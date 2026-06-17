Podával jsem ti balony! houkl Ronaldo na Horvátha. A já jen čuměl, směje se syn

Pro iDNES Premium oba Horváthové líčí historku z Turína, popisují vztah k Ronaldovi a předpovídají, jak se mu povede na mistrovství světa.
Táta Horváth Ronaldo je GOAT
Když mladíček Cristiano Ronaldo v 16 letech ve Sportingu Lisabon nesměle nakukoval do dospělého fotbalu, jeho o dekádu starší spoluhráč Pavel Horváth ho sotva zaregistroval. O to víc byl překvapený, když ho po letech už jako globální hvězdu světového fotbalu potkal na stáži v Juventusu Turín. A slavný Portugalec ho poznal.
„Říkal: Ty vole, já ten obličej odněkud znám. Podával jsem ti balony!“ pobaveně vypráví devatenáctinásobný český reprezentant a nyní kouč třetiligového Mostu. „Bylo fajn, že si vzpomněl, asi jsem byl výrazný, nejen fotbalově,“ směje se mistr se Spartou, Plzní, Galatasarayem i Sportingem, kde vynikající záložník působil v sezoně 2000/01 a zkraje té další.
Jako malý jsem ho hltal v televizi coby svého nejoblíbenějšího hráče – a on se teď se mnou fotí!? Měl jsem úsměv od ucha k uchu.