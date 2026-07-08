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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

V ohrožení i rekord v půjčených kopačkách. Střelci se blíží bájné hranici, zvítězí Messi?

Jiří Čihák
  17:30
Argentinský útočník Lionel Messi slaví gól do sítě Egypta.

Argentinský útočník Lionel Messi slaví gól do sítě Egypta. | foto: Reuters

Lionel Messi na mistrovství světa ve fotbale 2022
Lionel Messi na mistrovství světa ve fotbale 2022
Mexičan Brian Gutiérrez fauluje Angličana Harryho Kanea
Gólová střela Haalanda zpoza vápna v zápase proti Brazílii.
57 fotografií
Za poslední měsíc zbořil už několik rekordů. Tak proč nepřidat další? Lionel Messi, na šampionátu v Americe ten nejobletovanější fotbalista ze všech, Argentinu přes všechny peripetie zatím donesl do čtvrtfinále. A buďte si jistí, že vedle obhajoby světového titulu pomýšlí ještě na jednu trofej, která mu v nablýskané vitríně osobních úspěchů v devětatřiceti letech stále schází. Zlatá kopačka. Cena pro top střelce turnaje.

Statistici v červnu spočítali, že nejlepšímu kanonýrovi mistrovství světa bývá v průměru necelých pětadvacet let a že třicátník se v téměř stoleté historii šampionátů radoval jedinkrát (Davor Šuker z Chorvatska před osmadvaceti lety).

S tím ovšem na Messiho nechoďte.

Trefil se zatím v každém z pěti utkání. Před čtvrtfinále je na osmi gólech – a to ještě ve skupině proti Rakousku a v úterním osmifinále s Egyptem pokaždé zazdil penaltu.

Trable mistra Lea. Messi opět neproměnil na MS penaltu, bál se, že to všem zkazil

„Je jako monstrum, co se objeví, když ho zrovna nejvíc potřebujete,“ zářil jeho argentinský spoluhráč Julian Álvarez a slavný Zlatan Ibrahimovič, jenž dění na turnaji den co den svérázně glosuje ve vysílání americké Fox Sports, doplnil: „Připadá mi, že se proměnil ve zvíře, které na hřišti nikdo nedokáže chytit.“

Kdo bude nejlepší střelec probíhajícího MS?

celkem hlasů: 57

Místy to tak opravdu vypadá.

Nicméně pistolníků, kteří by se možná neztratili ani na americkém Divokém západě, nabízí právě letošní mistrovství světa mnohem víc.

Francouzský kápo Kylian Mbappé je na sedmi trefách a jako první fotbalista historie může sošku pro nejlepšího střelce získat podruhé.

Kylian Mbappé slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti Iráku.

Erling Haaland v akci během zápasů s Brazílií.

Norský viking Erling Haaland má rovněž sedm gólů, i když na rozdíl od konkurentů odehrál o jedno utkání méně, protože ho kouč Solbakken v závěrečném duelu skupiny šetřil.

Nezapomínejte ani na Harryho Kanea, anglického šlechtice, který po epické bitvě na Aztece možná ztratil hlas, ale rozhodně ne střelecké instinkty. Zatím je na šesti trefách a také on může být elitním útočníkem mistrovství podruhé, protože to zvládl už před šesti lety v Rusku.

Lionel Messi na mistrovství světa ve fotbale 2022
Lionel Messi na mistrovství světa ve fotbale 2022
Mexičan Brian Gutiérrez fauluje Angličana Harryho Kanea
Gólová střela Haalanda zpoza vápna v zápase proti Brazílii.
57 fotografií

Tehdy mu stačilo právě šest gólů, aby žebříček ovládl s dvoubrankovým náskokem před Francouzem Griezmannem, což je další potvrzení toho, že letošní turnaj provázejí střelecké erupce. A že nejsledovanější doprovodná soutěž se proměnila v málo vídaný střet supermanů. Nebo vy si snad vybavíte turnaj, během něhož by se největší hvězdy tak jasně rozzářily?

Ti, kteří měli přijít, tentokrát opravdu přišli.

I proto se stále hlasitěji hovoří o bájné hranici třinácti branek, na niž se během MS 1958 dostal legendární francouzský reprezentant Just Fontaine. Rodákovi z Marrákeše ve Švédsku stačilo jen šest zápasů a vypůjčené kopačky od náhradníka Stéphana Brueye, neboť své vlastní hned v prvním duelu rozpáral.

Sympaťákovi s dobráckýma očima bylo čtyřiadvacet, góly chrlil i v Nice a v Remeši, kde toho odehrál nejvíc, jenže už v osmadvaceti letech musel po komplikované zlomenině holenní i lýtkové kosti kariéru zapíchnout. Než v roce 2023 těsně před devadesátkou zemřel, v rozhovoru pro deník L’Équipe vyprávěl: „Můj rekord je jako dobré víno. Čím starší, tím hodnotnější.“

Právě teď, i díky poslednímu rozšíření mistrovství světa z dvaatřiceti na osmačtyřicet účastníků, ale může přijít čas, kdy zaprášenou archivní lahev někdo otevře a na čestnou poličku dřevěného regálu položí svou vlastní.

Věřili, že nezestárne. Chyba! Portugalci se na Ronalda spoléhali až příliš

S jakou etiketou?

Messi? Mbappé? Haaland? Kane?

Z favoritů, na které sázkové kanceláře před startem ve velkém vypisovaly kurzy, zůstali v pozadí snad jen Brazilec Vinícius s portugalským fenoménem Cristianem Ronaldem. Přesto ještě před osmifinálovým krachem zvládli čtyři, respektive tři góly. O něco víc se asi čekalo také od kouzelného teenagera Lamina Yamala, jehož ale těsně před šampionátem přibrzdilo zranění. I bez jeho příspěvku jsou však Španělé ve čtvrtfinále, ve kterém v pátek vyzvou Belgii. Už ve čtvrtek večer hrají Francouzi s Marokem a o víkendu jsou na programu ještě souboje Anglie s Norskem i Argentiny se Švýcarskem.

Kdo proklouzne do bojů o medaile? A kdo vykročí za zlatou kopačkou?

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Témata: Lionel Messi, rekord

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Čtvrtfinále

Kompletní los
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
9. 7. 22:00
Maroko
Španělsko
10. 7. 21:00
Belgie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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