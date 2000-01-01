náhledy
Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva na blížící se šampionát v Americe. Koho dalšího z hráčů světového fotbalu potkal podobný osud?
Autor: AP
HARRY MAGUIRE z Manchesteru United není z Angličanů jediný, který v kádru pro závěrečný turnaj překvapivě chybí. Do roku 2024 bylo šest let nemyslitelné, aby za Anglii v mezistátním zápasu nenastoupil. Navzdory tomu, že byl v klubu často náhradníkem. Letos na jaře je jedním ze symbolů obrozených United, kteří v Premier League vystřelili na třetí místo. „Byl jsem si jistý, že po sezoně, kterou jsem měl, bych mohl v reprezentaci své země hrát významnou roli. Bohužel, tohle je rána. Klukům přeju všechno nejlepší,“ napsal na svém instagramovém účtu. Jeho zklamaná matka Zoe napsala, že je rozhodnutím trenér Thomase Tuchela znechucena. „Mě zase překvapilo jeho vyjádření poté, co jsme spolu v předvečer nominace mluvili. Respektuju jeho kvality, osobnost i chápu jeho zklamání,“ řekl Tuchel.
Autor: Reuters
PHIL FODEN. Cože? U Anglie se vyplatí zůstat. Před dvěma lety by bylo nemyslitelné, aby trenér při skládání kádru pro vrcholný turnaj vynechal Phila Fodena z Manchesteru City nebo Colea Palmera z Chelsea. Když na Euru 2024 hrála Anglie finále, Foden byl v základní sestavě a Palmer naskočil z lavičky a proti Španělsku po třech minutách po příchodu na hřiště vyrovnal. Zdálo se, že dva ofenzivní záložníci jsou budoucností anglické reprezentace. Současnost je ale jiná.
Autor: Reuters
COLE PALMER stejně jako Foden prošli akademií Manchesteru City, ale do áčka se neprosadil. Zaskvěl se však v Chelsea. V prvních dvou sezonách v londýnském klubu dal 37 gólů v Premier League, ale v současném ročníku to nebyl on. Sice svou ikonickou oslavu, při které se klepe zimou, předvedl devětkrát, ale z fotbalu radost neměl. Záblesky geniality, kterými udivoval, ho opustily. Všichni tři výše jmenovaní hráči byli v březnu u nepovedených přípravných zápasů s Uruguayí a Japonskem. Zřejmě tam jejich šance na mistrovství světa zmizela. „Jsme si jistí, že jsme vybrali správné a oddané hráče,“ řekl trenér Tuchel.
Autor: Reuters
TRENT ALEXANDER-ARNOLD. Když loni na podzim kvůli zranění vypadl ze sestavy Realu Madrid, bylo logické, že nepřidá ani starty za anglické národní mužstvo. Ale že by trenéra Tuchela nepřesvědčily ani jeho výkony v jarní části, to se nečekalo. Je však faktem, že od svého loňského nástupu k anglické reprezentaci Alexandera-Arnolda opomíjel, i když byl pravý obránce zdravý.
Autor: Reuters
EDUARDO CAMAVINGA. Ani víc než čtyřicet zápasů v sezoně za Real Madrid, v průměru přes padesát minut na utkání, vám nezaručí, že budete v reprezentaci své země. Poznal to francouzský středopolař Eduardo Camavinga, který dobře zahraje i na levé straně obrany. „Jeho opomenutí se stalo doma ve Francii i ve Španělsku velkým tématem,“ zvěstoval deník L'Équipe. „Má za sebou těžkou sezonu, kdy býval zraněný a tolik nehrál,“ vysvětlil kouč Didier Deschamps. Ta čísla a fakta s jeho slovy úplně nesedí. Asi těžko najdeme reprezentaci, ve které by byla taková konkurence jako v té francouzské. Camavingovi uškodila i nepovedená sezona Realu, nevyrovnané výkony a možná i vyloučení ve čtvrtfinálové odvetě Ligy mistrů na Bayernu, kdy po příchodu na trávník dostal dvě žluté karty během osmi minut. Přednost zkrátka dostali zkušení Kanté, Rabiot, klubový spoluhráč Tchouaméni a mladí talenti Zaire-Emery a Manu Koné.
