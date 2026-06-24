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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

OBRAZEM: Hattrick Španělům i gól Severní Koreji. Jak Ronaldo tvořil rekord

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  5:59
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Dvacet let, šest šampionátů, deset branek. Když Cristiano Ronaldo v úterý skóroval proti Uzbekistánu, stal se prvním fotbalistou v historii, který dal gól na šesti mistrovstvích světa. Připomeňme si obrazem hattrick proti Španělsku, vítězné branky proti Ghaně i Maroku či trefy proti Íránu i Severní Koreji.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina E

Skupina F

Skupina D

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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Skupina B

Skupina C

Skupina A

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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