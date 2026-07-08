Statistici v červnu spočítali, že nejlepšímu kanonýrovi mistrovství světa bývá v průměru necelých pětadvacet let a že třicátník se v téměř stoleté historii šampionátů radoval jedinkrát (Davor Šuker z Chorvatska před osmadvaceti lety).
S tím ovšem na Messiho nechoďte.
Trefil se zatím v každém z pěti utkání. Před čtvrtfinále je na osmi gólech – a to ještě ve skupině proti Rakousku a v úterním osmifinále s Egyptem pokaždé zazdil penaltu.
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Trable mistra Lea. Messi opět neproměnil na MS penaltu, bál se, že to všem zkazil
„Je jako monstrum, co se objeví, když ho zrovna nejvíc potřebujete,“ zářil jeho argentinský spoluhráč Julian Álvarez a slavný Zlatan Ibrahimovič, jenž dění na turnaji den co den svérázně glosuje ve vysílání americké Fox Sports, doplnil: „Připadá mi, že se proměnil ve zvíře, které na hřišti nikdo nedokáže chytit.“
Místy to tak opravdu vypadá.
Nicméně pistolníků, kteří by se možná neztratili ani na americkém Divokém západě, nabízí právě letošní mistrovství světa mnohem víc.
Francouzský kápo Kylian Mbappé je na sedmi trefách a jako první fotbalista historie může sošku pro nejlepšího střelce získat podruhé.
Norský viking Erling Haaland má rovněž sedm gólů, i když na rozdíl od konkurentů odehrál o jedno utkání méně, protože ho kouč Solbakken v závěrečném duelu skupiny šetřil.
Nezapomínejte ani na Harryho Kanea, anglického šlechtice, který po epické bitvě na Aztece možná ztratil hlas, ale rozhodně ne střelecké instinkty. Zatím je na šesti trefách a také on může být elitním útočníkem mistrovství podruhé, protože to zvládl už před šesti lety v Rusku.
Tehdy mu stačilo právě šest gólů, aby žebříček ovládl s dvoubrankovým náskokem před Francouzem Griezmannem, což je další potvrzení toho, že letošní turnaj provázejí střelecké erupce. A že nejsledovanější doprovodná soutěž se proměnila v málo vídaný střet supermanů. Nebo vy si snad vybavíte turnaj, během něhož by se největší hvězdy tak jasně rozzářily?
Ti, kteří měli přijít, tentokrát opravdu přišli.
I proto se stále hlasitěji hovoří o bájné hranici třinácti branek, na niž se během MS 1958 dostal legendární francouzský reprezentant Just Fontaine. Rodákovi z Marrákeše ve Švédsku stačilo jen šest zápasů a vypůjčené kopačky od náhradníka Stéphana Brueye, neboť své vlastní hned v prvním duelu rozpáral.
Sympaťákovi s dobráckýma očima bylo čtyřiadvacet, góly chrlil i v Nice a v Remeši, kde toho odehrál nejvíc, jenže už v osmadvaceti letech musel po komplikované zlomenině holenní i lýtkové kosti kariéru zapíchnout. Než v roce 2023 těsně před devadesátkou zemřel, v rozhovoru pro deník L’Équipe vyprávěl: „Můj rekord je jako dobré víno. Čím starší, tím hodnotnější.“
Právě teď, i díky poslednímu rozšíření mistrovství světa z dvaatřiceti na osmačtyřicet účastníků, ale může přijít čas, kdy zaprášenou archivní lahev někdo otevře a na čestnou poličku dřevěného regálu položí svou vlastní.
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Věřili, že nezestárne. Chyba! Portugalci se na Ronalda spoléhali až příliš
S jakou etiketou?
Messi? Mbappé? Haaland? Kane?
Z favoritů, na které sázkové kanceláře před startem ve velkém vypisovaly kurzy, zůstali v pozadí snad jen Brazilec Vinícius s portugalským fenoménem Cristianem Ronaldem. Přesto ještě před osmifinálovým krachem zvládli čtyři, respektive tři góly. O něco víc se asi čekalo také od kouzelného teenagera Lamina Yamala, jehož ale těsně před šampionátem přibrzdilo zranění. I bez jeho příspěvku jsou však Španělé ve čtvrtfinále, ve kterém v pátek vyzvou Belgii. Už ve čtvrtek večer hrají Francouzi s Marokem a o víkendu jsou na programu ještě souboje Anglie s Norskem i Argentiny se Švýcarskem.
Kdo proklouzne do bojů o medaile? A kdo vykročí za zlatou kopačkou?