Proti San Marinu debutovalo pět hráčů. Köstl je chválil, v jejich hře ale viděl chyby

Jiří Seidl
  11:35
Mdlý výkon národního týmu v přípravném utkání proti San Marinu (1:0) mnoho pozitivního nepřinesl. Fanoušci v Karviné alespoň mohli vidět v akci nové tváře. Šanci odbýt si svou premiéru v seniorské reprezentaci dostalo rovnou pět hráčů. Jak hodnotil vystoupení Jedličky, Hellebranda, Ladry, Sejka a Daňka dočasný trenér Jaroslav Köstl?
Patrik Hellebrand v akci s Albertem Riccardim

Patrik Hellebrand v akci s Albertem Riccardim | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem
Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem
Tomáš Souček se raduje z gólu v přípravném zápase se San Marinem.
Václav Sejk lituje zahozené šance.
23 fotografií

„Zahrát si za národní tým pro mě moc znamená. Chtěl bych poděkovat za tu šanci, hodně si toho vážím,“ neskrýval vděk Hellebrand, který působí ve vedoucím celku polské ligy Górniku Zabrze a do Karviné se na něj kromě rodiny přijelo podívat i pět polských novinářů.

„Za ty kluky, nováčky, jsem rád, že do své reprezentační kariéry vstoupili vítězně, byť to bylo se San Marinem. Ale je to tak,“ řekl dočasný trenér národního týmu Jaroslav Köstl.

Nasazení tolika nových hráčů zdůvodnil i zdravotním stavem reprezentantů. „Někteří vypadli už před nynějším srazem, další měli problémy i před San Marinem, takže jsme museli postavit trochu jinou sestavu, než jsme původně zamýšleli,“ přiznal.

Köstl: Musíme být lepší, pokud se chceme rovnat s Evropou. Nálada není dobrá

Například Patrik Schick se po viróze zapojil do přípravy až den před utkáním a Tomáš Chorý má šrám na patě. „Dělá mu to problémy v kopačce, ale věřím, že každým dnem to bude lepší,“ doufá Köstl.

Jak hodnotil výkon nováčků?

„Martin Jedlička má nulu, možná mu trochu zatrnulo při střele do boční sítě ke konci, ale asi by balon měl,“ začal Köstl brankářem. „Od Patrika Hellebranda jsem čekal, že bude hrát víc míčů nahoru, že si je bude víc brát. Byl na něm trochu znát ostych, nicméně ukázal, že je skvělý fotbalista, má výbornou techniku, první dotek, takže je to velice zajímavý hráč. V poločase jsem mu vyčítal, že má hrát víc nahoru a nechodit si tak hluboko pro míče.“

Tomáš Ladra měl podle trenéra na hřišti zajímavé momenty v ofenzivní fázi. „Je to už zkušenější hráč, určité věci mu netrvají tak dlouho. Je chápavý,“ konstatoval. „Venda Sejk úplně nechytil začátek, byť do dvacáté minuty mohl dát tři góly, dvakrát hlavičkoval a ještě měl jednu pološanci. Pokud by dal gól, určitě by nám to pomohlo. Občas byl někde pozdě. Museli jsme ho trošku probrat a pak už to bylo lepší.“

Václav Sejk lituje zahozené šance.

Zkušený reprezentant Michal Sadílek gratuloval všem nováčkům, které měl po ruce. „Kluci pro tenhle moment celou kariéru tvrdě dřeli, takže to je pro ně zasloužená odměna,“ podotkl.

I kapitán Tomáš Souček hru nových fotbalistů v národním mužstvu ocenil. „Formu předvádějí ve svých týmech, a tak jsou tady,“ uvedl Souček. „Měli jsme s nimi tři tréninky a musím je pochválit, jak za jejich charakter, tak i za to, co přinášejí na hřiště. Jsem rád, že mají první starty v reprezentaci a věřím, že plno dalších přidají.“

Jak náročné bylo pro nové hráče zapadnout do národního týmu?

„Vždycky je to trošku těžké,“ připustil Patrik Hellebrand. „Ale chtěl bych poděkovat trenérům, celému realizáku, všem lidem kolem týmu a hráčům, jak mě přijali. Hodně mi to ulehčili, čehož si moc vážím.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Finsko vs. MaltaFotbal - Skupina G - 14. 11. 2025:Finsko vs. Malta //www.idnes.cz/sport
14. 11. 18:00
  • 1.33
  • 4.99
  • 10.60
Česko vs. SrbskoFotbal - - 14. 11. 2025:Česko vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
14. 11. 18:00
  • 2.56
  • 3.43
  • 2.61
Polsko vs. NizozemskoFotbal - Skupina G - 14. 11. 2025:Polsko vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
14. 11. 20:45
  • 4.59
  • 4.05
  • 1.73
Chorvatsko vs. Faerské ostrovyFotbal - Skupina L - 14. 11. 2025:Chorvatsko vs. Faerské ostrovy //www.idnes.cz/sport
14. 11. 20:45
  • 1.12
  • 9.62
  • 24.70
Gibraltar vs. Černá HoraFotbal - Skupina L - 14. 11. 2025:Gibraltar vs. Černá Hora //www.idnes.cz/sport
14. 11. 20:45
  • 11.90
  • 5.90
  • 1.26
Lucembursko vs. NěmeckoFotbal - Skupina A - 14. 11. 2025:Lucembursko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
14. 11. 20:45
  • 27.10
  • 11.60
  • 1.09
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Měli dostatek příležitostí, aby mohli klidně i zvítězit. Nakonec plzeňští fotbalisté berou ze čtvrtého vystoupení v Evropské lize bod za remízu 0:0 s tureckým Fenerbahce. Soupeře přestříleli,...

