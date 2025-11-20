Parrott, Ferguson či Höjlund. Kým se čeští soupeři v baráži mohou pochlubit?

Troy Parrott (23 let, útočník, Alkmaar)
Irský hrdina posledních týdnů.
Nikdo jiný se totiž v listopadovém termínu za irský nároďák netrefil. On pětkrát a dovedl ostrovní tým až do baráže.
Je mu teprve třiadvacet a kope v nizozemském Alkmaaru, kde od léta působí i český záložník Matěj Šín. V aktuální sezoně se rodák z Dublinu prosadil už osmnáctkrát, z toho dvakrát proti Portugalsku (2:0) a třikrát v postupovém zápase v Maďarsku (3:2). Šestkrát se pak radoval v sedmi zápasech nizozemské ligy a dokonce sedmkrát v sedmi utkáních Konferenční ligy včetně předkol.
Svou zemi reprezentuje od listopadu 2019 a ve 33 zápasech vstřelil deset gólů.
„Týmový hráč. Pro spoluhráče by se rozkrájel a v zakončení je chladnokrevný a precizní. Pravačkou, levačkou i hlavou,“ říká o něm český útočník Matěj Šín, parťák z Alkmaaru.