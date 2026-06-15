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Bývalý fotbalista o Belgičanech: Týmově jim to skřípe. Obdivují bojovnost Čechů

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Bývalý fotbalista Lukáš Ohněník, který se usadil v Belgii, s rodinou v českých a belgických dresech. | foto: archiv Lukáše Ohněníka

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  12:00
Do Belgie původně odcházel jen na skok, aby si zkusil zahraniční angažmá. Bývalý fotbalista Teplic či Ústí nad Labem Lukáš Ohněník nakonec zůstal 17 let a návrat do Česka už neplánuje. V poklidném čtyřicetitisícovém městě Mol v provincii Antverpy, nedaleko hranic s Nizozemskem, si našel přítelkyni, vychovávají spolu dva syny, otevřeli si obchod. „V Česku je život zrychlený, všichni jsou nervózní, stresují se. Tady to na mě působí klidněji,“ vypráví pětačtyřicetiletý někdejší útočník o životě v belgickém království.

Zakopal si tu třetí ligu a zblízka sledoval zlatou generaci Rudých ďáblů, jak se přezdívá belgické reprezentaci. Tedy zlatou... I když tým kolem hvězd De Bruyneho či Lukaka dlouho vévodil světovému žebříčku FIFA, na velkou trofej nikdy nedosáhl. „Belgičané jsou skvělí individuálně, ale týmově jim to skřípe. Když jim to nejde, koukají na sebe a nikdo neudělá metr navíc. Na nás obdivují, že i když nejsme tak fotbaloví, dokážeme to urvat bojovností,“ hřeje ústeckého rodáka chvála belgických fanoušků na adresu českého nároďáku.

Svému týmu moc nevěří, byť i na letošním světovém šampionátu v Severní Americe se Belgie řadí do širšího okruhu favoritů – vstupuje do něj v pondělí od 21 hodin proti Egyptu. „Tady jsou lidi skeptičtí. Říkají: Po třech zápasech budeme doma. A já na ně: Vy jste blázni. My mít takový mančaft, tak jedeme mistrovství vyhrát!“

Jak by dopadl souboj Česka s Belgií na světovém šampionátu?
Naše česká taktika je udržet to co nejdéle 0:0 nebo 1:1 a vyhrát na penalty, v tom jsme specialisti. Vůbec by mi nevadilo, kdybychom na sebe narazili, nejlépe třeba v semifinále. (smích) Ale to je přání všech.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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