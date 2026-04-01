S kým a kde?
Los mistrovství světa se uskutečnil už loni 6. prosince v Kennedyho centru ve Washingtonu D.C., kdy ještě nebylo známo šest účastníků. Ti vzešli až z dodatečných kvalifikací 31. března.
Češi věděli, že pokud zrádnou baráž překonají, budou hrát ve skupině A.
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi
V prvním zápase nastoupí 12. června hned po zahajovacím duelu celého turnaje Mexiko - Jihoafrická republika. Bude ve 4 hodiny ráno středoevropského času proti Jižní Koreji na Estadio Akron v Zapopanu, který se nachází v aglomeraci Guadalajary v mexickém státě Jalisco.
K druhému duelu budou cestovat do Atlanty v americkém státě Georgie, kde 18. června od 18.00 bude jejich soupeřem Jihoafrická republika.
A na závěr základní části se střetnou s Mexikem v jejich chrámu Estadio Azteca v hlavním městě Mexico City 24. června od 3.00 středoevropského času.