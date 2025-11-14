Proti San Marinu debutovalo pět hráčů. Köstl je chválil, v jejich hře ale viděl chyby

„Zahrát si za národní tým pro mě moc znamená. Chtěl bych poděkovat za tu šanci, hodně si toho vážím,“ neskrýval vděk Hellebrand, který působí ve vedoucím celku polské ligy Górniku Zabrze a do Karviné se na něj kromě rodiny přijelo podívat i pět polských novinářů.
„Za ty kluky, nováčky, jsem rád, že do své reprezentační kariéry vstoupili vítězně, byť to bylo se San Marinem. Ale je to tak,“ řekl dočasný trenér národního týmu Jaroslav Köstl.
Nasazení tolika nových hráčů zdůvodnil i zdravotním stavem reprezentantů. „Někteří vypadli už před nynějším srazem, další měli problémy i před San Marinem, takže jsme museli postavit trochu jinou sestavu, než jsme původně zamýšleli,“ přiznal.
Köstl: Musíme být lepší, pokud se chceme rovnat s Evropou. Nálada není dobrá
Například Patrik Schick se po viróze zapojil do přípravy až den před utkáním a Tomáš Chorý má šrám na patě. „Dělá mu to problémy v kopačce, ale věřím, že každým dnem to bude lepší,“ doufá Köstl.
Jak hodnotil výkon nováčků?
„Martin Jedlička má nulu, možná mu trochu zatrnulo při střele do boční sítě ke konci, ale asi by balon měl,“ začal Köstl brankářem. „Od Patrika Hellebranda jsem čekal, že bude hrát víc míčů nahoru, že si je bude víc brát. Byl na něm trochu znát ostych, nicméně ukázal, že je skvělý fotbalista, má výbornou techniku, první dotek, takže je to velice zajímavý hráč. V poločase jsem mu vyčítal, že má hrát víc nahoru a nechodit si tak hluboko pro míče.“
Tomáš Ladra měl podle trenéra na hřišti zajímavé momenty v ofenzivní fázi. „Je to už zkušenější hráč, určité věci mu netrvají tak dlouho. Je chápavý,“ konstatoval. „Venda Sejk úplně nechytil začátek, byť do dvacáté minuty mohl dát tři góly, dvakrát hlavičkoval a ještě měl jednu pološanci. Pokud by dal gól, určitě by nám to pomohlo. Občas byl někde pozdě. Museli jsme ho trošku probrat a pak už to bylo lepší.“
Zkušený reprezentant Michal Sadílek gratuloval všem nováčkům, které měl po ruce. „Kluci pro tenhle moment celou kariéru tvrdě dřeli, takže to je pro ně zasloužená odměna,“ podotkl.
I kapitán Tomáš Souček hru nových fotbalistů v národním mužstvu ocenil. „Formu předvádějí ve svých týmech, a tak jsou tady,“ uvedl Souček. „Měli jsme s nimi tři tréninky a musím je pochválit, jak za jejich charakter, tak i za to, co přinášejí na hřiště. Jsem rád, že mají první starty v reprezentaci a věřím, že plno dalších přidají.“
Jak náročné bylo pro nové hráče zapadnout do národního týmu?
„Vždycky je to trošku těžké,“ připustil Patrik Hellebrand. „Ale chtěl bych poděkovat trenérům, celému realizáku, všem lidem kolem týmu a hráčům, jak mě přijali. Hodně mi to ulehčili, čehož si moc vážím.“