Hellebranda outsider překvapil: Chtěli jsme hnát dopředu, někdy se to nedařilo

Autor:
  13:48
Válí v polském Górniku Zabrze, který je po 15 kolech v čele polské ekstraklasy. I díky tomu si záložník Patrik Hellebrand vysloužil pozvánku do fotbalové reprezentace. Premiéru měl ve čtvrtek v Karviné, kde národní tým porazil San Marino 1:0.

Český reprezentant Patrik Hellebrand | foto: Ožana JaroslavČTK

„To, že jsem si mohl zahrát za reprezentaci, pro mě znamená moc. Chtěl bych poděkovat za šanci, hodně si toho vážím,“ řekl po utkání rodák z Opavy, za nímž dorazila široká rodina i spousta známých. „Měl jsem tu úplně celou rodinu, snad dvacet lidí.“

Nebyl jste ale zklamaný, že národní tým hrál poprvé v Karviné a nebylo vyprodáno?
Ne, hlavně chci poděkovat každému fanouškovi (bylo jich 3 721 z kapacity 4 833 diváků), který přišel, protože to je pro nás povzbuzení.

Jak jste viděl samotné utkání?
Věděli jsme, že budeme mít převahu, a tak jsme chtěli po zisku míče hrát hodně dopředu, co nejrychleji. A to se nám v některých částech zápasu moc nedařilo, a proto zápas skončil jenom 1:0.

Proti San Marinu debutovalo pět hráčů. Köstl je chválil, v jejich hře ale viděl chyby

Říkali jste si o přestávce, že se musíte více tlačit do šestnáctky, do zakončení, protože střel jste moc neměli?
Přesně tak. Trenér nám ukazoval situace, že když jsme hráli rychle dopředu, do otevřené obrany, tak jsme udělali někdy chybu. Třeba jsme počkali, až se stáhnou. Říkali jsme si, že bychom měli co nejrychleji pronikat do soupeřova vápna nebo dávat balony do kapsy.

Nepřekvapili vás Sanmariňané, jak dlouho vydrželi běhat a napadat vás?
Musím říct, že mě hodně překvapili. Klobouk dolů před nimi, protože jsem si myslel, že když budeme držet míč a obehrávat je, tak kolem šedesáté minuty by mohli odpadnout.

Nezatrnulo vám ke konci, když Alberto Riccardi střílel do boční sítě?
Za toho našeho těsného vedení se mohlo stát cokoliv, mohla jim vyjít jedna akce. Ale, jak říkám, druhý gól by nás hodně uklidnil a soupeře položil.

Souhlasíte, že zápasy proti outsiderům jako San Marino jsou o tom, že když prohrávají jen o gól, tak pořád cítí svou šanci?
Ano, chybělo nám dát druhý gól, protože soupeř za stavu 1:0 pořád držel naději. Bohužel přidat nějaký další gól se nám nepovedlo.

Co vám utkání ukázalo směrem ke kvalifikaci mistrovství světa s Gibraltarem, což je další mužstvo, které byste měli s přehledem porážet?
Obecně musíme hrát rychleji, než tomu bylo se San Marinem. Bude to těžký zápas. Musíme si ukázat video a říci si, jak na ně.

Patrik Hellebrand v akci s Albertem Riccardim

Trenér Jaroslav Köstl říkal, že jste skvělý fotbalista, ale čekal, že budete hrát více míčů nahoru. Jak jste vy sám s výkonem spokojený?
Určitě to vždycky může být lepší. Chtěl jsem se dostat i k nějakým střelám, což se mi nepodařilo, ale udělal jsem pro to všechno. Věřím, že bude lépe.

Bylo pro vás pro nováčka náročné zapadnout do národního týmu?
Vždycky je to trošku těžké, ale chtěl bych poděkovat trenérům, celému realizáku, všem lidem kolem týmu a hráčům, jak mě přijali. Hodně mi to ulehčili, čehož si moc vážím.

