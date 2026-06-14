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Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v naší galerii na ty nejvíce křiklavé fanouškovské počiny. Některé jsou pořádně divoké!
Autor: Reuters
Fanoušek Curacaa si premiéru své země na mistrovství světa užil. Nerozhodila jej ani vysoká porážka 1:7 od favorizovaného Německa.
Autor: AP
Egyptský faraon opustil trůn a vyrazil za oceán. Fanoušek severoafrické země nakonec sledoval remízu 1:1 s Belgií.
Autor: Reuters
Fanoušek Španělska očekával od svých miláčků podobný zápal, jaký představovaly jeho vlasy. Dočkal se nakonec bezzubého výkonu proti Kapverdám.
Autor: Reuters
Tenhle make-up musel dát pořádně zabrat. Ani američtí fanoušci nezůstali na domácím šampionátu pozadu.
Autor: Reuters
Fanoušci Ekvádoru představili hned několik skvělých outfitů. Tohle je jeden z nich. Tušíte, co představuje?
Autor: Reuters
Pomalovaný obličej? A proč ne rovnou celá hlava? Fanoušek Uruguaye dával podporu své země okázale najevo.
Autor: Reuters
Američtí fanoušci se vyzbrojili pompézními klobouky. A ty patrně přinesly štěstí, USA porazily Paraguay jasně 4:1.
Autor: ČTK
Fanoušek Nizozemska si z velkého tepla nic nedělal. Do Texasu na utkání s Japonskem dorazil v oranžovém saku.
Autor: ČTK
Fanoušci Kapverd rozjeli pořádnou show. Divíte se? Vždyť outsider senzačně postoupil ze skupiny a pak trápil i Argentinu.
Autor: AP
Fanoušek Mexika sledoval počínání svého týmu proti Jihoafrické republice v originální luchadorské masce.
Autor: ČTK
Jedna vesnice, obývaná nepoddajnými Galy, ještě stále odolává nájezdníkům. Ani nájezd belgického Obelixe ale nebyl úspěšný, Rudí ďáblové remizovali s Egyptem.
Autor: ČTK
Australští fanoušci během zápasu s Egyptem vytáhli nafukovacího klokana v boxerských rukavicích.
Autor: Reuters
Je snad tenhle Kolumbijec fanouškem Naruta? Nebo mají žluté stojící vlasy připomínat někoho jiného?
Autor: Reuters
Fanoušek Egypta v masce starověkého božstva. Jedná se o Anubise? Sutecha? Na to by byl asi potřeba egyptolog.
Autor: AP
Egyptští fanoušci před zápasem s Argentinou. V rukou mají podobizny „krále“ Salaha, „faraona“ Marmúše a „generála“ trenéra Hassana.
Autor: Reuters
Svatá dvojice Messi-Maradona na transparentech fanoušků před zápasem Argentiny s Kapverdami.
Autor: Reuters
Ze všech fanoušků DR Kongo zaujal nejvíc tento muž. Zápas s Kolumbií totiž sledoval jako socha – na podstavci bez jediného pohybu.
Autor: Reuters
Dva oblíbenci. Fanynka z Pobřeží slonoviny během zápasu s Německem.
Autor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Kanadská fanynka s javorovým listem na zádech a losími rohy na hlavě před zápasem proti Maroku.
Autor: Reuters
„Ferran (Torres) na šerifa,“ hlásal transparent jedné ze španělských fanynek na zápase s Portugalskem.
Autor: Reuters
„Jak to vidíš – Španělsko vyhraje!“ Nebo snad myslíte, že by tenhle fanoušek s brýlemi se španělskou vlajkou tipoval něco jiného?
Autor: Reuters
Dvě americké fanynky převlečené za George Washingtona a Thomase Jeffersona před zápasem proti Austrálii.
Autor: Reuters
A tady se lví maska objevuje znovu. V rukou ji třímá senegalský fanoušek s trojitým zdobeným kloboukem.
Autor: Reuters
Senegalská fanynka na zápase s Belgií. Také vám její pokrývka hlavy připomíná tu, jakou nosila Leontýnka z českého filmu Ať žijí duchové?
Autor: Reuters
Američtí fanoušci na stadionu v Santa Claře během utkání s Bosnou a Hercegovinou na mistrovství světa.
Autor: AP
Angličtí fanoušci, jejichž trika společně utváří jméno kanonýra Harryho Kanea, během zápasu proti DR Kongo.
Autor: AP
Bosenská fanynka donesla ceduli se slovní hříčkou v angličtině, kde je do slovesa we believe (česky věříme) zakomponovaná zkratka Bosny a Hercegoviny BIH.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Japonští fanoušci sledují duel proti Brazílii a v ruce už mají připravené igelitové pytle, aby pak mohli celý stadion uklidit.
Autor: Reuters
Vuvuzely jim na šampionátu zakázali, a tak si jihoafričtí fanoušci poradili po svém. Třeba pestrobarevnými kostýmy.
Autor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Fanoušci Austrálie v hledišti stadionu v Seattlu při zápase proti domácím Spojeným státům.
Autor: Reuters
Japonští fanoušci během zápasu s Tuniskem. Můžete si všimnout, že opět mají v rukách igelitové pytle.
Autor: Reuters
Fanoušci se shromáždili v ulicích Seattlu, aby na velkoplošné obrazovce sledovali utkání domácích Spojených států s Austrálií.
Autor: Reuters
Ghanský fanoušek, nebo možná spíše šaman, a jeho bílý prášek během utkání s Chorvatskem.
Autor: Reuters
Nizozemský fanoušek s podobiznou stopera Virgila van Dijka u stadionu v Dallasu, kde se tým utkal s Japonskem.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Na úvodní český zápas na mistrovství světa se přišel podívat i mexický fanoušek. Rovnou s replikou trofeje pro vítěze šampionátu!
Autor: Reuters
Mexičtí fanoušci sledují v ulicích Guadalajary zahajovací zápas mistrovství světa mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou
Autor: David Čermák, MAFRA