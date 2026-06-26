Další už nepřiskočí, pokud tedy elegána z Leverkusenu v budoucnu někdo nepřemluví, aby se vrátil. Ale nevypadá to.
Ve třiceti letech, den po vypadnutí z mistrovství světa, vzkázal: „Odcházím hrdý na to, co jsem v reprezentačním dresu dokázal. Zároveň ale s pocitem, že český fotbal má na mnohem, mnohem víc, než v posledních letech ukazuje.“
Slovo mnohem v instagramovém postu nejen dvakrát zopakoval, ale ještě zvýraznil verzálkami.
Což jen dokládá, jak moc ho nelepšící se stav věcí postupně znechutil.
Odmala se o něm říkalo, že je výjimečný, vyvolený. A také, že do českého prostředí, sešněrovaného pravidly a příkazy, se jeho styl nehodí.