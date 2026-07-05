Špunty do uší i přípravky na spaní. A k tomu Angličany čeká aztécká pevnost

Bilance Mexičanů na téměř 90tisícovém Aztéckém stadionu je ohromující. Z 89 utkání tam prohráli pouze dva – v roce 2001 s Kostarikou a v roce 2013 s Hondurasem. Na tomto šampionátu už se ve svém domácím prostředí představili třikrát a ani jednou neinkasovali.
„Myslím si, že Angličané ví, že to pro ně bude těžký zápas,“ řekl pro ESPN mexický záložník Álvaro Fidalgo. „Jsme ve skvělé formě, Aztécký stadion má svou váhu a jde o osmifinále mistrovství světa. To není pro nikoho nikdy snadné.“
Svěřenci Thomase Tuchela se navíc budou muset vypořádat s vysokou nadmořskou výškou 2 200 metrů. Jde o nižší atmosférický tlak, vzduch je řidší a s každým nádechem se do krevního oběhu dostává méně kyslíku. To pak může vést ke zvýšené srdeční frekvenci, dušnosti, dehydrataci a rychlejší a intenzivnější únavě.
„Cítíme to, i když netrénujeme. Například jsem celý den pociťoval mírnou bolest hlavy,“ uvedl pro BBC Sport Tuchel, který vliv vnímal už od příjezdu v sobotu večer.
„Nespal jsem tak dobře jako v předchozích dnech, ale není to nic, s čím by se nedalo vypořádat a čemu by se nedalo přizpůsobit. Hráči to pocítili hned v prvních minutách tréninku, ale čím déle trénink trval, tím lépe se s tím vyrovnávali,“ dodal trenér Anglie.
Podle něj není náhoda, že Mexiko začíná svá utkání silně a agresivně, protože prvních 15 až 20 minut je nejtěžších. A že nejde o nic jednoduchého, se v hlavním městě přesvědčili na konci června také Češi, když ve skupině padli 0:3.
Sám Fidalgo, mexický reprezentant, míval problémy: „Když jsem sem před pěti lety přijel, během prvních dvou týdnů se mi při každém běhu svíralo hrdlo. Trénink ale není totéž jako zápas v osmifinále mistrovství světa. Adrenalin a touha hrát všechno výrazně usnadňují. Na hřišti ze sebe musíte dát všechno, nemůžete se nijak šetřit. Jestli je to výhoda, nebo ne, uvidíme v úvodních minutách.“
Spoluhráč Jiménez je na turnaji jedním z klíčových článků mexického týmu, se kterým je připraven zapsat se do historie. „Všechno, co jste za uplynulý měsíc viděli, ukazuje, že jsme jednotní,“ prohlásil útočník.
„Všichni táhneme za jeden provaz, ať už hrajeme, nebo fandíme z lavičky. Všichni jsme odhodlaní dosáhnout toho, co chceme, a myslím, že nám to pomůže. Samozřejmě důležitou roli budou hrát i fanoušci na stadionu.“
Mexičany ani tak nebude čekat nic jednoduchého. „Mluvíme o týmu světové třídy, takže abychom je porazili, budeme muset odehrát téměř dokonalý zápas,“ řekl o soupeři trenér Javier Aguirre na sobotní tiskové konferenci.
„Musíme se pokusit podat ještě lepší výkon, než jaký jsme dosud předváděli. Uvidíme, zda budeme mít i štěstí, které v tak vyrovnaných zápasech vždy pomáhá,“ dodal domácí kouč.
Mexiko během utkání zdvojnásobí bezpečnostní opatření a omezí počet návštěvníků u památníku známého jako „Anděl nezávislosti“ a ve fanzóně na hlavním náměstí. Při oslavách úvodního vítězství vyřazovací fáze nad Ekvádorem zemřeli čtyři lidé.
Tuchel rozptýlil obavy ohledně toho, jak se v dějišti osmifinále chovají k anglické reprezentaci. V sobotu se tým při odchodu z hotelu na trénink, který se konal za zpřísněné bezpečnosti, setkal se smíšenými reakcemi fanoušků – někteří ho vítali, jiní vypískali.
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„Ale pak už jsme neměli žádné problémy a myslím, že FIFA situaci vyřešila. Kolem hotelu máme ostrahu, takže očekáváme, že se dobře vyspíme,“ popsal Tuchel. „To, co jsem dosud zažil, bylo velmi uctivé, emotivní a plné podpory vůči našemu týmu, ke všem se chovají s velkým respektem. Bylo to dokonce ještě hezčí, než jsem čekal.“
Komplikace v předchozí fázi turnaje měli Ekvádorci, kteří podali u FIFA stížnost na hluk poté, co jim minulý týden fanoušci s reproduktory, motorkami a klaksony narušili spánek.
Členové mexické Národní gardy tak tentokrát lemovali vchod do anglického hotelu, policisté v protidemonstračním vybavení stáli vedle zábran na silnici před hotelem.
„Nechci mluvit o problémech, které zatím neexistují. Pokud se objeví, vyrovnáme se s nimi. Nejlepší přístup je zůstat uvolněný a klidný. Zápas tady začíná v šest hodin, takže pokud přijdeme o pár hodin spánku, budeme mít čas si je dopřát později dopoledne,“ doplnil Tuchel.
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Anglie původně chtěla své místo pobytu utajit, panovaly však obavy, že by se tato informace mohla dostat na veřejnost. Hráčům a členům realizačního týmu hotel nabídl přírodní přípravky na spaní nebo přístroje na bílý šum, aby se předešlo narušení spánku kvůli možnému nočnímu hluku.
Někteří si pravděpodobně přinesou také vlastní špunty do uší nebo čelenky na spaní. „Upřímně řečeno, nebudu nadšený, pokud mě to vzbudí. Uvidíme, jak to dopadne, ale vypořádáme se s tím, jak nejlépe to půjde. Je to jen další překážka, kterou musíme překonat, ale jsme na to připraveni,“ řekl záložník Morgan Rogers.
Reprezentace se navíc podle deníku Daily Mail mohla potýkat se špionáží, a tak odložila svůj přesun ze základny v Kansas City do Mexico City.
Ačkoli by v tomto případě mohl být další den v mexické metropoli prospěšný, Tuchel chtěl údajně zajistit, aby jakékoli taktiky, které vyzkoušel na tréninku, zůstaly utajeny.
Aby toho nebylo málo, tak panoval chaos kolem výkopu. FIFA nejprve kvůli bezpečnosti fanoušků a hrozbě silných bouřek plánovala posunout zápas o šest hodin dopředu na 12.00 místního času (20.00 SEČ), než nakonec své rozhodnutí po nevoli asociací obou mužstev zvrátila.