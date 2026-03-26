OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem
Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?
Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...
Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko
Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...
Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů
Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...
Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...
Drž se radši zubařiny! spílal irský reportér trenérovi. Toho porážka v Praze bolela
Ví se o něm, že díky svému nevšednímu přístupu dokázal tenhle bývalý zubař s islandským nároďákem zázračně postoupit na mistrovství světa. A v Irsku doufali, že by s nimi mohl zopakovat totéž. Jenže...
Někteří z obviněných v sázkařské kauze měli způsobit škodu přes deset milionů
Škoda v korupční fotbalové kauze týkající se sázek na zmanipulované zápasy se mohla u některých obviněných vyšplhat přes deset milionů korun. Rozsah se u jednotlivých obviněných liší, řekl na dotaz...
Přišel na penalty, pryč musel na nosítkách. Szmodics po střetu strávil noc v nemocnici
Pět minut před koncem prodloužení přišel jako pomoc do případného penaltového rozstřelu. Jenže hned chvíli poté narazil do ramene Štěpána Chaloupka a bezvládně sebou práskl o zem. Tma. K ležícímu...
Vazba pro Prokeše ve fotbalové kauze je pravomocná, Býmovi a spol. běží lhůta
Kvůli fotbalové korupční kauze skončili ve vazbě celkem čtyři obvinění, mezi nimi jsou Jakub Prokeš, bývalý manažer třetiligového Startu Brno, a také Pavel Býma, bývalý funkcionář FC Zlínsko a...
Zprvu odstrčený, pak v důležité roli. Můžou mi vzít pásku, ale ne srdce, řekl Souček
Když fotbalové reprezentaci bylo v semifinále baráže proti Irsku ouvej, přišel na hřiště Tomáš Souček. „A pomohl k obratu,“ uznal trenér Miroslav Koubek. Je prvním koučem národního mužstva, který...
Ze dna až k rozhodující penaltě. Kliment: Nechci machrovat, ale tlak jsem necítil
Troufl si na rozhodující penaltu. V rozstřelu pátou v pořadí. „Nechci machrovat, ale tlak jsem necítil,“ hlásil Jan Kliment, který fotbalové Česko před čtvrteční půlnocí posunul do finále baráže o...
Koubek: Epická bitva, zápas jako řemen. Pink pink jako Španělé? To neumíme
V hlavě měl jistě plno scénářů, jak se zápas může odvíjet, ale divočejší premiéru na reprezentační lavičce by vymyslet nedokázal. Mizerný úvod a skóre 0:2, vyrovnávací gól chvíli před koncem, pak...
Impuls, který jsme potřebovali, řekl Krejčí po Irsku. Můj gól? Byla to improvizace
V první půli nejprve vybojoval penaltu, čtyři minuty před koncem pak hlavou sám srovnal na 2:2 a poslal zápas do prodloužení. Když ani to nerozhodlo, následovaly penalty, v nichž kopal jako první z...
Kovář, český hrdina večera: Udělali jsme domácí úkol. Jdeme dál a to je hlavní
V dospělé kariéře chytil do čtvrtečního večera jedinou penaltu. Před třemi lety, když hostoval ve Spartě, vyčapal na Bohemians útočníka Davida Puškáče. Další hvězdný moment si Matěj Kovář schoval až...
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, systém, co Češi?
V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. Fanoušky čeká...
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat
Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026 a od postupu je dělí jediná výhra. Baráž odstartovali upracovanou výhrou 3:2 na penalty s Irskem. V cestě už stojí pouze Dánsko....
