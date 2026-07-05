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Špunty do uší i přípravky na spaní. A k tomu Angličany čeká aztécká pevnost

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  16:24
DOMÁCÍ EUFORIE. Mexičtí fotbalisté slaví na slavném Aztéckém stadionu další...

DOMÁCÍ EUFORIE. Mexičtí fotbalisté slaví na slavném Aztéckém stadionu další vítězství. A postup do osmifinále světového šampionátu po triumfu 2:0 nad Ekvádorem. „Myslím, že jim tady fanoušci dávají velký impulz. Za zády jim stojí ohromný dav,“ líčil i útočník soupeře John Yeboah. V 89 soutěžních zápasech na svém oblíbeném domácím hřišti Mexiko nyní vyhrálo jubilejní 70. utkání a prohrálo pouze dvakrát. Přičemž na světových šampionátech ještě ani jednou nepadlo. | foto: AP

Trenér anglických fotbalistů Thomas Tuchel vyhlíží osmifinálový duel...
Harry Kane, historicky nejlepší střelec Anglie na mistrovství světa a autor...
Angličtí fotbalisté byli před osmifinále s domácím Mexikem v dobré náladě.
Angličtí fotbalisté trénovali před osmifinále s domácím Mexikem v hlavním městě.
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Bude to velký fotbalový svátek. Mexičané se chystají na osmifinále mistrovství světa proti Anglii. „Chceme, aby to byl nejlepší zápas našeho života,“ burcoval útočník Raúl Jiménez. Se spoluhráči bude mít masivní fanouškovskou podporu v zádech. Zato soupeř z Britských ostrovů se bude muset vypořádat nejen s nadmořskou výškou. Výkop je v pondělí ve 2.00 SEČ.

Bilance Mexičanů na téměř 90tisícovém Aztéckém stadionu je ohromující. Z 89 utkání tam prohráli pouze dva – v roce 2001 s Kostarikou a v roce 2013 s Hondurasem. Na tomto šampionátu už se ve svém domácím prostředí představili třikrát a ani jednou neinkasovali.

„Myslím si, že Angličané ví, že to pro ně bude těžký zápas,“ řekl pro ESPN mexický záložník Álvaro Fidalgo. „Jsme ve skvělé formě, Aztécký stadion má svou váhu a jde o osmifinále mistrovství světa. To není pro nikoho nikdy snadné.“

Svěřenci Thomase Tuchela se navíc budou muset vypořádat s vysokou nadmořskou výškou 2 200 metrů. Jde o nižší atmosférický tlak, vzduch je řidší a s každým nádechem se do krevního oběhu dostává méně kyslíku. To pak může vést ke zvýšené srdeční frekvenci, dušnosti, dehydrataci a rychlejší a intenzivnější únavě.

„Cítíme to, i když netrénujeme. Například jsem celý den pociťoval mírnou bolest hlavy,“ uvedl pro BBC Sport Tuchel, který vliv vnímal už od příjezdu v sobotu večer.

„Nespal jsem tak dobře jako v předchozích dnech, ale není to nic, s čím by se nedalo vypořádat a čemu by se nedalo přizpůsobit. Hráči to pocítili hned v prvních minutách tréninku, ale čím déle trénink trval, tím lépe se s tím vyrovnávali,“ dodal trenér Anglie.

Anglický tým trenéra Thomase Tuchela si v hlavním městě Mexika zvykal na nezvykle vysokou nadmořskou výšku.

Podle něj není náhoda, že Mexiko začíná svá utkání silně a agresivně, protože prvních 15 až 20 minut je nejtěžších. A že nejde o nic jednoduchého, se v hlavním městě přesvědčili na konci června také Češi, když ve skupině padli 0:3.

Sám Fidalgo, mexický reprezentant, míval problémy: „Když jsem sem před pěti lety přijel, během prvních dvou týdnů se mi při každém běhu svíralo hrdlo. Trénink ale není totéž jako zápas v osmifinále mistrovství světa. Adrenalin a touha hrát všechno výrazně usnadňují. Na hřišti ze sebe musíte dát všechno, nemůžete se nijak šetřit. Jestli je to výhoda, nebo ne, uvidíme v úvodních minutách.“

Spoluhráč Jiménez je na turnaji jedním z klíčových článků mexického týmu, se kterým je připraven zapsat se do historie. „Všechno, co jste za uplynulý měsíc viděli, ukazuje, že jsme jednotní,“ prohlásil útočník.

