Horlivý španělský sudí Cantalejo vyloučil po padesáti minutách za bezbrankového stavu stopera Materazziho a favorit hrál skoro celý druhý poločas v oslabení.
Třepal se o výsledek.
Přečkal těžké chvíle.
A až v páté nastavené minutě rozhodl o postupu Totti gólem z pokutového kopu.
Austrálie, již z lavičky cepoval známý nizozemský kouč Guus Hiddink, který o čtyři roky dřív dotáhl Jižní Koreu na domácím mistrovství do semifinále, cítila křivdu: „Jen jeden tým se snažil hrát fotbal. Italové se po červené bránili a ze zápasu udělali válku.“
Začátkem tisíciletí se kapitán z roku 1969 John Warren o temném zaklínadle zmínil i před australským komikem Johnem Safranem, který neváhal a v roce 2004 se do Mosambiku vydal, aby šamana sám vypátral.