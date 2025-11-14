„To, že jsem si mohl zahrát za reprezentaci, pro mě znamená moc. Chtěl bych poděkovat za šanci, hodně si toho vážím,“ řekl po utkání rodák z Opavy, za nímž dorazila široká rodina i spousta známých. „Měl jsem tu úplně celou rodinu, snad dvacet lidí.“
Nebyl jste ale zklamaný, že národní tým hrál poprvé v Karviné a nebylo vyprodáno?
Ne, hlavně chci poděkovat každému fanouškovi (bylo jich 3 721 z kapacity 4 833 diváků), který přišel, protože to je pro nás povzbuzení.
Jak jste viděl samotné utkání?
Věděli jsme, že budeme mít převahu, a tak jsme chtěli po zisku míče hrát hodně dopředu, co nejrychleji. A to se nám v některých částech zápasu moc nedařilo, a proto zápas skončil jenom 1:0.
|
Proti San Marinu debutovalo pět hráčů. Köstl je chválil, v jejich hře ale viděl chyby
Říkali jste si o přestávce, že se musíte více tlačit do šestnáctky, do zakončení, protože střel jste moc neměli?
Přesně tak. Trenér nám ukazoval situace, že když jsme hráli rychle dopředu, do otevřené obrany, tak jsme udělali někdy chybu. Třeba jsme počkali, až se stáhnou. Říkali jsme si, že bychom měli co nejrychleji pronikat do soupeřova vápna nebo dávat balony do kapsy.
Nepřekvapili vás Sanmariňané, jak dlouho vydrželi běhat a napadat vás?
Musím říct, že mě hodně překvapili. Klobouk dolů před nimi, protože jsem si myslel, že když budeme držet míč a obehrávat je, tak kolem šedesáté minuty by mohli odpadnout.
Nezatrnulo vám ke konci, když Alberto Riccardi střílel do boční sítě?
Za toho našeho těsného vedení se mohlo stát cokoliv, mohla jim vyjít jedna akce. Ale, jak říkám, druhý gól by nás hodně uklidnil a soupeře položil.
Souhlasíte, že zápasy proti outsiderům jako San Marino jsou o tom, že když prohrávají jen o gól, tak pořád cítí svou šanci?
Ano, chybělo nám dát druhý gól, protože soupeř za stavu 1:0 pořád držel naději. Bohužel přidat nějaký další gól se nám nepovedlo.
Co vám utkání ukázalo směrem ke kvalifikaci mistrovství světa s Gibraltarem, což je další mužstvo, které byste měli s přehledem porážet?
Obecně musíme hrát rychleji, než tomu bylo se San Marinem. Bude to těžký zápas. Musíme si ukázat video a říci si, jak na ně.
Trenér Jaroslav Köstl říkal, že jste skvělý fotbalista, ale čekal, že budete hrát více míčů nahoru. Jak jste vy sám s výkonem spokojený?
Určitě to vždycky může být lepší. Chtěl jsem se dostat i k nějakým střelám, což se mi nepodařilo, ale udělal jsem pro to všechno. Věřím, že bude lépe.
Bylo pro vás pro nováčka náročné zapadnout do národního týmu?
Vždycky je to trošku těžké, ale chtěl bych poděkovat trenérům, celému realizáku, všem lidem kolem týmu a hráčům, jak mě přijali. Hodně mi to ulehčili, čehož si moc vážím.