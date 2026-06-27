Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Nejrychlejší hattrick šampionátů o minutu odolal. Dembélé ten svůj unikátně završil

Autor:
  0:29
Francouzský útočník Ousmane Dembélé oslavuje gól vstřelený v 7. minutě zápasu...

Francouzský útočník Ousmane Dembélé oslavuje gól vstřelený v 7. minutě zápasu proti Norsku. | foto: Reuters

Francouzský útočník Ousmane Dembélé (vpravo) oslavuje s Kylianem Mbappém...
Ousmane Dembélé (Francie) slaví hattrick proti Norsku na mistrovství světa.
Ousmane Dembélé oslavuje s Kylianem Mbappém svůj třetí gól v zápase proti...
Ousmane Dembélé slaví se spoluhráči úvodní gól Francie proti Norsku na...
14 fotografií
Jeden, dva, tři, čtyři... deset a jedenáctý zakončuje. Francouzský útočník Ousmane Dembélé dal na fotbalovém mistrovství světa unikátní gól, kterým proti Norsku (4:1) završil hattrick. Druhý nejrychlejší v historii šampionátů.

Nejdřív překvapivá polovysoká rána pravačkou mezi dvěma protihráči. Pak dvakrát obstřel levačkou ke vzdálenější tyči. Tři góly za pětadvacet minut.

Jen rakouský střelec Erich Probst byl v historii mistrovství světa o minutu rychlejší, v roce 1954 to odneslo tehdejší Československo.

O svém mimořádném počinu se však Dembélé v televizním rozhovoru ani nezmiňoval. „Bylo to důležitý zápas, protože jsme chtěli vyhrát skupinu, což se povedlo,“ řekl devětadvacetiletý hráč Paris St. Germain. „Ale zatím to nic neznamená. Přijdou těžší zápasy.“

Norsko - Francie 1:4, hattrick do půle pro Dembélého, soupeř nedal penaltu

Především třetí Dembélého trefa byla parádní. Míč putoval od jednoho spoluhráče ke druhému, až se ho dotkli všichni francouzští hráči. Jako poslední před Dembélém to byl asistující Tchouaméni. Celá akce trvala padesát vteřin, jak spočítal francouzský deník L’Equipe.

„Máme kvalitní hráče. V útoku si rozumíme a tím je to jednodušší. Je to zatím dobré, ale musíme v tom pokračovat,“ poznamenal Dembélé, držitel Zlatého míče za rok 2025 pro nejlepšího fotbalistu planety.

Stal se třetím Francouzem, který na mistrovství světa dal tři góly v jednom utkání. Prvním byl legendární Just Fontain, který hattrick v roce 1958 zaznamenal dokonce dvakrát.

Na předchozím šampionátu v Kataru v roce 2022 dal tři góly ve finále Kylian Mbappé, jenž Dembélému v pátek na první a druhou branku přihrál.

„Dembélé umlčel kritiky, že v národním týmu dává málo gólů,“ píše L’Equipe.

Francouzský útočník Ousmane Dembélé (vpravo) oslavuje s Kylianem Mbappém (uprostřed) a dalšími spoluhráči svůj třetí gól v zápase proti Norsku.
Ousmane Dembélé (Francie) slaví hattrick proti Norsku na mistrovství světa.
Ousmane Dembélé oslavuje s Kylianem Mbappém svůj třetí gól v zápase proti Norsku.
Ousmane Dembélé slaví se spoluhráči úvodní gól Francie proti Norsku na mistrovství světa.
14 fotografií

Od svého reprezentačního debutu v roce 2016 dal dosud pouhých osm branek, teď jich má jedenáct. Na současném turnaji to je jeho čtvrtá trefa, skóroval i před pěti dny proti Iráku.

Je to jeho čtvrtý hattrick v kariéře: v roce 2016 za Rennes proti Nantes (4:1) a dva loni za Paris St. Germain, proti Stuttgartu (4:1) a Brestu (5:2).

„Odehráli jsme velmi dobrý zápas ve všech směrech,“ poznamenal Desiré Doué, autor čtvrté branky. „Že jsme teď přehnaně sebevědomí? Známe své kvality a víme, že můžeme porazit kohokoli. Máme skvělé hráče, na hřišti si rozumíme. Dnes dal Ousmane hattrick, ale mohl to být i Kylian Mbappé nebo Michael Olise.“

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina H

Skupina G

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina F

Skupina D

Skupina I

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Na turnaji už padl gólový rekord, slavilo se 177krát

Sledujeme online
Turecký brankář Ugurcan Cakir chytá pokus Christiana Pulisice z USA

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Nejrychlejší hattrick šampionátů o minutu odolal. Dembélé ten svůj unikátně završil

Francouzský útočník Ousmane Dembélé oslavuje gól vstřelený v 7. minutě zápasu...