„Všichni táhneme za jeden provaz, ať už hrajeme, nebo fandíme z lavičky. Všichni jsme odhodlaní dosáhnout toho, co chceme, a myslím, že nám to pomůže. Samozřejmě důležitou roli budou hrát i fanoušci na stadionu.“

Mexický trenér Javier Aguirre byl s výsledkem 2:0 proti Ekvádoru nadšený a označil jej za nejdůležitější vítězství své kariéry. Nicméně s herním projevem týmu zcela spokojen nebyl. Vadilo mu, že Mexiko nedokázalo využít nabídnuté šance a nedalo více gólů z rychlých protiútoků.

Mexičany ani tak nebude čekat nic jednoduchého. „Mluvíme o týmu světové třídy, takže abychom je porazili, budeme muset odehrát téměř dokonalý zápas,“ řekl o soupeři trenér Javier Aguirre na sobotní tiskové konferenci.

„Musíme se pokusit podat ještě lepší výkon, než jaký jsme dosud předváděli. Uvidíme, zda budeme mít i štěstí, které v tak vyrovnaných zápasech vždy pomáhá,“ dodal domácí kouč.

Mexiko během utkání zdvojnásobí bezpečnostní opatření a omezí počet návštěvníků u památníku známého jako „Anděl nezávislosti“ a ve fanzóně na hlavním náměstí. Při oslavách úvodního vítězství vyřazovací fáze nad Ekvádorem zemřeli čtyři lidé.

Tuchel rozptýlil obavy ohledně toho, jak se v dějišti osmifinále chovají k anglické reprezentaci. V sobotu se tým při odchodu z hotelu na trénink, který se konal za zpřísněné bezpečnosti, setkal se smíšenými reakcemi fanoušků – někteří ho vítali, jiní vypískali.

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„Ale pak už jsme neměli žádné problémy a myslím, že FIFA situaci vyřešila. Kolem hotelu máme ostrahu, takže očekáváme, že se dobře vyspíme,“ popsal Tuchel. „To, co jsem dosud zažil, bylo velmi uctivé, emotivní a plné podpory vůči našemu týmu, ke všem se chovají s velkým respektem. Bylo to dokonce ještě hezčí, než jsem čekal.“

Komplikace v předchozí fázi turnaje měli Ekvádorci, kteří podali u FIFA stížnost na hluk poté, co jim minulý týden fanoušci s reproduktory, motorkami a klaksony narušili spánek.

Členové mexické Národní gardy tak tentokrát lemovali vchod do anglického hotelu, policisté v protidemonstračním vybavení stáli vedle zábran na silnici před hotelem.

„Nechci mluvit o problémech, které zatím neexistují. Pokud se objeví, vyrovnáme se s nimi. Nejlepší přístup je zůstat uvolněný a klidný. Zápas tady začíná v šest hodin, takže pokud přijdeme o pár hodin spánku, budeme mít čas si je dopřát později dopoledne,“ doplnil Tuchel.

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Anglie původně chtěla své místo pobytu utajit, panovaly však obavy, že by se tato informace mohla dostat na veřejnost. Hráčům a členům realizačního týmu hotel nabídl přírodní přípravky na spaní nebo přístroje na bílý šum, aby se předešlo narušení spánku kvůli možnému nočnímu hluku.

Někteří si pravděpodobně přinesou také vlastní špunty do uší nebo čelenky na spaní. „Upřímně řečeno, nebudu nadšený, pokud mě to vzbudí. Uvidíme, jak to dopadne, ale vypořádáme se s tím, jak nejlépe to půjde. Je to jen další překážka, kterou musíme překonat, ale jsme na to připraveni,“ řekl záložník Morgan Rogers.

Reprezentace se navíc podle deníku Daily Mail mohla potýkat se špionáží, a tak odložila svůj přesun ze základny v Kansas City do Mexico City.

Ačkoli by v tomto případě mohl být další den v mexické metropoli prospěšný, Tuchel chtěl údajně zajistit, aby jakékoli taktiky, které vyzkoušel na tréninku, zůstaly utajeny.

Aby toho nebylo málo, tak panoval chaos kolem výkopu. FIFA nejprve kvůli bezpečnosti fanoušků a hrozbě silných bouřek plánovala posunout zápas o šest hodin dopředu na 12.00 místního času (20.00 SEČ), než nakonec své rozhodnutí po nevoli asociací obou mužstev zvrátila.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Brazílie
5. 7. 22:00
Norsko
Mexiko
6. 7. 2:00
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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