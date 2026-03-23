Schick před baráží o mistrovství světa: Životní šance. Bůh ví, jestli ještě přijde

  17:32
Minulou baráž o postup na fotbalové mistrovství světa zmeškal kvůli zranění. A tři týdny před tou letošní si zdravotní potíže přivodil znovu. „Byly jen lehčí, nic vážného. Věděl jsem, že baráž stihnu. Jsem zdravý,“ ujistil útočník Patrik Schick z Leverkusenu, když v pondělí dorazil na reprezentační sraz do Prahy.
Patrik Schick ve velké šanci před chorvatským brankářem Dominikem Livakovičem.

Tenkrát v březnu 2022 ve Stockholmu český tým bez Schicka proti Švédům neskóroval a na šampionát v Kataru nepostoupil.

Letos Schicka, se čtyřiadvaceti góly nejlepšího současného reprezentačního střelce, k dispozici má.

„S Leverkusenem jsme teď měli několik hodně důležitých a těžkých zápasů, v tom rozdíl nevidím. Ale je to reprezentace, hrajete ze celou zemi, takže je to přece jen trochu něco jiného,“ přemítal Schick.

„Jde o mistrovství světa, takže je to pro náš všechny životní šance. Bůh ví, jestli já ještě někdy tuhle možnost mít budu.“

Baráž o MS

semifinále: Česko – Irsko (čtvrtek 26. března 20.45 v Edenu)

případné finále: Česko – Dánsko/Severní Makedonie (úterý 31. března na Letné)

Už ve čtvrtek se v pražském Edenu hraje semifinále baráže s Irskem. Pokud Češi uspějí, příští týden v úterý vyzvou vítěze duelu Dánsko Severní Makedonie v Praze na Letné. „Oba zápasy budou podobné. I soupeři cítí šanci, že by to mohlo vyjít. Všichni se budou rvát. My taky.“

Na baráž dorazil ve slušné formě, o víkendu dal dva góly v Heidenheimu, předtím asistencí pomohl k remíze proti Bayernu Mnichov.

„Poslední zápas v Heidenheimu se nám moc nepovedl, sezonu si komplikujeme,“ poznamenal k remíze 3:3 s jasně posledním týmem tabulky. „Ještě štěstí, že ztrácejí i týmy před námi. Naším prioritním cílem je kvalifikovat se do Ligy mistrů v příští sezoně.“

V té letošní Leverkusen před týdnem vypadl v osmifinále s favorizovaným Arsenalem. K účasti v té nadcházejí má v současné chvíli celkem daleko.

V ligové tabulce je až šestý, na Hoffenheim a Lipsko ztrácí čtyři body, na Stuttgart sedm. Aby cíl splnil, ve zbývajících sedmi kolech musí aspoň dva z těchto soupeřů přeskočit.

„Ještě jsme ve hře v poháru,“ připomněl semifinále DFB Pokalu. „Trofej by byla hezká, ale hlavní je dostat se do Ligy mistrů. Závěr sezony v bundeslize bude ještě zajímavý.“

Trenér Koubek o baráži o postup na MS

„S blížící se baráží stoupá napětí i emoce, což je normální a my to chceme využít v náš prospěch. Naše cesta a cíl je podat výborný kolektivní výkon na hranici možností, který nás přivede do závěrečného play off. Naše motivace je jednoznačná: splnit poslední krok a postoupit na mistrovství světa. To je naše jediná vize a priorita, za kterou půjdeme a které se teď držíme.“

V Leverkusenu na něj spoléhají, s patnácti góly je nejlepším střelcem týmu. Devětkrát se trefil v bundeslize, za svou produkcí v německé soutěži z minulé sezony (21 gólů) však zaostává. Kvůli drobným zraněním vynechal celkem šest ligových utkání, naposled na začátku března v Hamburku a ve Freiburgu.

„Každé zranění vás ovlivní, ničemu a nikomu nepomůže. Je to negativní zásah do pohody, vypadnete z rytmu,“ vypočítával.

Mimo hru byl i jeho parťák z národního mužstva Pavel Šulc, který se svalem marodil takřka měsíc. I on se na baráž dal dohromady a v pondělí se oba hlásili na srazu novému trenérovi Miroslavu Koubkovi.

Na rozdíl od Šulce ho Schick na klubové úrovni nezažil, jen jako asistenta u reprezentace v letech 2016 a 2018. „Samozřejmě jsme spolu už mluvili. O čem? Co by si představoval, jaké jsou jeho plány, vize. Bylo to vlastně podobné jako s předchozími trenéry,“ podotkl Schick.

Když přišla řeč na volbu nového kapitána, nástupce Tomáše Součka, Schick mu svůj pohled řekl.

„To zůstane mezi námi. Ale ode mě ví, že kapitánem být nechci, to už jsem říkal několikrát. Pro tu roli jsou vhodnější kluci,“ zdůraznil Schick.

„Nepotřebuju mít pásku, abych se choval jako lídr. To nemá vliv na to, co mužstvu nabídnu na hřišti i mimo něj. Je na trenérovi, jak se rozhodne.“

