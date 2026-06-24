Pauzy na pití? Příjem z nich FIFA nemá, řekl Infantino. Zůstat by prý mohly napořád

Mezinárodní fotbalová federace hodlá nové pravidlo vyhodnocovat po probíhajícím turnaji v USA, Kanadě a Mexiku.
V dějišti se jim říká Hydration Breaks a samy o sobě nesou jméno nápojářského sponzora, jenž se zobrazuje na velkoplošných obrazovkách na stadionech pokaždé, když tříminutovou přestávku sudí zahájí.
A hádejte, z láhví které značky poté hráči pijí.
Televize následně spouštějí reklamní bloky, na kterých podle serveru The Athletic v součtu vydělají až pět a půl miliardy korun navíc. Reklama, kterou divák v televizi v tu chvíli vnímá, je v podstatě trojnásobná.
To všechno logicky ještě přiživuje humbuk, který se kolem pauz rozšířil, a vyjde vám...
„Zlatý důl. Zůstane napořád?“ ptají se zahraniční média.
Na akcích FIFA nejspíš ano.
A to i přes kritiku hráčů a trenérů.
„Pro vysílatele je to dobré,“ citovala Infantina agentura AP. „Trenéři během přestávky mohou upravit taktiku a upozornit na chyby. Hráči si trochu odpočinou a pak navážou hru ve vysokém tempu. Je tedy přerušení nutně špatné? Možná že ne. Na šampionátech jsme dosud nikdy neviděli zápasy po celých 90 minut s takovou intenzitou a snahou útočit do posledních vteřin,“ přidal švýcarský funkcionář.
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Pro hráče, nebo pro peníze? Občerstvovací pauzy na MS ovlivňují i vývoj zápasů
Kritici nového pravidla upozorňují, že utkání vinou rozdělení na čtvrtiny ztrácí plynulost. Pauzy na občerstvení se navíc dělají i za chladnějšího počasí a v klimatizovaných arénách se střechou.
„Pokud bychom nedělali přestávky v každém zápase, byly by některé týmy v nevýhodě. Proč by měl mít trenér příležitost ovlivnit utkání během tříminutové porady jen na základě toho, zda je zrovna horko, nebo není?“ uvedl Infantino.
Což je důležitý faktor.
Server ESPN si ve své analýze všiml, jak výrazně se někdy změní tzv. momentum hry, tedy kdo má zrovna v zápase navrch. Mimochodem, v polovině z úvodních šestnácti utkáních turnaje padl gól do deseti minut po občerstvovací pauze.
„Dává to výhodu týmu, kterému se zrovna nedaří. Když máte tlak, nechcete ji, ale když prohráváte, hodí se vám,“ okomentovala trenérka amerického národního týmu Emma Hayesová. „Ani hráčům nemusíte říkat žádné taktické pokyny, někdy jim prostě stačí, když se napijí a uklidní.“
Odhaduje se, že celosvětový trh může na občerstvovacích pauzách vygenerovat až miliardu dolarů.
Jak zareaguje Evropa?
Například anglická Premier League, největší trh s ligovou soutěží na světě, bude podle BBC limitována anglickými regulacemi OFCOM, což je vládní regulátor televizního vysílání, podobně jako česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
V Anglii mají totiž jasně dáno, kolik minut reklamy smějí televize vysílat v rozmezí jedné hodiny.
UEFA, která má na starosti evropské poháry a mistrovství Evropy, pak jasně deklarovala, že „nehodlá měnit stávající pravidla pro nadcházející soutěže.“
Otázka je, jestli po americkém mistrovství ustojí tlak sponzorů.