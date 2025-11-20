Parrott, Ferguson či Höjlund. Kým se čeští soupeři v baráži mohou pochlubit?

Ve svých kádrech nemají vyloženě hvězdy. Irové či Dánové, kteří se budou snažit zastavit české fotbalisty v baráži o postup na světový šampionát, spoléhají především na týmovou sílu stejně jako Češi. Přesto několik individualit stojí za zmínku. Třeba irský útočník Troy Parrott, který baráž doslova vystřílel, či dánský forvard Rasmus Höjlund, za něhož dal Manchester United dvě miliardy. A znáte Eljifa Elmase ze Severní Makedonie, která bude s Dánskem soupeřit o finále?
Troy Parrott (23 let, útočník, Alkmaar)

Troy Parrott slaví vedení Irska nad Portugalskem.

Irský hrdina posledních týdnů.

Nikdo jiný se totiž v listopadovém termínu za irský nároďák netrefil. On pětkrát a dovedl ostrovní tým až do baráže.

Je mu teprve třiadvacet a kope v nizozemském Alkmaaru, kde od léta působí i český záložník Matěj Šín. V aktuální sezoně se rodák z Dublinu prosadil už osmnáctkrát, z toho dvakrát proti Portugalsku (2:0) a třikrát v postupovém zápase v Maďarsku (3:2). Šestkrát se pak radoval v sedmi zápasech nizozemské ligy a dokonce sedmkrát v sedmi utkáních Konferenční ligy včetně předkol.

Svou zemi reprezentuje od listopadu 2019 a ve 33 zápasech vstřelil deset gólů.

„Týmový hráč. Pro spoluhráče by se rozkrájel a v zakončení je chladnokrevný a precizní. Pravačkou, levačkou i hlavou,“ říká o něm český útočník Matěj Šín, parťák z Alkmaaru.



