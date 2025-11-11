Plné tribuny, technický fotbal. Hellebrand v Polsku září, teď se dočkal první pozvánky

Šestadvacetiletý středopolař slavného Górniku Zabrze je od minulého týdne v nominaci národního mužstva na blížící se přípravu proti San Marinu a závěrečný zápas kvalifikace o postup na mistrovství světa proti Gibraltaru.
„Když mi trenér volal a ptal se mě, jestli jsem fit a jestli budu hrát, že se přijede podívat, tak to bylo poprvé, kdy jsem cítil, že se do národního mužstva můžu dostat,“ vzpomínal Hellebrand.
Odehrál devadesát minut, po čtvrthodině levačkou skóroval a vyrovnal na 1:1. V závěru si hosté dali vlastní gól. Górnik tak po vítězství 2:1 přeskočil svého soupeře v tabulce a první příčku drží o dva body i po následujících dvou kolech, byť Jagiellonia odehrála o zápas méně.
„Myslím si, že se mi ten zápas povedl. A když jsem věděl, že tady trenér byl, tak už jsem věřil, že bych se do reprezentace mohl podívat,“ poznamenal Hellebrand.
Minulý týden v pátek to bylo oficiální, když Köstl nominaci zveřejnil. V pondělí se už Hellebrand hlásil na srazu v Praze. „Reprezentace je sen každého kluka. Já bych chtěl poděkovat, že tady můžu být. Moc si toho vážím.“
Hellebrand je někdejší velký talent českého fotbalu. Nejstarší ze čtyřech bratrů, z nichž už tři nakoukli do první ligy. Naposled osmnáctiletý Tomáš o víkendu v dresu Zlína proti Bohemians. Ne nejvyšší úrovni hrál léta i otec Aleš Hellebrand, ve Zlíně si ligu zkusil i třiadvacetiletý Jan, který naposled působil v druholigové Zbrojovce Brno.
I Patrik začal hrát ligu ve Zlíně v osmnácti, ale krátce poté přestoupil k regionálnímu rivalovi do Slovácka. Stabilně nastupoval až po dvou letech na podzim 2019, zajímala se o něj Sparta, ale nakonec přestoupil do Slavie.
Během covidového jara 2020 naskočil do sedmi ligových zápasů a po sezoně zamířil zpátky na hostování do Slovácka. Od ledna 2021 hostoval v Opavě, po sestupu zamířil v létě 2021 na další hostování do Českých Budějovic. Po roce po vypršení smlouvy se stal jejich hráčem. A loni v létě jako volný hráč odešel do Zabrze.
„Drží si vysoký standard, patří k nejlíp hodnoceným hráčům v polské lize. Zaujal i nás, v klubu má silnou pozici. Dřív mu chyběla čísla, i na tom zapracoval,“ poznamenal trenér Köstl.
Hellebrand je tvořivým typem hráče, v záloze hrává spíš na nižší pozici. „Typově je podobný Michalu Beranovi,“ podotkl Köstl. Jeho další konkurenti v reprezentaci Michal Sadílek a Lukáš Červ jsou větší bojovníci, dříči, Hellebrand je zase techničtějším hráčem.
Z jeho šikovnosti teď těží Górnik, jeden z historicky nejúspěšnějších polských klubů. Má čtrnáct titulů jako velký rival Ruch Chorzów a o jeden míň než Legia Varšava. Jenže ten poslední získal v roce 1989, kdy ještě v Česku i Polsku vládl totalitní režim.
Loni byl s Hellebrandem devátý, letos to vypadá na lepší sezonu. V čele tabulky je tým navzdory tomu, že doma prohrál s podprůměrnými Motorem Lublin a Niececzou. Další dvě prohry utrpěl s mistrovskou Poznaní a naposled o víkendu s Lubinem. To Hellebrand kvůli trestu za žluté karty nehrál. „Aspoň jsem na reprezentaci přijel odpočatý.“
Byla by to velká sláva, kdyby Górnik úsilí dotáhl ke zlatu. „Asi nikdo nečekal, že skoro v polovině sezony budeme první. Trenér Gašparík nám pořád vtlouká do hlav, ať se na tabulku nedíváme. Ale všichni v klubu by si titul samozřejmě přáli, Górnik dlouho nic nevyhrál.“
V týmu má další dva krajany, momentálně zraněného Michala Sáčka a Lukáše Ambrose, člena reprezentační jedenadvacítky.
„Česká liga je fakt těžká, fyzicky, běžecky, soubojově. Jak je v Polsku hodně Španělů a dalších zahraničních hráčů, kteří jsou víc fotbalisti než bojovníci, jestli to takhle můžu říct, tak je soutěž fotbalovější, to mi víc sedí,“ podotkl Hellebrand.
A další rozdíly? „Obrovské jsou ve stadionech a návštěvnosti. V Budějovicích na nás chodilo patnáct stovek, někdy dva tisíce. Když jsem hrál první zápas v Polsku, v Poznani bylo třicet tisíc. Tam je to sport číslo jedna, všichni prostě chodí na fotbal, všude je plno.“
Na domácí zápasy v Zabrze chodí průměrně víc než dvacet tisíc diváků, stadion má kapacitu osmadvacet tisíc. Když se tým udrží v boji o titul, lze čekat, že na jaře bude mít pořád vyprodáno.