Výsledky

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Měli dostatek příležitostí, aby mohli klidně i zvítězit. Nakonec plzeňští fotbalisté berou ze čtvrtého vystoupení v Evropské lize bod za remízu 0:0 s tureckým Fenerbahce. Soupeře přestříleli,...

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

Mbappé nastřílel 400 gólů mezi dospělými, stihl to dřív než Messi a Ronaldo

Kylian Mbappé kličkuje mezi ukrajinskými hráči.

Kylian Mbappé dosáhl velkého milníku, když se ve čtvrtek dvakrát trefil v kvalifikačním utkání s Ukrajinou. Francouzští fotbalisté si výhrou 4:0 zajistili postup na mistrovství světa v USA, Kanadě a...

14. listopadu 2025  14:20

Zabít Rubialese? Kontroverzní fotbalový funkcionář inkasoval vaječnou spršku

Luis Rubiales schytal spršku vajíček, když představoval svou knihu.

Na někdejšího předsedu španělského fotbalového svazu Luise Rubialese, který musel odstoupit kvůli skandálu ohledně políbení hráčky při medailovém ceremoniálu na mistrovství světa 2023, házeli při...

14. listopadu 2025  13:39

Proti San Marinu debutovalo pět hráčů. Köstl je chválil, v jejich hře ale viděl chyby

Patrik Hellebrand v akci s Albertem Riccardim

Mdlý výkon národního týmu v přípravném utkání proti San Marinu (1:0) mnoho pozitivního nepřinesl. Fanoušci v Karviné alespoň mohli vidět v akci nové tváře. Šanci odbýt si svou premiéru v seniorské...

14. listopadu 2025  11:35

Příjmy i náklady více než miliarda korun. Fotbalová Sparta je znovu v plusu

Daniel Křetínský během zápasu Sparty s Brestem v Lize mistrů.

Podruhé za sebou je hospodaření fotbalové Sparty v černých číslech, byť tentokrát jen nepatrně. Za minulou sezonu klub vykázal zisk 2,5 milionu korun, přestože se účastnil Ligy mistrů. Ekonomickou...

14. listopadu 2025  11:12

Budu hodný kluk, řekl Ronaldo. Pak dostal červenou za loket a provokoval Iry

Cristiano Ronaldo se na červenou kartu, kterou viděl v zápase s Irskem, příliš...

Před zápasem se zkušená portugalská megastar usadila v tiskovém středisku v Dublinu a vyslala vzkaz irským fanouškům: „Tentokrát se pokusím být hodný kluk.“ Cristiano Ronaldo ale čtvrteční večer na...

14. listopadu 2025  10:27

Dobrý start, pak útlum. A Prostějov znovu čeká jen boj o udržení ve druhé lize

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Konečně klidná sezona? Sotva. Fotbalisty Prostějova čeká na jaře opět boj o záchranu druhé ligy, jak to bývá v posledních letech pravidlem. Byť měli Hanáci začátek sezony slušný, po něm přišel útlum....

14. listopadu 2025  10:10

Další trapas. Výhra jen o gól. Češi přitom čelili reprezentaci s tristní bilancí

Tomáš Souček se raduje z gólu v přípravném zápase se San Marinem.

V týdnu vyšlo najevo, jak hluboký význam pro něj ta oslava má. Dvakrát se otočí kolem dokola, rozpřáhne ruce a s přivřenýma očima si uvědomí, že navzdory problémům se spánkem a depresemi, které musel...

14. listopadu 2025  8:28

Francie si zajistila účast na MS, k postupu má blízko Norsko. Ronaldo viděl červenou

Kylian Mbappé slaví se spoluhráči z francouzského týmu trefu do ukrajinské sítě.

Francouzští fotbalisté po vítězství 4:0 nad Ukrajinou v předposledním kole kvalifikace postoupili na mistrovství světa. Obhájci stříbrných medailí se na vrcholném turnaji představí poosmé za sebou a...

13. listopadu 2025  20:56,  aktualizováno  23:41

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

Fotbalisté Alžírska se radují z postupu na mistrovství světa. Zajistil si ho v...

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. listopadu 2025  22:44







