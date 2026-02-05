Jak reprezentace uvažovala, když chtěla odklad ligy? Ovlivnily to i evropské poháry

Slávisté mohli proti Olomouc nastoupit tři dny po jejím náročném zápase v evropských pohárech. Sparta naopak k vyhecovanému souboji na Bohemians hned po odvetném osmifinále Konferenční ligy nemusí. Uleví si i Plzeň, která by po případném osmifinále v Evropské lize musela cestovat k těžkému duelu do Ostravy. Co do fotbalové ligy vnesla událost, která se stala na žádost vedení národního mužstva?

Slávistický habán Tomáš Chorý se natahuje po míči, prti němu olomoucký kapitán Radim Breite. | foto: ČTK

Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd prohodil. „Konečně cítím to spojení reprezentace a klubů. Konečně. Na podzim jsem to tak neviděl.“

Ligové kluby vyšly reprezentaci vstříc s odložením kompletního 27. kola Chance ligy z března na duben. Vedení národního mužstva chtělo, aby část reprezentantů nemusela hrát ostrý zápas čtyři dny před semifinále baráže o postup na mistrovství světa.

Před nejdůležitějším zápasem českého týmu za poslední tři roky od kvalifikace na Euro 2024. Účast na světovém šampionátu, kde bylo Česko naposled před dvaceti lety, přinese mužstvu vážnost, prestiž, hráči si zvýší cenu, což je výhodné pro kluby, a do pokladny asociace zase přijdou potřebné peníze.

Je to výjimečná událost, kvůli reprezentaci se nic podobného v samostatné české historii nestalo.

Liga odloží celé kolo kvůli baráži o MS, dohrávat se bude až za měsíc

Semifinále proti Irsku má výkop ve čtvrtek 26. března od 20.45 v Praze na Slavii. Pokud by se liga neodložila, hráči Slavie, Sparty, Plzně či Olomouce by na reprezentační sraz přicestovali nejdřív v neděli pozdě večer, nebo až během pondělí.

A nový kouč Miroslav Koubek by měl jen necelé tři dny na to, aby do nich „nahustil“ své představy o hře, taktice. „Jeden dva dny navíc přijdou vhod,“ poznamenal kouč.

Přeložit zápasy například už na pátek nešlo kvůli čtvrtečnímu termínu evropských pohárů. Sparta už v osmifinále je, Plzeň a Olomouc do něj mohou postoupit z prvního kola vyřazovací fáze. U Plzně se očekává, že Panathinaikos vyřadí. Olomouc proti Lausanne není bez šance.

Trunda o možném návratu Rusů: Nedovedu si ho představit. Dál se válčí a umírají lidé

Nejvíc reprezentantů, klidně až deset jedenáct, dodá Slavia, která z pohárů už vypadla. Ale jelikož je jejím soupeřem Olomouc, nemohlo se v Edenu hrát v pátek. Nominace ze Sparty, Plzně či Olomouce se může týkat dvou tří hráčů.

„Kádr reprezentace tvoří hráči především z české ligy, to tu dřív nebylo,“ poukázal Nedvěd.

Je jasné, že Koubek nebude mít v sobotu na hotelu všechny nominované, krajánci dorazí až po svých víkendových zápasech v zahraničních klubech. Tam se zatím výjimka nekoná a liga se neodkládá.

S odložením kompletního kola ne všechny kluby byly v „míru“. Vždyť jak budou v týdnu od 16. do 20. března trénovat, když mezi duelem 26. kola a nejbližším nadcházejícím zápasem jsou až za tři týdny? To je skoro jako další zimní přestávka.

To byl asi největší argument proti tomu, aby se celé kolo odložilo až na víkend 25. a 26. dubna čili až po závěrečném 30. dějství základní části. O týden se zároveň posunul start nadstavby. A aby se liga stihla dohrát podle původního plánu, třetí zápasy v nadstavbové části se uskuteční v týdnu.

„Zvažovali jsme to ze všech stran, nakonec převážily důvody pro odložení,“ poznamenal Nedvěd. „Hráči před baráží nebudou pod tlakem ligového utkání a zranění.“

Víc jsme nemohli chtít. Manažer Nedvěd o reprezentaci za Koubka i jeho předchůdce

S návrhem na odložení baráže přišel Nedvěd společně s místopředsedou asociace Zdeňkem Grygerou hned po losu listopadové baráže. Slyšeli, jak stejnou věc řeší také zástupci reprezentací Itálie a Turecka. Těm se však odložit ligu před baráží zatím nepovedlo.

„Mně se ta myšlenka líbila. Nadnesl jsem ji na ligovém výboru a cítil jsem podporu. Následně jsme podali písemnou žádost,“ vysvětlil předseda asociace David Trunda. „Argumenty, které mi Pavel a následně i pan trenér předkládali, mi přišly důležité. Jsem rád, že nám liga vyšla vstříc a všem klubům za to moc děkuju.“

„Je to signál, že pro úspěch chceme udělat opravdu všechno. Že jsme jednotní. Liga, kluby, reprezentace,“ zdůraznil trenér Koubek.

Trojzubec, góly a trofeje i rozpaky na závěr. Jak se Birmančevič zapsal ve Spartě?

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Je jedním z nejvýraznějších cizinců, kteří se za poslední dobu ve Spartě objevili. Ve své první sezoně patřil k oporám mužstva, které získalo double. Sám vyhrál ocenění pro nejlepšího hráče sezony...

4. února 2026  7:29

Desátý gól Schicka v sezoně. Leverkusenu pomohl do semifinále Německého poháru

Patrick Schick z Leverkusenu (vpravo) slaví svůj gól ve čtvrtfinále Německého...

Český reprezentační útočník Patrik Schick přispěl gólem k výhře fotbalistů Leverkusenu 3:0 nad St. Pauli a postupu do semifinále Německého poháru. Bayer se mezi nejlepší čtyři týmy soutěže probojoval...

3. února 2026  22:51

