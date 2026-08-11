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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Nedvědova analýza k MS má 103 stran, zmiňuje mentální i fyzickou únavu hráčů

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  17:48
Nedvěd promluvil o kritice výkonů, únavě i pozitivních slovech trenéra Koubka

Nedvěd promluvil o kritice výkonů, únavě i pozitivních slovech trenéra Koubka | foto: iDNES.cz

Nastoupený národní tým očekává duel s JAR.
Zamyšlený český trenér Miroslav Koubek.
Zklamaný útočník Patrik Schick
Jaroslav Zelený zkouší odcentrovat přes bránícího Mudaua.
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Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd na zasedání Výkonného výboru Fotbalové asociace ČR vystoupil s analýzou nepovedeného vystoupení na mistrovství světa. Důvodů neúspěchu bylo podle něj víc, mimo jiné mentální i fyzická únava některých hráčů či příliš časté změny v základní sestavě.

Po šampionátu skončil trenér Miroslav Koubek. Jeho nástupce Španěl Santi Denia v těchto dnech finišuje s FAČR práce na doplnění realizačního týmu.

Český celek postoupil na mistrovství světa po 20 letech, na turnaji v Americe však dvakrát prohrál, jednou remizoval a s jediným bodem skončil již ve skupině.

„Pavel Nedvěd měl něco přes hodinku trvající vystoupení, prezentaci a představil nám dokument, který měl 103 stran. Po jeho prezentaci byla velká diskuse, kterou jsme potřebovali k tomu, abychom si finálně ukončili cyklus po mistrovství světa a mohli se soustředit na nové věci,“ řekl na tiskové konferenci předseda FAČR David Trunda.

Český obránce Vladimír Coufal padá po zákroku Sáncheze z Mexika v utkání MS.

„Za postup po 20 letech na mistrovství světa zaslouží poděkování trenér i hráči. Výkony na mistrovství světa samozřejmě zůstaly za očekáváním. Nejednalo se o důsledek nějakého jednoho problému,“ podotkl Trunda.

Nedvěd podle něj přednesl deset hlavních bodů. „Součástí analýzy bylo detailní popsání možné změny směrem k individualizaci tréninkového procesu než nějaké větší kolektivní přípravy, mentální a informační zatížení celého týmu, větší stabilita sestavy a herních vazeb. Možná trošku detailněji zpracovaná fyzická připravenost a řízení zátěže, jestli jsme neměli trochu jinak uchopit regeneraci. Bavili jsme se také o aspektu formy jednotlivých hráčů na jednotlivých postech, o tom, že po měsíci a těch zápasech tam nám trošku chyběly lehkost a pozitivní energie,“ uvedl Trunda.

„Viděli jsme určitou mentální unavenost hráčů, která byla způsobena různými faktory. Bylo to dané i tím, že jsme se kvalifikovali jako jedni z posledních, neměli jsme možnost volby báze. Některé věci jsme možná mohli řešit jinak. Bavili jsme se samozřejmě také o strategii zvolené do jednotlivých utkání, o celkovém herním projevu, nedostatečné tvorbě šancí. To už jsou detaily, které zůstanou interně pod křídly výkonného výboru,“ doplnil Trunda.

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Krátce po mistrovství odstoupil trenér Koubek a na konci července převzal reprezentaci Denia. Zatím má jediného asistenta, krajana Pabla Ama. Další členové realizačního týmu dosud nejsou známi, podle Trundy asociace zřejmě nejprve oznámí kondičního trenéra a dalšího asistenta, jímž by měl být Čech.

„Minulý týden probíhaly osobní schůzky. Zatím ještě nepadlo finální rozhodnutí, ale už se rýsuje možnost složení a obměna realizačního týmu, kterou jsme avizovali. Myslím si, že během následujících dnů dojde k dohodě s asistentem trenéra a kondičním trenérem a následně budeme pokračovat. Samozřejmě pracujeme na celé obměně realizačního týmu,“ řekl Trunda.

Neprozradil, zda už Denia kontaktoval Patrika Schicka, který po šampionátu překvapivě ukončil reprezentační kariéru. „Byl to jeden z jeho prvních dotazů a věcí, které chtěl uskutečnit. Myslím, že k osobní schůzce ještě nedošlo. A jestli byl navázán kontakt? Uvidíme,“ řekl Trunda.

Hostem pořadu Rozstřel je David Trunda, předseda FAČR. Pořad moderují Lucie Macháčová a David Čermák.

Denia s Amem jsou ve funkci necelých 14 dní. První zápasy s týmem je čekají na konci září v Lize národů.

„Jedou na plné obrátky. Jezdí po celé republice, snaží se vidět co nejvíce zápasů. Chystají se na komunikaci s hráči jak u nás, tak v zahraničí. Dnes se oficiálně představili na výkonném výboru. Jsou to absolutní profíci, kteří mají jasně danou vizi a přesně vědí, co chtějí dosáhnout. Takže já osobně jsem zatím spokojený, těžší chvilky nás samozřejmě teprve čekají,“ řekl Trunda.

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Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
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Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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