Jeden, dva, tři, čtyři... deset a jedenáctý zakončuje. Francouzský útočník Ousmane Dembélé dal na fotbalovém mistrovství světa unikátní gól, kterým proti Norsku (4:1) završil hattrick. Druhý...

27. června 2026

Tabulka třetích týmů na MS ve fotbale 2026: Kdo má nejblíže k postupu

Uzbecký gólman Utkir Jusupov zastavuje kolumbijskou akci.

Letošní mistrovství světa má poměrně štědrý postupový klíč. Po skončení soubojů v základních skupinách projdou do 1. kola play off všechny týmy na prvních a druhých místech a také osm nejlepších...

26. června 2026  23:43

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa finišuje boj o play off. Několik postupujících už je jistých, další brzy poznáme. Do vyřazovacích bojů projdou vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také...

26. června 2026  23:29

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

26. června 2026  23:12,  aktualizováno  23:20

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové na fotbalovém mistrovství světa hrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Erlinga Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

26. června 2026  23:16

Senegal - Irák 5:0, krásné góly proti oslabenému soupeři, činili se náhradníci

Senegalský záložník Ismaíla Sarr oslavuje se spoluhráči gól na 2:0 v utkání...

Senegalští fotbalisté na závěr skupinové fáze zabrali, smetli Irák 5:0 a míří k postupu do vyřazovací fáze jako jeden z osmi týmů na třetích příčkách ve skupinách. V souboji dvou mužstev, které po...

26. června 2026  20:31,  aktualizováno  23:08

Norsko - Francie 1:4, hattrick do půle pro Dembélého, soupeř nedal penaltu

Ousmane Dembélé (Francie) slaví hattrick proti Norsku na mistrovství světa.

Francouzští fotbalisté na mistrovství světa vyhráli i třetí zápas. V souboji o první příčku ve skupině I porazili Norsko 4:1, když tři góly v první půli dal Dembélé, čtvrtý přidal v nastavení druhého...

26. června 2026  20:24,  aktualizováno  23:03

Není to téma, řekl šéf fotbalu o pozici trenéra. Koubek u národního týmu zůstává

Nominace českých fotbalistů. Uprostřed trenér Miroslav Koubek, vlevo předseda...

Nic se nemění, jedeme dál. Miroslav Koubek i po propadáku na mistrovství světa u fotbalové reprezentace zůstává. „Pozice pana trenéra je jasná. Máme spolu dohodu na tom, že ten cyklus bude dva a půl...

26. června 2026  21:23

Kapverdský fotbalista o MS: Jsme snílci, ani nemáme profi ligu. Vozinha? Top guy!

Premium
Eynel Soares v dresu slovenského Trenčína. Na jaře 2026 stihl pět gólů a tři...

Trpaslík, který udivuje. Ačkoliv jsou Kapverdy druhým nejmenším státem na letošním mistrovství světa, jejich fotbalová reprezentace se stará o velká překvapení. Bezbranková remíza se Španělskem,...

26. června 2026

Schick v reprezentaci: 1+1 při debutu, nejlepší střelec Eura a hořký konec

Pořádně zpocený útočník Patrik Schick v zápase s Guatemalou.

Před měsícem a deseti lety se v seniorské fotbalové reprezentaci ukázal poprvé. Po dekádě končí. Za šestapadesát odehraných zápasů nasázel Patrik Schick, nejlepší český útočník současnosti,...

26. června 2026  18:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi opouští Spartu. City chystá rekordní nákup

Sledujeme online
Ermal Krasniqi (vpravo) v dresu Legie proti Spartě.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

26. června 2026  14:56,  aktualizováno  17:35

Rozkol v kabině. Uruguayští hráči se bouří proti trenérovi, těsně před klíčovou bitvou

Marcelo Bielsa promlouvá ke svým svěřencům během zápasu se Saudskou Arábií.

V noci je čeká klíčové utkání, v němž si mohou prodloužit účinkování na letošním světovém šampionátu. Uruguayští fotbalisté ale do závěrečného skupinového klání se Španělskem rozhodně nevstupují v...

26. června 2026  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.