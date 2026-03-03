1 Bude u toho Írán?
Otázka za milion. Když v sobotu dopadaly první americké a izraelské bomby na Teherán, fotbaloví bossové právě na malebném zámku Hensol na jihovýchodě Walesu schvalovali nová pravidla. „O všem se dozvídáme z médií stejně jako vy,“ říkal novinářům Mattias Grafström, generální sekretář FIFA. „Ale samozřejmě, že uděláme všechno pro to, aby byl šampionát kompletní a hlavně bezpečný pro všechny.“
100 dní
zbývá do úvodního výkopu třiadvacátého mistrovství světa ve fotbale, který na legendárním Aztéckém stadionu obstarají domácí Mexičané s Jihoafričany.
Obří šampionát hostí ještě Spojené státy a Kanada a poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů.
Situace se však rychle mění. Každým dnem nebo možná spíš každou hodinu. „Je jasné, že po takovém útoku se na šampionát nelze dívat s nadějí,“ vzkázal Mehdí Tádž, šéf Íránské fotbalové asociace.
Od roku 1950, kdy se několik reprezentací včetně Francie nebo Skotska nákladné cesty na turnaj do Brazílie vzdalo kvůli tíživé ekonomické situaci po druhé světové válce, fotbal podobný případ nezažil. Možná jen v létě 1992, kdy kvůli válce odstřiženou Jugoslávii nahradili na Euru na poslední chvíli Dánové a senzačně vyhráli zlato.
Írán nyní čeká. A ne poprvé.
Před posledním šampionátem v Kataru některé země volaly po jeho vyloučení kvůli otevřené podpoře Ruska v agresi na Ukrajině. Zvýšená bezpečnostní opatření přitom jeho zápasy provázela už v roce 1998 ve Francii: před třaskavým duelem s USA Íránci předali soupeři bílé růže a pak si s nimi udělali společnou fotku. Ale umíte si představit, že by na sebe v současném napětí narazili znovu? Do skupiny zatím Íránu nalosovali Nový Zéland, Belgii a Egypt.