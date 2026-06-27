Nedvěd: Koubek je správná cesta. Schickův konec mě překvapil, nálada špatná není

Sám přitom před angažováním zkušeného kouče zkoušel i varianty ze zahraničí. Taková možnost ale tentokrát v úvahu nepřipadá.
„Dobře víte, že jsme to před panem Koubkem zkoušeli, nebo jsme se snažili získat zahraničního trenéra. Ale myslím, že máme maximum, co jsme mohli získat. Máme zkušeného trenéra, který nám ještě hodně dá. Jsem přesvědčený, že pan Koubek je ta správná volba. Tohle je správná cesta,“ zdůraznil Nedvěd.
Kapitán Ladislav Krejčí přitom zmiňoval, že by měli do českého fotbalu přijít zahraniční odborníci. Je v tomto mezi vámi a hráči soulad?
Já si myslím, že hráči jsou od toho, aby hráli a podávali ty nejlepší výkony za české barvy, za českej nároďák. Ostatní věci jsou na vedení českého fotbalu. Jak na výkonném výboru, tak na předsedovi. Tohle je správná cesta.
Platí, že pro tým bylo maximum postoupit na šampionát?
Potvrzuju svá slova. My jsme se nepotkali s dobrou formou, proto jsme neuspěli a nic s tím už neuděláme. Jsem přesvědčený, že postupem na šampionát předvedla tahle generace maximum, co mohla. Samozřejmě jsme očekávali víc, ale na kluky se nezlobím, protože svůj strop předvedli.
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Krejčí četl připravenou řeč: Fotbal musí mít odborníky. Je naše maximum to správné?
Jaké změny lze očekávat?
Účast na mistrovství je pořád hezká, vždyť dalších 160 zemí se tam nedostalo a my jsme tam byli. Úspěch to je. Nevidím to vůbec jako ostudu, že jsme nepostoupili ze skupiny. Do budoucna tenhle tým potřebuje refresh, novou sílu i mladé kluky. Už máme strategii, kterou jsme probírali s trenérem, a uvidíme, co nám přinese Liga národů. To bude takové zkušební období skládání týmu pro kvalifikaci o Euro.
Překvapil vás Patrik Schick svým rozhodnutím skončit?
Trošku mě překvapil, vzhledem k jeho věku. Jinak ne, protože každý musí cítit svůj pravý čas. On má v reprezentaci skvělá čísla, i když byl často, možná až moc, kritizován. Za 56 zápasů 26 gólů, to znamená každý druhý zápas skóroval. Mrzí mě to, protože si myslím, že je v ideálním věku, ale jeho rozhodnutí respektuju.
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Není to téma, řekl šéf fotbalu o pozici trenéra. Koubek u národního týmu zůstává
I k jeho odchodu se vážou domněnky o špatné náladě v týmu. Jaká je?
Nemyslím si, že je v týmu špatná nálada. Momentálně asi jo, protože výsledek nebyl dobrý a nikdo z něj není nadšený. Ale všichni dělali maximum a nemyslím si, že Patrikovo rozhodnutí se váže k tomuto turnaji. V hlavě to měl už déle a možná i kvůli vlně kritiky, která se na něj valila. Ale jak říkám, čísla neklamou. Ta má fantastická.