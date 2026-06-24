OBRAZEM: Hattrick Španělům i gól Severní Koreji. Jak Ronaldo tvořil rekord

|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
- Průvodce mistrovstvím
- Program MS
- Česko na MS
- MS ve fotbale ONLINE
- Nominace ČR
- Soupisky týmů
- Kdo vysílá v TV
- Zpravodajství z MS
- Statistiky
- Fotbal dnes
Další sportovní akce v roce 2026:
Skupina E
Skupina F
Skupina D
Skupina B
Skupina C
Skupina A
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|MexikoMexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2.
|Jihoafrická republikaJihoafrická republika
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3.
|Jižní KoreaJižní Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4.
|ČeskoČesko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ŠvýcarskoŠvýcarsko
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|2.
|KanadaKanada
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|3.
|Bosna a HercegovinaBosna
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|4.
|KatarKatar
|3
|0
|1
|2
|2:10
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|BrazílieBrazílie
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|2.
|MarokoMaroko
|3
|2
|1
|0
|6:3
|7
|3.
|SkotskoSkotsko
|3
|1
|0
|2
|1:4
|3
|4.
|HaitiHaiti
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|USAUSA
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2.
|AustrálieAustrálie
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3.
|ParaguayParaguay
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|4.
|TureckoTurecko
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|NěmeckoNěmecko
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2.
|Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3.
|EkvádorEkvádor
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|4.
|CuraçaoCuraçao
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|NizozemskoNizozemsko
|2
|1
|1
|0
|7:3
|4
|2.
|JaponskoJaponsko
|2
|1
|1
|0
|6:2
|4
|3.
|ŠvédskoŠvédsko
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|4.
|TuniskoTunisko
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|EgyptEgypt
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2.
|ÍránÍrán
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|3.
|BelgieBelgie
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|4.
|Nový ZélandNový Zéland
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ŠpanělskoŠpanělsko
|2
|1
|1
|0
|4:0
|4
|2.
|UruguayUruguay
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|3.
|KapverdyKapverdy
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|4.
|Saúdská ArábieSaúdská Arábie
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|FrancieFrancie
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2.
|NorskoNorsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|3.
|SenegalSenegal
|2
|0
|0
|2
|3:6
|0
|4.
|IrákIrák
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ArgentinaArgentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2.
|RakouskoRakousko
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|3.
|AlžírskoAlžírsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|4.
|JordánskoJordánsko
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|KolumbieKolumbie
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|2.
|PortugalskoPortugalsko
|2
|1
|1
|0
|6:1
|4
|3.
|Demokratická republika KongoDR Kongo
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|4.
|UzbekistánUzbekistán
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|AnglieAnglie
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2.
|GhanaGhana
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|3.
|ChorvatskoChorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|4.
|PanamaPanama
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti
Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?
KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?
Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...
MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena
Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...
Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední
Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...
Dojatý Neymar se vrátil. Zasloužil si to, tvrdě pracoval, řekl kouč Ancelotti
Návrat ztraceného syna. Fotbalista Neymar po nucené tříleté pauze nastoupil za Brazílii, spolu s obrovskou euforií tribun ho to dojalo k slzám. „Srdce mi bušilo, byl jsem velmi nervózní, ale šťastný....
Rekordní přestupy se blíží. N’Guessan a Diakité už mohou se Slavií trénovat
Blíž se čas, kdy se z Ange N’Guessana a Toumani Diakitého definitivně stanou slávisté. Jejich přestupy z Liberce jsou na spadnutí, oba fotbalisté dostali ve čtvrtek povolení zapojit se do tréninku....
Češi se odplížili. Kdo si vzpomene, že byli toho všeho součástí? píší v zahraničí
Co je horší než drsná kritika? Žádná, protože vlastně nikomu nechybíte a nikoho nezajímáte. Museli byste se hodně snažit, abyste v zahraničních médiích našli komentáře k vystoupení českých fotbalistů...
Habanec o Ústí: Náš pohled na fotbal se rozešel, neuměli jsme se dohodnout
Záhada trenérského hlavolamu vyřešena, Svatopluk Habanec vysvětlil své nečekané sbohem ústeckému Viagemu. Jeho a klubový pohled na fotbal se prý začaly rozcházet, a tak se vydal na druhý konec...
Kult Ochoa. Díky za ten poslední okamžik, říkal legendární gólman po duelu s Čechy
Pokřižoval se a vykopl míč vysoko k potemnělému nebi. V tu chvíli zazněl pronikavý hvizd argentinského rozhodčího Yaela Péreze. Guillermo Ochoa udělal pár kroků zpátky, políbil obě tyče brány, jako...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Messi oslavil narozeniny, spoluhráči měli speciální trika
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
Myslíte si, že Mexičani běhají po lese? Výchova u nás se musí změnit, hlásil Coufal
S bílým mexickým dresem, zastrčeným za českými modrými trenýrkami, obcházel hřiště a obdivně pokývl mexickým fanouškům za to, jakou vytvořili atmosféru. Při televizním rozhovoru fotbalový...
16. den MS ve fotbale: Nizozemsko vyzve Tunisko, Ekvádor potřebuje zdolat Němce
Na fotbalovém mistrovství světa přituhuje, řadu týmů čekají ve třetím kole základních skupin rozhodující zápasy v boji o play off. Šestnáctý hrací den určí pořadí ve skupinách D, E a F. Vše...
Musíme k sobě být kritičtí. My i realizák. Sadílek po vyřazení: Věřím, že máme na víc
Od našeho zpravodaje v Mexiku V březnu proměnil rozhodující penaltu v baráži s Dánskem a v Česku aspoň na okamžik rozpoutal fotbalovou euforie. O necelé tři měsíce později je dobrá nálada v tahu. „Musíme k sobě být kritičtí. My i...
Zaostáváme, chybí osobnosti. I papírově slabší týmy byly jinde než my, řekl Straka
Když se někdejší fotbalový reprezentant František Straka před pár měsíci dozvěděl soupeře českého národního mužstva na mistrovství světa, měl jasno. „Všem jsem tvrdil, že jdeme ze skupiny dál, že...
Krejčí těžko hledal slova: Nezažívám nic příjemného. Realita nám nastavila zrcadlo
Od našeho zpravodaje v Mexiku Leskly se mu oči a složitě hledal správná slova. Držel se za srdce, když přemýšlel, jak nepovedené vystoupení českých fotbalistů na mistrovství světa zhodnotit. „Asi bych potřeboval víc času a větší...
Koubek: Výkony nebyly dobré, měli jsme sehrát lepší roli. Konec? Takhle neuvažuji
Od našeho zpravodaje v Mexiku Nevymlouval se, nemaloval nic narůžovo. Ani nemohl. Po porážce 0:3 s Mexikem pro fotbalovou reprezentaci skončilo mistrovství světa a kouč Miroslav Koubek věděl, že tentokrát by chvála vyzněla hodně...