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

Proti San Marinu debutovalo pět hráčů. Köstl je chválil, v jejich hře ale viděl chyby

Patrik Hellebrand v akci s Albertem Riccardim

Mdlý výkon národního týmu v přípravném utkání proti San Marinu (1:0) mnoho pozitivního nepřinesl. Fanoušci v Karviné alespoň mohli vidět v akci nové tváře. Šanci odbýt si svou premiéru v seniorské...

14. listopadu 2025  11:35

Příjmy i náklady více než miliarda korun. Fotbalová Sparta je znovu v plusu

Daniel Křetínský během zápasu Sparty s Brestem v Lize mistrů.

Podruhé za sebou je hospodaření fotbalové Sparty v černých číslech, byť tentokrát jen nepatrně. Za minulou sezonu klub vykázal zisk 2,5 milionů korun, přestože se účastnil Ligy mistrů. Ekonomickou...

14. listopadu 2025  11:12

Budu hodný kluk, řekl Ronaldo. Pak dostal červenou za loket a provokoval Iry

Cristiano Ronaldo se na červenou kartu, kterou viděl v zápase s Irskem, příliš...

Před zápasem se zkušená portugalská megastar usadila v tiskovém středisku v Dublinu a vyslala vzkaz irským fanouškům: „Tentokrát se pokusím být hodný kluk.“ Cristiano Ronaldo ale čtvrteční večer na...

14. listopadu 2025  10:27

Dobrý start, pak útlum. A Prostějov znovu čeká jen boj o udržení ve druhé lize

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Konečně klidná sezona? Sotva. Fotbalisty Prostějova čeká na jaře opět boj o záchranu druhé ligy, jak to bývá v posledních letech pravidlem. Byť měli Hanáci začátek sezony slušný, po něm přišel útlum....

14. listopadu 2025  10:10

Další trapas. Výhra jen o gól. Češi přitom čelili reprezentaci s tristní bilancí

Tomáš Souček se raduje z gólu v přípravném zápase se San Marinem.

V týdnu vyšlo najevo, jak hluboký význam pro něj ta oslava má. Dvakrát se otočí kolem dokola, rozpřáhne ruce a s přivřenýma očima si uvědomí, že navzdory problémům se spánkem a depresemi, které musel...

14. listopadu 2025  8:28

Francie si zajistila účast na MS, k postupu má blízko Norsko. Ronaldo viděl červenou

Kylian Mbappé slaví se spoluhráči z francouzského týmu trefu do ukrajinské sítě.

Francouzští fotbalisté po vítězství 4:0 nad Ukrajinou v předposledním kole kvalifikace postoupili na mistrovství světa. Obhájci stříbrných medailí se na vrcholném turnaji představí poosmé za sebou a...

13. listopadu 2025  20:56,  aktualizováno  23:41

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

Fotbalisté Alžírska se radují z postupu na mistrovství světa. Zajistil si ho v...

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. listopadu 2025  22:44

Být v pohodě, dali bychom San Marinu více gólů, řekl Sadílek. Odhalily se nedostatky

Michal Sadílek ve skluzu.

Sám moc dobře věděl, že výkon fotbalových reprezentantů se San Marinem byl zklamáním. „Očekávali jsme vyšší výhru,“ kývl záložník Michal Sadílek po bídném vítězství 1:0 v přípravném utkání s...

13. listopadu 2025  22:30

Köstl: Musíme být lepší, pokud se chceme rovnat s Evropou. Nálada není dobrá

Kouč českých fotbalistů Jaroslav Köstl po utkání se San Marinem.

Chtěli rozdávat radost, aspoň trochu si udobřit fanoušky, pro které plánovali pohledně vyhrát. Jenže proti San Marinu, poslednímu týmu světového žebříčku, se čeští fotbalisté nepředvedli. „Musíme být...

13. listopadu 2025  21:55

ZNÁMKY: Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů se San Marinem?

Základní sestava české reprezentace pro zápas se San Marinem.

Čeští fotbalisté v úvodu listopadového reprezentačního srazu porazili San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. Jak byste ohodnotili jejich výkon? Hlasujte v tradiční anketě...

13. listopadu 2025  20:12

Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů se San Marinem?

Logo portálu iDNES.cz

Ohodnoťte fotbalisty jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší známka. Hráč musí odehrát alespoň dvacet minut, aby mohl být hodnocen.

vydáno 13. listopadu 2025

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

13. listopadu 2025  19:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.