Autor: AP
RANDAL KOLO MUANI. Byl to on, kdo mohl v prosinci 2022 v Kataru Francii vystřelit zlato. V poslední minutě prodloužení mu dlouhý pas přistál u nohy, byl za obranou a sám před gólmanem Martínezem. Zavřel oči, bum a trefil argentinského gólmana do nohy. V penaltovém rozstřelu Francie neuspěla. „Pořád se na to dívám, znám tu situaci nazpaměť. Stále mi to leží v žaludku a zůstane to se mnou navždy,“ přiznal později. Sedmadvacetiletý útočník loni v září odešel z Paris St. Germain na hostování do Tottenhamu, ale v Premier League dal jen jeden gól v devětadvaceti zápasech. V Champions League to bylo lepší, dvě ze čtyř branek vstřelil dokonce svému mateřskému klubu při triumfálním vítězství 5:3. Ale zatímco St. Germain jsou ve finále, Tottenham v osmifinále nestačil na Atlético Madrid a v anglické lize potřebuje v posledním kole alespoň remízu, aby nesestoupil. A pak Kolo Muaniho čeká místo šampionátu dovolená.
Autor: AP
LUCAS CHEVALIER. Nová jednička Paris St. Germain a budoucí národního mužstva? Ale kdeže. Loni v létě trenér Luis Enrique z pařížského klubu vyštval Gigi Donnarummu a za Chevaliera z Lille klub zaplatil 40 milionů eur. Ale od začátku bylo poznat, že PSG jsou nad jeho možnosti. Sice v bráně vydržel do ledna, ale pak už jen dělal náhradníka Matveji Safonovovi. Bylo jasné, že k listopadovému debutu za národní mužstvu v kvalifikaci v Ázerbájdžánu další starty jen tak nepřidá.
Autor: AP
HUGO EKITIKÉ. Asi by ve francouzském mužstvu nechyběl, pokud by si v dubnu nepřetrhl achilovku. Do té doby patřil k lepším hráčům trápícího se Liverpoolu. Ve své první sezoně v Premier League po přestupu z Frankfurtu dal jedenáct branek, zapsal čtyři asistence. Góly střílel i v dalších soutěžích. Ale útočná síla Francie neutrpí. Mbappé, Dembélé, Olise, Mateta, Thuram, Doué, Cherki, Akliouche... Seznam je nekonečný a mimořádný.
Autor: Reuters
JOAO PEDRO. Loňský přestup z Brightonu do Chelsea měl být pro čtyřiadvacetiletého vytáhlého útočníka trvalou vstupenkou do brazilské reprezentace. Proč to tak není, ví jen trenér Carlo Ancelotti. Přitom Joao Pedro prožil skvělou sezonu, vstřelil dvacet branek, z toho patnáct v Premier League, k tomu přidal devět asistencí. Konkurence v brazilské ofenzivě je mimořádná. Z forvardů chybí i Richarlison z Tottenhamu či Gabriel Jesus z Arsenalu. Přednost dostali Rayan z Bournemouthu, Igor Thiago z Brentfordu, Luiz Henrique z Petrohradu, Endrick z Lyonu, Matheus Cunha z Manchesteru United, Gabriel Martinelli z Arsenalu, barcelonský Raphinha a pochopitelně Vinicius z Realu a nečekaně i Neymar, jenž hraje doma za Santos.
Autor: Reuters
RODRYGO. Sice mu to nešlo stejně jako Realu Madrid, ale místo v brazilském národním mužstvu by si hbitý křídelník Rodrygo nejspíš udržel. Ale druhý únorový den a ligový zápas proti Getafe se pro něj změnil v noční můru. „Jeden z nejhorších dnů v životě. Tak moc jsem se tohohle zranění vždycky bál,“ láteřil, když se dozvěděl diagnózu. Přetržený zkřížený vaz v pravém koleni a takřka roční pauza. „Možná byl ke mně život v poslední době trochu krutý. Nevím, jestli si to zasloužím, ale proč si stěžovat? Kolik úžasných věcí jsem zažil, které jsem si taky nezasloužil.“
Autor: AP
ÉDER MILITAO. Podobný případ jako krajan a klubový spoluhráč Rodryga. I brazilský stoper Militao přijde o turnaj v Americe kvůli zranění. Ostatně kvůli svalovým potížím promarodil větší část sezony. Když se v dubnu vrátil, vypadalo to nadějně. Ale na hřišti vydržel jen tři zápasy. Přitom před rokem se zotavil po plastice zkříženého vazu v koleni.
