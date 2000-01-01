Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc irských fanoušků, kapacita je však jen šestinová. Jak se příznivci v zelených barvách bavili v centru si prohlédněte na fotografiích přímo z centra dění.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Irští fotbaloví fanoušci na procházce Prahou. Jeden z nich drží nafouklého papouška, v překladu parrot, což je téměř stejné jako jméno útočníka Parrotta, nejnebezpečnějšího hráče soupeře. I on se ukáže už ve 20:45 v Edenu.
Máte pivo? Irští fotbaloví fanoušci vzali hospody v centru Prahy útokem. Těší se i na zápas s Čechy, kde se v hostujícím sektoru podává kromě místního piva také guiness.
Všude papoušci! Irští fanoušci věří, že fotbalový útočník Parrott bude v Praze řádit.
Trhy na Staroměstském náměstí kompletně zaplavila zelená barva a irští fotbaloví fanoušci.
Irští fotbaloví fanoušci se procházejí přes Václavské náměstí před barážovým utkáním o mistrovství světa s Českem.
Na co hospoda, stačí plechovky! Irští fotbaloví fanoušci po nákupu v jedné z pražských samoobsluh.
Tady je Irsko. Fotbaloví fanoušci obsadili spousty podniků v centru Prahy před zápasem s Čechy.
Slunce v centru Prahy, ideální čas na procházku. Irští fotbaloví fanoušci před zápasem s Českem.
I Staroměstské náměstí se před utkáním Česka s Irskem obarvilo do zelené.
Staroměstské náměstí v Praze se během dne naplnilo irskými fanoušky před zápasem s Českem.
Často se pár skupinek překřikovalo mezi sebou, kdo daný popěvek zvládne hlasitěji.
Irských fanoušků dorazily do Prahy tisíce, jen o lístky do sektoru hostů v Edenu žádalo šest tisíc uchazečů. Kapacita je však jen lehce přes tisíc diváků. Dá se čekat, že někteří Irové budou i mezi domácími příznivci.
