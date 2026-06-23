Infantino ničí fotbal, křičel paraguayský komentátor. A přišel o akreditaci

Naštvaný Vera v bezprostřední reakci přímo ve vysílání mimo jiné označil rozhodčí a šéfa FIFA Gianniho Infantina za „zloděje“ a nařknul je z toho, že „ničí fotbal“.
Později se veřejně na sociálních sítích omluvil, ale v pondělí uvedl, že i tak mu FIFA akreditaci odebrala a on na šampionátu skončil. Zápasy komentoval pro ABC Cardinal a ABC TV.
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FIFA na dotaz agentury Reuters odmítla kauzu komentovat. Zdroj obeznámený s případem uvedl, že federace považovala Verův slovník za nepřijatelný a jeho činy neslučitelné s profesními standardy očekávanými od vysílatelů.
Almirón byl prvním hráčem vyloučeným podle nového pravidla, jež zakazuje hráčům zakrývat si při hovoru na trávníku ústa. Paraguay i o deseti vyhrála 1:0 a vyřadila Turky ze šampionátu. Bez Almiróna, jenž dostal za vyloučení jednozápasový distanc, se Jihoameričané utkají v pátek na závěr skupiny D s Austrálií.