Autor: AP
NICLAS FÜLLKRUG. Góly dával na mistrovství světa v Kataru i na posledním Euru doma v Německu. Ale po přestupu do West Hamu kariéra německého útočnka Niclase Füllkruga upadala. Zranění, marná snaha o návratu do bývalé formy. Ani jarní hostování v AC Milán nepomohlo. Pro soupeře z Curacaa, Pobřeží slonoviny a Ekvádoru budou hrozbou Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (Stuttgart), Jamie Leweling (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle) či Maximilian Beier (Borussia Dortmund).
Autor: Reuters
SERGE GNABRY. Když v polovině dubnu Bayern získal s předstihem titul, útočník Serge Gnabry na oslavy moc náladu neměl. Krátce před zápasem se Stuttgartem se dozvěděl, že kvůli svalovému zranění pro něj sezona skončila. A že přijde i o světový šampionát. „Sen je bohužel u konce. Stejně jako zbytek země budu klukům fandit z domova,“ napsal na svém instagramovém účtu. „Je mi to nesmírně líto. Je to opravdu špatná zpráva,“ litoval trenér Julian Nagelsmann. „Celý národní tým za ním pevně stojíme. Všichni ho budeme všemožně podporovat a přejeme mu, aby se co nejdřív vrátil na hřiště.“
Autor: Reuters
KARIM ADEYEMI je asi nejrychlejším německým útočníkem, ale prostě se nevešel. Přednost dostali typově podobní Maximilian Beier a Jamie Leweling. Čtyřiadvacetiletý fotbalista s nigerijskými kořeny prožil v Dortmundu solidní podzim, ale horší jaro. A v součtu to na reprezentaci nestačilo. Přitom v kvalifikaci o mistrovství světa byl součástí kádru.
Autor: Reuters
MARC-ANDRÉ TER STEGEN. Samozřejmě není překvapením, že v německé nominaci chybí nedávná jednička Marc-André ter Stegen. Býval jedničkou, ale poslední dva roky ho sužují různá zranění. Když už se letos vylízal z bolestí zad a po odchodu z Barcelony odchytal za Gironu dva zápasy, natrhl si zadní stehenní sval. A od ledna nebyl na hřišti. Do role jedničky se tak vrací dlouholetý reprezentační parťák Manuel Neuer, jemuž bylo už čtyřicet a před dvěma lety po Euru reprezentační kariéru ukončil. „Rozhoduje výkonnost a tu Many má,“ řekl kouč Julian Nagelsmann. Neuerova nominace asi nepotěšila Oliver Baumanna, který byl v konkurenci Ter Stegena a Neuera šest let náhradníkem a od loňského září se stal německým gólmanem číslo jedna. Ne na dlouho.
Autor: AP
ADAM KARABEC. Největší překvapení české širší nominace. Adam Karabec měl loňský podzim mimořádný, ovšem jaro nevýrazné. V Lyonu, kde hostuje ze Sparty, začal sezonu v základní sestavě, ale od prosince se z ní vytratil. Za posledních šest měsíců ve francouzské lize odehrál jen 179 minut, od březnové baráže jen 28 minut. „A to je problém,“ řekl trenér Miroslav Koubek. Větší vytížení měl v Evropské lize a tamním poháru. Šikovný levák, který nastupuje přes nohu na pravém kraji zálohy či útoku. V březnové baráži zasáhl do semifinále proti Irsku, v klíčovém momentu v samém závěru základní hrací doby svou individuální akcí vybojoval faul a z následné standardky Krejčí odvrátil vyřazení. A právě pro určité fáze zápasu by mohl být užitečný, je netypickým českým fotbalistou. „Vymyká se uniformitě českých hráčů,“ jak říkává trenér Koubek. Šanci poprat se o šampionát dává raději Višinskému, Hložkovi, Ladrovi či Kabongovi, byť to jsou typově jiní hráči.
Autor: AP