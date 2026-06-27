Nejrychlejší hattrick šampionátů o minutu odolal. Dembélé ten svůj unikátně završil

Nejdřív překvapivá polovysoká rána pravačkou mezi dvěma protihráči. Pak dvakrát obstřel levačkou ke vzdálenější tyči. Tři góly za pětadvacet minut.
Jen rakouský střelec Erich Probst byl v historii mistrovství světa o minutu rychlejší, v roce 1954 to odneslo tehdejší Československo.
O svém mimořádném počinu se však Dembélé v televizním rozhovoru ani nezmiňoval. „Bylo to důležitý zápas, protože jsme chtěli vyhrát skupinu, což se povedlo,“ řekl devětadvacetiletý hráč Paris St. Germain. „Ale zatím to nic neznamená. Přijdou těžší zápasy.“
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Norsko - Francie 1:4, hattrick do půle pro Dembélého, soupeř nedal penaltu
Především třetí Dembélého trefa byla parádní. Míč putoval od jednoho spoluhráče ke druhému, až se ho dotkli všichni francouzští hráči. Jako poslední před Dembélém to byl asistující Tchouaméni. Celá akce trvala padesát vteřin, jak spočítal francouzský deník L’Equipe.
OUSMANE DEMBÉLÉ 🤯— Nova Sport (@novasport_cz) June 26, 2026
Zatím je to zápas vítěze Zlatého míče a hvězdy PSG. 🔥 I nyní si připsal asistenci Kylian Mbappé.
Sledujte #FIFAWorldCup na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/8xG26qtfyv
„Máme kvalitní hráče. V útoku si rozumíme a tím je to jednodušší. Je to zatím dobré, ale musíme v tom pokračovat,“ poznamenal Dembélé, držitel Zlatého míče za rok 2025 pro nejlepšího fotbalistu planety.
Stal se třetím Francouzem, který na mistrovství světa dal tři góly v jednom utkání. Prvním byl legendární Just Fontain, který hattrick v roce 1958 zaznamenal dokonce dvakrát.
Trasa Kylian Mbappé – Ousmane Dembélé a Francie jde do brzkého a zaslouženého vedení. 🍿— Nova Sport (@novasport_cz) June 26, 2026
Sledujte #FIFAWorldCup na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/PLN64RmzyX
Na předchozím šampionátu v Kataru v roce 2022 dal tři góly ve finále Kylian Mbappé, jenž Dembélému v pátek na první a druhou branku přihrál.
„Dembélé umlčel kritiky, že v národním týmu dává málo gólů,“ píše L’Equipe.
Od svého reprezentačního debutu v roce 2016 dal dosud pouhých osm branek, teď jich má jedenáct. Na současném turnaji to je jeho čtvrtá trefa, skóroval i před pěti dny proti Iráku.
Je to jeho čtvrtý hattrick v kariéře: v roce 2016 za Rennes proti Nantes (4:1) a dva loni za Paris St. Germain, proti Stuttgartu (4:1) a Brestu (5:2).
HATTRICK HERO 🫡— Nova Sport (@novasport_cz) June 26, 2026
Ousmane Dembélé předvádí jeden z nejlepších výkonů #FIFAWorldCup. Stejné zakončení a máme na světě další hattrick. 🇫🇷
Sledujte Mistrovství světa ve fotbale 2026 na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/jV7qb30D8y
„Odehráli jsme velmi dobrý zápas ve všech směrech,“ poznamenal Desiré Doué, autor čtvrté branky. „Že jsme teď přehnaně sebevědomí? Známe své kvality a víme, že můžeme porazit kohokoli. Máme skvělé hráče, na hřišti si rozumíme. Dnes dal Ousmane hattrick, ale mohl to být i Kylian Mbappé nebo Michael Olise.“