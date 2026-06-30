KOMENTÁŘ: Rok s Nedvědem, ale nálada stále mizerná. Bude znovu hledat trenéra?

Hlavně na začátku se zdálo, že jejich vzájemná spolupráce klape. Že k sobě oba pánové našli cestu, i když se dřív neznali. Že hlavní trenér s generálním manažerem mají na fungování fotbalové reprezentace stejný pohled.
Neodpářete jim, že pro český fotbal ušili zázračný úspěch v březnové baráži, z níž Česko po dvaceti letech proklouzlo na velké mistrovství světa.
Když ale v pondělí odpoledne přesně v 17.22 vylétla ze sídla fotbalové asociace na Strahově zpráva o Koubkově nečekaném konci, Nedvědovo vyjádření chybělo.