Bývalý fotbalista o Belgičanech: Týmově jim to skřípe. Obdivují bojovnost Čechů

Zakopal si tu třetí ligu a zblízka sledoval zlatou generaci Rudých ďáblů, jak se přezdívá belgické reprezentaci. Tedy zlatou... I když tým kolem hvězd De Bruyneho či Lukaka dlouho vévodil světovému žebříčku FIFA, na velkou trofej nikdy nedosáhl. „Belgičané jsou skvělí individuálně, ale týmově jim to skřípe. Když jim to nejde, koukají na sebe a nikdo neudělá metr navíc. Na nás obdivují, že i když nejsme tak fotbaloví, dokážeme to urvat bojovností,“ hřeje ústeckého rodáka chvála belgických fanoušků na adresu českého nároďáku.
Svému týmu moc nevěří, byť i na letošním světovém šampionátu v Severní Americe se Belgie řadí do širšího okruhu favoritů – vstupuje do něj v pondělí od 21 hodin proti Egyptu. „Tady jsou lidi skeptičtí. Říkají: Po třech zápasech budeme doma. A já na ně: Vy jste blázni. My mít takový mančaft, tak jedeme mistrovství vyhrát!“
Jak by dopadl souboj Česka s Belgií na světovém šampionátu?
Naše česká taktika je udržet to co nejdéle 0:0 nebo 1:1 a vyhrát na penalty, v tom jsme specialisti. Vůbec by mi nevadilo, kdybychom na sebe narazili, nejlépe třeba v semifinále. (smích) Ale to je přání všech.