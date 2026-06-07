náhledy
Hlavní město Česka uprostřed horkého Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od českého sládka. Takže, jak by řekli místní: „Ahoooj, vitame vás!“
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Je neuvěřitelné, jak rychle se octnete v úplně jiném světě. Z Fort Worthu, kde během fotbalového mistrovství světa bydlí česká reprezentace, jedete asi hodinu po dálnici. A první, co po příjezdu do Westu uvidíte, je česká vlajka.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Prapor s modrým klínem tady na první pohled působí nepatřičně. Stejně jako krojovaní moravští tanečníci na dálničním nadjezdu. Jenže brzy pochopíte, že tady jste opravdu tak trochu v Česku.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Všude kolem vás jsou sice obrovské americké pickupy, ale na české zastávce jste tady správně.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Tohle je pohled na nejslavnější pekárnu v okolí, kde si můžete vybrat z desítek druhů českých koláčů. Místní jim říkají Czech Kolache a během nedělního poledne jsou uvnitř slušné fronty. Mimochodem, všimli jste si českého lva na erbu uprostřed?
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Když vejdete, okamžitě vás zaujmou české nápisy. Chléb bílý, pšeničný i žitný. Koláče meruňkové, švestkové či broskvové. Sbíhají se vám sliny?
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Říká se, že americké kolaches mají do českých koláčů poměrně daleko. Ale tady na místě vás překvapí, jak dobré jsou.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
S polevou i posypkami. Sladké, slané, malé, velké. Ve Westu mají dlouhou tradici, pekáren je tady na pár set metrech pět. I když tady se vzdálenost počítá hlavně na míle a stopy.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Pivo nemůže chybět. Zatím na kšiltovce, ale nebojte, dočkáte se. Tohle slovíčko tady zná téměř každý, i proto ho mají na různých dárkových předmětech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Obchod Slovacek’s, neboli U Slováčků je pouze o kousek dál. Právě tady najdete nad dveřmi český nápis Jak se máš! A koupíte tady vážně všechno.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Třeba i maso a uzeniny. Řeznictví s českou vlajkou vás zaujme na první dobrou.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Také víno z Moravy v regálech, které jsou přeplněné různým zbožím, objevíte.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
A nechybí ani kuchařka místních receptů, kterou si v obchodě u Slováčků můžete koupit. Je plná českých jmen.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Janette Hruska nebo Dorothy Skrabanek. Jistě, všechny recepty možná až tak české nebudou, ale jména ano.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Ale to už jsme se od obchodů, které jsou kousek u dálnice číslo 35 mezi Dallasem a Austinem, přesunuli dál do města, nebo spíš vesničky. Ve Westu žije dva a půl tisíce obyvatel a mají tady i svůj Sokol: „Byli jsme a budem.“
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Nedaleký památník připomíná ničivou explozi ve Westu z dubna 2013. Tehdy pomohla i Česká republika či Kunovice, partnerské město. Mezi zesnulými hasiči byli někteří českého původu.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
A teď to slíbené pivo. Tenhle český pivovar není přímo ve Westu, ale ve Wacu, asi dvacet minut jízdy autem. Vážně je to tady trochu jako doma.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Vítá vás česká a texaská vlajka, pod ní jsou i štítky různých českých pivovarů. Mimochodem, pivo tady vaří český sládek Jan Kroužek, můžete si vybrat ze čtyř druhů: světlá desítka, světlá dvanáctka, polotmavá dvanáctka a tmavá třináctka. Všechno plzeňského typu. Paní Mildred Dokupil, která v pivovaru hosty z Česka provází, se nám svěří: „Já mám nejraději řezané.“
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
To je ona, paní Mildred. Pořád mluví kouzelnou češtinou a popisuje třeba i to, jak se její rodina dostala přes Atlantik: „Maminčina maminka přišla od Ořechov, staříček od Pilsen. Manželova rodina zase od Halenkov. Tož trochu pomíchaní jsme.“
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
V telefonu se pochlubí fotkou v kroji. Možná si ho zase oblékne na příští Westfest, což jsou české slavnosti.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
V českém pivovaru ve Wacu mají na stěně i obraz bývalého prezidenta Václava Havla.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz