nyní hledáte k týmu dočasného kouče, poté přijde na řadu koncepční a dlouhodobé řešení. Kdy budete mít trenéra pro listopad?
Potřebujeme ho co nejrychleji, za tři týdny je nominace, za čtyři hrajeme. Pozicí trenéra se budeme věnovat intenzivně. Obě utkání jsou důležitá. Musíme se k nim postavit s plnou odpovědností.
Může být dočasným trenérem Miroslav Koubek?
Může to být trenér, který je z asociace, nebo mimo. Obě varianty jsou otevřené.
Co změní nový trenér, když bude mít k dispozici stejné hráče?
Dobrá otázka. To teprve uvidíme. My se soustředíme jen na listopad, abychom pro los baráže zůstali v druhém koši.
Neodpověděl jste. Co dočasný trenér v týmu změní?
Já nevím, co bude v týmu měnit. Vždyť ještě trenéra nemáme. Uvidíme, až ho oznámíme.
Zkusili jste oslovit Jindřicha Trpišovského? Může se od jedenadvacítky posunout Michal Bílek?
Michal se u jedenadvacítky cítí dobře, dosud měli dobré výsledky, jen poslední utkání nevyšlo. To se během kvalifikace stává.
A Trpišovský?
Ten je pod smlouvou ve Slavii. Je to velmi kvalitní trenér, který by nám určitě pomohl. Ty nejlepší trenéři mají smlouvy v nejlepších klubech v Česku, takže jsou pro nás těžko dostupní.