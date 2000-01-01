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Dvacet let, šest šampionátů, deset branek. Když Cristiano Ronaldo v úterý skóroval proti Uzbekistánu, stal se prvním fotbalistou v historii, který dal gól na šesti mistrovstvích světa. Připomeňme si obrazem hattrick proti Španělsku, vítězné branky proti Ghaně i Maroku či trefy proti Íránu i Severní Koreji.
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MS 2006. Jedenadvacetiletý Cristiano na svém prvním mistrovství světa střílí první gól. Bylo to ve Frankfurtu proti Íránu z penalty.
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Ze své první branky měl radost, sklouzl se po kolenou k Luisi Figovi, který byl faulován a na pokutový kop tak nešel. Mimochodem, Figo dal první gól a Portugalci porazili Írán 2:0.
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MS 2010. Ronaldovi bylo pětadvacet, když skóroval na druhém mistrovství světa. Bylo to proti Severní Koreji v Kapském městě. Zvyšoval na 6:0. Připsal si i asistenci na čtvrtý gól, Portugalci vyhráli 7:0.
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MS 2014. Ronaldo levačkou propálil ghanskou zeď, kterou tvořili brankář a tři obránci. Tak dal gól i na třetím světovém šampionátu, kterého se zúčastnil. Na stadionu v Brasílii rozhodl o výhře 2:1.
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MS 2018. Nejpovedenější zápas i turnaj. Ronaldo zahajuje své galapředstavení proti Španělsku gólem z penalty.
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Ač sám faulován stoperem Nachem, postavil se k pokutovému kopu a překonal De Geu. Portugalsko ve 4. minutě vede 1:0.
Autor: AP
Španělský brankář De Gea si vybral slabší chvilku, neudržel míč po střele Ronalda a Portugalci těsně před půlí jdou podruhé do vedení.
Autor: Reuters
Ronaldo fantastickou střelou z volného přímého kopu završuje hattrick a v závěru duelu proti Španělům srovnává na 3:3.
Autor: AP
MS 2022. V úvodním utkání před čtyřmi lety v Kataru skóroval Ronaldo z penalty proti Ghaně, které dal gól už na šampionátu v roce 2014.
Autor: AP
Ronaldovi k první a také poslední brance na turnaji v Kataru gratuluje Joao Félix. V osmifinále a čtvrtfinále dokonce nebyl Ronaldo ani v základní sestavě.
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MS 2026. Jsem zpátky, křičel Ronaldo do televizní kamery poté co byl po úvodním duelu s DR Kongo kritizován. Proti Uzbekistánu si našel centr Cancela a z první pálil prudce do sítě.
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Svou první trefu v Americe oslavil tradičním zvoláním Siuuu. Zároveň se stal prvním hráčem v historii, který dal gól na šesti šampionátech. Překoná ho někdo?
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Ronaldo střílí svůj druhý gól Uzbekistánu a celkově desátý na všech světových šampionátech.
Autor: AP
MS 2026. Spoluhráč Dias pomáhá Ronaldovi obléct týmovou mikinu poté, co dres ze zápasu proti Uzbekistánu daroval. Portugalci vyhráli 5:0.
Autor: Reuters