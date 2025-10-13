Ostuda, ale ne náhodná. Faerský šok potvrdil, že s týmem někdo musí zatřást

Brrr!
Ještě snad nikdy od rozdělení federace nebylo hůř.
Možná jedině v kvalifikaci o Euro 1996, kdy tým senzačně prohrál v Lucembursku. S tak nízko postaveným soupeřem Češi přišli o všechny body už jen v roce 2009, kdy vybouchli proti Ázerbájdžánu. Jenže tehdy zaprvé o nic nešlo a zadruhé nastoupil jen ligový výběr.
V neděli šlo o dost, kromě druhého místa ve skupině a nasazení v březnové baráži třeba i o osud kouče Ivana Haška.
„Jsem smířený s tím, že to mohl být můj poslední zápas,“ připustil na tiskové konferenci. „Já o tom nerozhoduju a určitě by mě mrzelo, kdybych nebyl u baráže, kterou kluci vybojovali. Ale je to možné.“
Nejhorší ze všeho je, že šokující porážka nevznikla náhodně.
Nezpůsobila ji umělá tráva, zima, vítr ani déšť, což jsou podmínky, se kterými se na Faerských ostrovech musí počítat a naráží na ně každý.
Problém je jinde: třeba v tom, že za celý zápas Češi nevymysleli tak fikanou akci jako Faeřané, když šli po hodině do vedení. Záložník Turi precizně narýsoval přihrávku na levé křídlo, tam čerstvý náhradník Andreasen chytře přihrál pod sebe a Sörensen prostřelil Kováře.
A když už to vypadalo, že se Česko může otřepat po kostrbatém vyrovnávacím gólu Karabce, přišla další katastrofa a slepenec hloupých chyb: stoper Krejčí podskočil balon, parťák Vitík situaci mohl vyřešit, ale překážel si s brankářem Kovářem a přihrávající Olsen se zakončujícím Agnarssonem mohli běžet divoce slavit pod kotel.
Umíte si představit, že tenhle trapas Hašek ustojí? Sotva, vypadá to, že jeho éra je u konce. Vždyť Česko ještě nemá jisté ani druhé místo a Faeřané ho teoreticky mohou předskočit.
„Nepovedlo se nám to, propadli jsme, to říkám na rovinu,“ uznal Hašek, když na své poměry nezvykle dlouho zápas hodnotil. Odpovídal téměř čtrnáct minut a porážku vzal na sebe: „Jako trenér za ni nesu největší zodpovědnost. Nejsem první, kdo tady prohrál, ale tyhle zápasy se musí uhrát bez chyb, což se nám nepovedlo.“
|
ZNÁMKY: Jak byste hodnotili výkon českých fotbalistů na Faerských ostrovech?
Můžete namítnout, že Faeřané ze sebe už dávno sloupli nálepku severských trpaslíků, kteří nemají nárok. Rok od roku se zlepšují, trpělivě budují zázemí a s materiálem, který mají k dispozici, pracují bez nadsázky zázračně.
Už když se před zápasem rozjede světelná show, při níž reflektory blikají do rytmu hudby z reproduktorů, žasnete, co se na padesátitisícovém souostroví povedlo vybudovat a jak důstojné prostředí tu fotbal má. Stadion Tórsvöllur, zasazený do údolíčka pod kopcem provrtaným dvoukilometrovým tunelem, je elegantně hranatý, obložený dřevem, útulný i moderní zároveň.
Šestitisícovou kapacitu sice fanoušci zaplní jen výjimečně, ale hned si všimnete, že Faeřané fotbal prožívají vášnivě a po svém. Hráči se při poslechu hymny legračně pohupují ze strany na stranu, v kotli zase fanoušci troubí na trumpety, takže atmosféra lehce připomíná myslivecký bál. A na hřišti? Tam se k dřině, o níž se tým opíral léta, přidává rychlost, šikovnost a přehled.
Fajn, to všechno jsou fér argumenty, proč z Faeřanů nedělat fotbalové zoufalce, ale především je na místě si uvědomit realitu.
|
Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: program, skupiny, Češi, kde sledovat?
Padesát pět tisíc obyvatel proti deseti milionům. Sedm a půl tisíce registrovaných fotbalistů proti tři sta tisícům. A také rozdíl sedmadevadesáti míst na žebříčku FIFA, což je obrovská propast.
Tedy přesněji: měla by být, ale v neděli připomínala v lepším případě malý ďolík.
Nebo jste si všimli, že by snad Češi soupeře výrazně přehrávali? Ani náhodou, Faeřané k historickému vítězství doštrádovali naprosto sebevědomě a zaslouženě. A Česko si utrhlo ostudu, která jistě bude mít výraznou dohru.
Do březnové baráže zbývá pět měsíců a je zřetelné, že s týmem někdo musí zatřást. Začít pracovat tak, aby byl vidět posun, který se v Haškově éře nedostavuje.
Co hůř: místo něj se v neděli večer dostavila blamáž, kterou nemůže nic omluvit.